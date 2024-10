Tactical Management gibt Übernahme von Avyana Litigation Funding bekannt

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 4, 2024 /EINPresswire.com/ -- Ein von Tactical Management beratetes Investmentvehikel hat die Avyana Litigation Funding erfolgreich übernommen und damit das strategische Portfolio im Bereich der Prozessfinanzierung weiter ausgebaut.

Tactical Management, ein weltweit aktiver Turnaround-Investor, ist darauf spezialisiert, das Potenzial von unterperformenden Unternehmen, notleidenden Immobilien und notleidenden Krediten zu erschließen. Das Unternehmen bietet strategische und operative Unterstützung zur Wertschöpfung und zum Wachstum in verschiedenen Sektoren und Anlageklassen.

Avyana Litigation Funding ist darauf spezialisiert, Gerechtigkeit zu demokratisieren, indem es finanzielle Unterstützung für komplexe Rechtsstreitigkeiten bietet. Als vertrauenswürdiger Partner von Minderheitsaktionären, Investoren und Unternehmen finanziert Avyana nicht nur den Rechtskampf zur Durchsetzung berechtigter Ansprüche, sondern hilft auch, diese Ansprüche zu monetarisieren und so aus rechtlichen Herausforderungen finanzielle Chancen zu schaffen.

Die Übernahme passt zu Tactical Managements strategischer Ausrichtung, Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial durch innovative Lösungen zu unterstützen. Durch die Übernahme von Avyana stärkt Tactical Management seine Position im Markt der Prozessfinanzierung und bietet umfassende Dienstleistungen wie:

• Aktionärsstreitigkeiten: Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten über Aktionärsrechte, Corporate Governance und Missmanagement.

• Investor-Klagen: Unterstützung bei Ansprüchen im Zusammenhang mit Unternehmensfehlverhalten, Betrug oder Verletzung der Treuepflicht.

• Insolvenzstreitigkeiten: Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten zur Schuldeneintreibung oder zum Schutz von Interessen während Insolvenzverfahren.

• Individuelle oder kollektive Klagen: Bereitstellung von Finanzierung für individuelle oder kollektive rechtliche Schritte.

Durch diese Übernahme verbessert Tactical Management seine Fähigkeit, durch den wachsenden Markt der Prozessfinanzierung Mehrwert für Investoren und Stakeholder zu schaffen.

Über Tactical Management

Tactical Management ist ein weltweit tätiger Turnaround-Investor, der sich auf die Erschließung des Potenzials von leistungsschwachen Unternehmen, notleidenden Immobilien und Non-Performing Loans

spezialisiert hat. Der Fokus des Unternehmens erstreckt sich über eine Reihe von Sektoren und Assetklassen, wobei der Schwerpunkt auf der Wertschöpfung und dem Wachstum durch strategische und operative Unterstützung liegt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Avyana Litigation Funding GmbH

Graben 12/1-3

1010 Wien, Österreich

Tel: +43 1 3610510303

Email: info@avyana.net

www.avyana.net

