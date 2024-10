Avis aux médias : Lancement d’un centre d’indemnisation par la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises …

OTTAWA, 07 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées tiendront une conférence de presse pour annoncer le lancement d’un nouveau centre d’indemnisation. Cette initiative changera la façon dont les deux Caisses aident les victimes de déversements d'hydrocarbures provenant de navires ou de bateaux et d'accidents ferroviaires majeurs impliquant du pétrole brut à obtenir une indemnisation.



Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec pressres2@parl.gc.ca pour obtenir l'accès temporaire.

Date & heure : 8 octobre 2024, 09:30 (HE)

Endroit :

Salle de conférences de presse 135-B

Édifice de l'Ouest, Colline du Parlement

3938 rue Wellington

Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Présentateurs :

Mark A.M. Gauthier , administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées

, administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées Steve D. Anderson, administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Jannie Bédard Guillemette Responsable des communications 343-644-5865 jannie.guillemette@sopf-cidphn.gc.ca Benedikt Henninger Agent des communications 343-644-5962 benedikt.henninger@sopf-cidphn.gc.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.