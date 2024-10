Velan Inc. annonce une grève à son emplacement de Williston, Vermont

MONTRÉAL, 07 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l’un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui que les membres du syndicat de son usine de Williston, Vermont, ont rejeté l’accord collectif de trois ans négocié et signé en septembre. L’accord collectif que les parties cherchaient à renouveler était en vigueur depuis le 1er octobre 2021.



À la suite de ce vote le samedi 5 octobre 2024, le syndicat a ensuite voté pour une grève, avec effet immédiat. La décision affecte directement moins de 45 employés, soit un peu moins de 3 % de l’ensemble des employés de Velan.

Velan s’engage à minimiser l’impact sur ses clients. Les opérations canadiennes et internationales de Velan ne sont pas affectées par la grève.

Velan continuera de travailler avec le syndicat pour résoudre ce conflit et parvenir à une résolution équitable. Bien que les discussions soient en cours, il n’est pas possible de garantir quand un nouvel accord de négociation collective sera conclu.

Contact :

Rishi Sharma, Chef de la direction financière

Velan Inc.

Tél. : (438) 817-4430

