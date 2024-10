Bourse Direct au cœur de l’éducation financière des investisseurs pour la 8ème édition de la World Investor Week

Comme chaque année, Bourse Direct prend une part active à la World Investor Week, un événement d'envergure internationale organisé en France sous l'égide de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), qui se déroulera du 7 au 13 octobre 2024.



Une semaine mondiale de l’investisseur pour promouvoir une finance durable et éclairée

La finance durable s’impose à nouveau comme un thème central de cette édition, répondant à un intérêt croissant, notamment chez les jeunes générations. Bourse Direct, dont 60 % des nouveaux clients ont moins de 35 ans, accompagne cette transformation en proposant une large gamme de produits financiers durables, tout en intégrant l’investissement responsable au cœur de ses programmes de formation.

Ainsi, pour cette édition 2024, Bourse Direct proposera le 11 octobre à 14h30, un webinaire consacré à la finance durable, animé par Christian Sanson, Responsable des Formations.

Ce webinaire, qui répond à une prise de conscience collective en faveur d'une finance plus responsable et éthique, offrira aux participants l’occasion d’approfondir leurs connaissances et d’apprendre comment intégrer la finance responsable dans leur stratégie d’investissement. Inscription gratuite sur https://app.livestorm.co/bourse-direct/finance-durable





Bourse Direct : un engagement quotidien pour former les investisseurs

Acteur clé de la formation des investisseurs individuels, Bourse Direct propose une offre riche et diversifiée de webinaires. Ces rendez-vous pédagogiques ont pour vocation de simplifier la compréhension des marchés financiers et de doter les investisseurs individuels des compétences indispensables pour développer leur patrimoine, tout en restant à l'écoute des tendances économiques.

« L’improvisation n'a pas sa place dans la bourse. Il est essentiel que les investisseurs particuliers puissent naviguer sur les marchés financiers avec discernement. Nos formations, accessibles à tous, sont conçues pour les aider à définir et affiner leur stratégie d’investissement.» explique Christian Sanson, responsable des formations Bourse Direct.

Les webinaires de Bourse Direct couvrent des sujets variés, adaptés à tous les niveaux, du novice au plus expérimenté : introduction à la bourse, initiation à l’analyse technique, ou encore diversification de portefeuille via les ETF. Des thématiques plus larges comme la planification de la retraite, la gestion fiscale, ou la transmission de patrimoine sont également abordées. Ces webinaires constituent des moments privilégiés pour échanger et interagir avec les experts de Bourse Direct.

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

