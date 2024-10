Les Îles Pitcairn adoptent une première stratégie et plan d’action de gestion des espèces envahissantes

7 octobre 2024, Pitcairn - Le Conseil de l’Île de Pitcairn a formellement adopté le premier Plan d'action et stratégie territorial stratégie et plan d'action territoriaux sur les espèces envahissantes (TISSAP, en anglais) de l’île le 25 septembre 2024. Ce dernier prépare la voie à une action coordonnée pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes uniques des îles Pitcairn, et de l’agriculture locale essentielle à la sécurité alimentaire de la communauté. Le TISSAP est un document essentiel pour assurer la coordination de la gestion des espèces envahissantes au sein d'un territoire et pour que les différents secteurs impliqués travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs. Perçu avec intérêt par les organismes de financement, le TISSAP est aussi essentiel pour montrer la volonté politique de gérer les espèces envahissantes. Ce document prend en compte les lignes directrices régionales produites par le Programme Régional Océanien de l'Environnement (PROE) et la Communauté du Pacifique (CPS), avec l'objectif d'aider les pays et territoires insulaires du Pacifique à planifier la gestion efficace des espèces invasives pour réduire leurs impacts négatifs sur leur riche et fragile patrimoine naturel, leurs communautés et leurs moyens d’existence. M. David Moverley, conseiller du PROE pour les espèces envahissantes, a déclaré que « L'élaboration du TISSAP pour l'île de Pitcairn est une étape essentielle pour rassembler les habitants de Pitcairn et déterminer quelles sont leurs priorités en matière de protection et d'amélioration de leur environnement et de leur mode de vie ». « Le TISSAP fournit à la communauté un plan pour réaliser ses actions prioritaires et donne confiance aux donateurs pour investir dans des priorités convenues et approuvées pour aller de l’avant. » Le TISSAP a été a été élaboré après un examen approfondi des informations existantes, une visite consultative d'experts techniques sur la gestion des espèces envahissantes et des consultations avec la communauté à la fin du mois d'octobre et en décembre 2023. En rassemblant la communauté pour s’accorder sur des priorités « le TISSAP fournit au gouvernement des Îles Pitcairn une stratégie sur la meilleure façon de gérer les espèces invasives qui sont spécifiques à Pitcairn », commente Mme Michele Christian, en charge de la division Environnement, Conservation et Ressources naturelles du Gouvernement de Pitcairn. Mme Christian souligne que « le TISSAP offre une marge de manœuvre supplémentaire pour la recherche de financement pour des projets pilotes à Pitcairn. ». Basé sur la structure du Cadre de Référence pour la Gestion des Espèces Envahissantes dans le Pacifique, le TISSAP fournit à la fois une vision du contexte initial et plan d'action détaillé. Ce plan est organisé autour des trois domaines thématiques du cadre de référence : les fondements, la définition des problèmes et la hiérarchisation des priorités et les mesures de gestion.



Parmi les 149 espèces introduites documentées sur les îles Pitcairn, cinq d'entre elles figurent également dans la liste des 100 pires espèces envahissantes au monde publiée en 2004 par l'UICN. Parmi ces espèces, le jambosier, le lantana et l’ipomée bleue sont les menaces végétales envahissantes les plus sérieuses des Îles Pitcairn.

La gestion des rats envahissants est également un objectif majeur du plan. D'une part, prévenir l’introduction des rats sur les îles de Ducie et d'Oeno est un objectif majeur qui nécessite l'implication de la communauté locale et des visiteurs. A plus long terme, l’éradication du rat du Pacifique de Henderson et de Pitcairn est en cours de discussion. Ces efforts contribueraient à la conservation d’espèces de pétrels, la majeure partie de la population mondiale de pétrels d'Henderson et plus de 90 % de la population mondiale de pétrels de Murphy nichant dans l’archipel des Pitcairn. Le TISSAP fournit également des lignes directrices pour prévenir l'arrivée d'espèces envahissantes à haut risque présentes dans la région, en mettant l'accent sur les 30 espèces qui constituent des menaces prioritaires pour Pitcairn. À cet égard, Mme Charlene Warren, responsable de la biosécurité à Pitcairn, explique qu'il y a « très peu de voies d'accès pour le transport des personnes et des marchandises. C'est pourquoi il est important, aujourd'hui plus que jamais, que nous essayions de maintenir un contrôle ferme à la frontière ». Le développement du TISSAP de Pitcairn est une étape stratégique qui jette les bases d'autres projets. Il a été rendu possible dans le cadre du projet PROTEGE, financé par l'Union Européenne. Géré par le PROE à travers son programme sur les espèces envahissantes depuis 2019, le volet espèces envahissantes de PROTEGE a permis de financer des projets visant à renforcer la résilience des territoires du Pacifique en préservant la biodiversité et les services écosystémiques associés. Le PRISMSS continuera à travailler avec les parties prenantes pour soutenir la mise en œuvre des TISSAP des îles Pitcairn en fournissant des conseils pour favoriser les actions de gestion sur le terrain. Ce soutien couvre le développement de nouveaux projets, l’aide à l'adoption et le développement des meilleures pratiques et de l'innovation grâce au partage d'informations techniques, de publications et de matériel de formation, ainsi que la fourniture de propositions personnalisées et performantes aux donateurs souhaitant financer des actions.

PROTEGE Le Projet Régional Océanien des Territoires pour la Gestion durable des Ecosystèmes (PROTEGE) est une initiative qui vise à promouvoir un développement économique durable et résilient au changement climatique dans les Pays et Territoires d'Outre-Mer (PTOM) européens du Pacifique, basé sur la biodiversité et les ressources naturelles renouvelables et divisé en quatre composantes, qui sont l'agriculture et la sylviculture, la pêche côtière et l'aquaculture, l'eau et les espèces invasives.

PROTEGE est un projet de coopération régionale qui soutient les politiques publiques des quatre PTOM du Pacifique : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les Îles Pitcairn. Il vise à réduire la vulnérabilité des systèmes humains et naturels aux impacts du changement climatique en augmentant la capacité d'adaptation et la résilience. Il vise également à améliorer la gestion, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et des ressources en eau. Il est financé par le 11ème Fonds Européen de Développement (FED) pour une période de 4 ans. Le projet PROTEGE est mis en œuvre conjointement par la Communauté du Pacifique (CPS) et le PROE.

Le PROE, par l'intermédiaire du Service régional de soutien à la gestion des espèces envahissantes dans le Pacifique (PRISMSS), dirige la mise en œuvre de la composante relative aux espèces envahissantes. Pour plus d’informations veuillez contacter M. Louis Thiercelin, Chef de projet à [email protected] ou M. Nitish Narayan, Chargé de Communications et Contact du PRISMSS à [email protected]

