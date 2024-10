Revoluční systémy agilní výroby k vidění na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

BRNO, Czech Republic, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Společnost Agile Manufacturing GmbH, průkopník v oblasti agilních výrobních technologií, bude poprvé vystavovat na nadcházejícím Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, který se koná v termínu 8-11 října 2024.



K vidění budou výrobní systémy pro agilní výrobu, které jsou navrženy tak, aby nabízely okamžité nasazení prakticky bez nutnosti školení a byly využívány striktně podle potřeby. Z hlediska zákazníka je důležité, že pokud tyto systémy nadále nepotřebuje, vrátí je a budou nasazeny jinde.

Agilní výrobní systémy se skládají z cloudového softwaru využívajícího umělou inteligenci k řízení výrobních strojů. Toto strojní zařízení není standardním vybavením, ale bylo speciálně navrženo pro rychlé nasazení a snadnou obsluhu při minimálních nákladech.

Agilní výrobní systémy jsou nabízeny na základě smlouvy o užívání, která nevyžaduje kapitálovou investici ani dlouhodobé splátky leasingu či pronájmu - může být kdykoli ukončena.

Cloudový software spravuje smlouvy a platby a také poskytuje spotřební materiál a pomoc obsluze při provozu, servisu a údržbě stroje. Opravy nejsou nutné, protože stroje jsou modulární a vadné moduly jsou vyměněny během několika dnů.

Společnost Agile Manufacturing GmbH vystaví svůj Agile Cloud spolu s působivou řadou laserových značkovacích a řezacích strojů od společnosti MTR2 Technology s.r.o. se sídlem v České republice, které jsou na trhu testovány již více než jeden rok. Představuje také řadu řešení SLS 3D tisku založených na úspěšné 3D tiskárně Lisa X SLS od polského výrobce Sinterit sp zoo.

Vystavená zařízení podtrhují klíčovou roli těchto technologií ve výrobě založené na umělé inteligenci a znamenají vzrušující spolupráci společností ze tří zemí EU a Ukrajiny, kde byla vyvinuta část cloudové služby.

Albert Klein, generální ředitel společnosti Agile Manufacturing GmbH, řekl: "Jsme nadšeni, že můžeme představit naši agilní výrobní technologii na veletrhu MSV 2024. Tato akce poskytuje vynikající platformu pro demonstraci toho, jak mohou naše inovace pomoci podnikům přizpůsobit se neustále se měnícím požadavkům trhu."

