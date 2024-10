Premier Style AG zeigt, wie der Umbau Hotel die Energiekosten um 30 % senken kann

Premier Style AG - Renovationen mit Expertenhilfe Umbau Hotel

Premier Style AG hat den Umbau eines Hotels in der Altstadt von Zürich abgeschlossen, wodurch die Energiekosten um 30 % gesenkt werden konnten.

LUZERNE, LUZERNE, SWAZILAND, October 7, 2024 / EINPresswire.com / -- Premier Style AG hat den Umbau eines Hotels in der Altstadt von Zürich abgeschlossen, wodurch die Energiekosten um 30 % gesenkt werden konnten. Diese Hotelsanierungen zeigen, wie umfassende Renovationen zur Reduzierung der Betriebskosten und Verbesserung der Nachhaltigkeit beitragen können.Umbau eines ehemaligen HochhausesDas Projekt zur Hotelsanierung begann mit einer sorgfältigen Planung, die alle Aspekte des Gebäudes, einschliesslich der Fassade, berücksichtigte. Der Umbau Hotel wurde im dritten Quartal des vergangenen Jahres durchgeführt, um das ehemalige Hochhaus in ein modernes Hotel umzuwandeln. Das Konzept wurde im Hinblick auf Nachhaltigkeit entwickelt, und die Ausführung erfolgte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.Umbau Hotel: Zusammenarbeit mit PartnernDas Umbauprojekt des Hotels war eine Kooperation mehrerer Partner. Der Umbau Hotel wurde in enger Zusammenarbeit mit Architekten, Ingenieuren und Experten für Innenarchitektur durchgeführt, um die Vision für das Hotel umzusetzen. Die umgesetzten Designentscheidungen, einschliesslich der neuen Fassade und der Renovation der öffentlichen Bereiche, gaben dem Gebäude ein modernes Erscheinungsbild, das die Schweizer Tradition und Moderne verbindet.Der Umbau im Hotel konzentrierte sich auch auf die Verbesserung der Zimmer. Die Gäste können nun zwischen verschiedenen Zimmerkategorien wählen, darunter auch Suiten, die speziell für Langzeitaufenthalte konzipiert wurden. Die Innenarchitektur wurde so gestaltet, dass ein angenehmes Erlebnis für alle Gäste entsteht, unabhängig davon, ob sie das Hotel für Urlaubs- oder Geschäftsreisen nutzen.Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im FokusNachhaltigkeit spielte eine zentrale Rolle bei der Planung und Umsetzung des Projekts. Die Erneuerung der Fassade und der Einsatz moderner Technologien trugen dazu bei, die Energiekosten des Gebäudes um 30 % zu senken. Diese Einsparungen wurden durch den Einsatz smarter Gebäudetechnik und ein verbessertes Energiemanagement erreicht.Ein digitales System zur Steuerung der Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HVAC) wurde installiert. Dieses System ermöglicht eine effiziente Nutzung der Energieressourcen und passt die Temperaturregelung an die aktuelle Belegung der Zimmer und öffentlichen Bereiche an. Die Umsetzung dieser Massnahmen hilft, die Umweltauswirkungen des Hotels zu reduzieren und gleichzeitig die Gästezufriedenheit zu steigern.Eröffnung des neuen Restaurants und der BarDie Renovation des Hotels umfasste auch die Sanierung des Erdgeschosses, wo nun ein neues Restaurant und eine Bar die Gäste willkommen heissen. Das Restaurant bietet regionale Küche mit frischen und nachhaltigen Zutaten aus der Region. Die Bar ergänzt das Angebot mit einer Auswahl an Cocktails und lokalen Spezialitäten.Die neuen Einrichtungen sind nicht nur für Hotelgäste zugänglich, sondern bieten auch einen Ort für Veranstaltungen und Events in der Region.Club und Seminarräume für VeranstaltungenNeben dem Restaurant und der Bar wurde auch ein Club im Hotel eingerichtet. Dieser Club bietet eine exklusive Atmosphäre für Mitglieder und eignet sich für geschäftliche und private Veranstaltungen. Zudem stehen neue Seminarräume zur Verfügung, die den Bedarf an modernen Konferenzräumen in der Region decken. Diese neuen Einrichtungen machen das Hotel zu einem beliebten Standort für Meetings, Tagungen und Events.Beitrag zum Tourismus in der SchweizMit der erfolgreichen Hotelsanierung trägt Premier Style AG zur Stärkung des Tourismus in der Schweiz bei. Der Standort in der Altstadt von Zürich bietet den Gästen eine Kombination aus Tradition und Moderne. Das Hotelmanagement hat es sich zum Ziel gesetzt, den Aufenthalt für jeden Gast so angenehm wie möglich zu gestalten.Die Eröffnung des neu gestalteten Hotels und die positiven Effekte der Renovation unterstreichen das Engagement von Premier Style AG für nachhaltige und innovative Lösungen in der Hospitality-Branche. Das Feedback der ersten Gäste zeigt, dass die Kombination aus nachhaltigem Bauen und modernem Design gut ankommt.Projektentwicklung und ZukunftsperspektivenPremier Style AG plant bereits weitere Projekte zur Förderung der nachhaltigen Hotellerie in der Schweiz. Das aktuelle Projekt in der Altstadt von Zürich diente als Modell für zukünftige Hotelsanierungen und Hotelrenovierungen . Das Unternehmen ist auf der Suche nach neuen Partnern, die sich an der Entwicklung solcher Projekte beteiligen möchten.Die Eigentümerin des Gebäudes, ein Immobilienfonds, sieht in der Hotelsanierung ein langfristig erfolgreiches Geschäftsmodell. Die Kombination aus nachhaltigem Umbau, moderner Technologie und einer attraktiven Innenarchitektur macht das Hotel zu einem Vorzeigeprojekt in der Region.Premier Style AG freut sich darauf, weitere Projekte in der Region und darüber hinaus zu starten, die die Anforderungen der heutigen Gäste und der Umwelt in Einklang bringen. Die Renovation des aktuellen Hotels ist ein Schritt in diese Richtung, und das Unternehmen ist bereit, weiterhin nachhaltige Lösungen zu entwickeln.Über Premier Style AGPremier Style AG ist ein Unternehmen im Bereich der Projektentwicklung und Renovation von Hotelgebäuden in der Schweiz. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und energieeffiziente Lösungen bietet das Unternehmen innovative Konzepte für die Hotellerie von morgen.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.