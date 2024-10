Dark Horse Consulting Group เข้าซื้อกิจการ BioTechLogic, Inc.

องค์กรแบบควบรวมกิจการนี้จะให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงาน และคำปรึกษาทางเทคนิคในอุตสาหกรรมชีวเภสัชกรรม

เมืองวอลนัต ครีก รัฐแคลิฟอร์เนีย และเมืองเคฟ ครีก รัฐแอริโซนา และบอสตัน, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dark Horse Consulting Group (“DHC”) ผู้นำระดับโลกมาอย่างยาวนานในการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานด้านการบำบัดด้วยเซลล์และยีนบำบัด ("CGT") รู้สึกยินดีที่จะประกาศเรื่องการเข้าซื้อกิจการของ BioTechLogic, Inc. (“BioTechLogic”) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกที่ได้รับการยอมรับในด้านการดำเนินงานทางเทคนิค การผลิต คุณภาพ และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบด้าน CMC การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเติบโตของ DHC ซึ่งเป็นการผสานจุดแข็งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันของทั้งสองทีม พร้อมกับเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะ DHC ในฐานะแนวหน้าของ CGT



DHC ซึ่งดำเนินกิจการในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก เป็นที่ยอมรับในเรื่องความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งในด้าน CGT อย่างเหนือชั้นทั่วโลก BioTechLogic (ปัจจุบันเป็นแผนกหนึ่งของ Dark Horse Consulting Group) มีชื่อเสียงอันโดดเด่นจากการให้คำปรึกษาเฉพาะทางในด้านการพัฒนากระบวนการและการผลิต การดำเนินงานทางเทคนิค ระบบคุณภาพ และการควบคุม CMC สำหรับ CGT และการบำบัดขั้นสูงอื่น ๆ ในด้านยาชีววัตถุและวัคซีน

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะต้อนรับ BioTechLogic สู่ Dark Horse Consulting Group” Anthony Davies ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของ DHC กล่าว “การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้เราสามารถขยายฐานลูกค้าของเราไปสู่ด้านยาชีววัตถุแบบดั้งเดิมและการพัฒนาวัคซีน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน ไทม์ไลน์ และทรัพยากรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า CGT ของเรา เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้รวมบริการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์แบบ 'พิถีพิถันเป็นพิเศษ' ของ DHC เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานและบริการทางเทคนิคที่สำคัญของ BioTechLogic”

WestView Capital Partners (“WestView”) ซึ่งเป็นบริษัทบริหารหุ้นนอกตลาด ที่มีชื่อเสียงและลงทุนเพื่อการเติบโตใน DHC นั้น มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ "การรวม BioTechLogic เข้ากับ DHC จะสร้างความแข็งแกร่งในด้านการให้คำปรึกษาด้านชีวเภสัชกรรมโดยที่ยังคงมุ่งเน้นอย่างจริงจังในด้านการบำบัดขั้นสูงได้" Greg Thomas หุ้นส่วนของ WestView และกรรมการบริหารของ DHC กล่าว

“ทีมงานของเราทุกคนกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกัน” Peter Dellva, Patrick Giljum และ Tracy TreDenick ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งทั้งสามของ BioTechLogic เห็นพ้องด้วย “การผนึกกำลังกับ DHC จะทำให้มีโอกาสเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นในการสนับสนุนการนำการบำบัดขั้นสูงและการบำบัดด้วยยาชีววัตถุที่หลากหลายออกสู่ตลาด และท้ายที่สุดก็ออกไปสู่ผู้ป่วยซึ่งมีความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง”

Fenwick & West LLP เป็นตัวแทนให้ DHC Kilpatrick Townsend & Stockton LLP เป็นตัวแทนให้ BioTechLogic

เกี่ยวกับ Dark Horse Consulting Group

Dark Horse Consulting Group ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกที่มีสำนักงานในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 ด้วยจุดประสงค์เพื่อเร่งการบำบัดด้วยเซลล์และยีนผ่านความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาที่เหนือชั้น ความรู้ที่ผนวกรวมกันของ DHC ครอบคลุมถึงการพัฒนา การผลิต การปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณภาพ การกำกับดูแล การสร้างแบบจำลอง และกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

เกี่ยวกับ BioTechLogic, Inc.

BioTechLogic ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์และการให้คำปรึกษาด้าน CMC ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 โดย Peter Dellva, Patrick Giljum และ Tracy TreDenick ทีมที่ปรึกษา BioTechLogic ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์เชิงปฏิบัติและประสบการณ์ลงมือปฏิบัติจริง เป็นที่ไว้วางใจให้คอยช่วยเหลือลูกค้าด้านชีวเภสัชในการนำผลิตภัณฑ์ของตนสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จได้ โดยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรด้านเทคนิค การผลิต การวิเคราะห์ และการกำกับดูแลขององค์กร

เกี่ยวกับ WestView Capital Partners

WestView Capital Partners ซึ่งเป็นบริษัทบริหารหุ้นเพื่อการเติบโตที่มีฐานการดำเนินงานอยู่ในบอสตัน มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่เติบโตในตลาดขนาดกลาง และจัดการเงินทุนมูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ในห้ากองทุน WestView ร่วมมือกับทีมผู้บริหารที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและส่วนใหญ่ เงินทุนเพื่อการเติบโต และธุรกรรมการควบรวมในหลายภาคส่วน ซึ่งรวมถึงบริการทางธุรกิจ บริการไอที เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพและการจัดจ้างบุคคลภายนอก ซอฟต์แวร์ และการเติบโตทางอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถามด้านสื่อ: contactus@darkhorseconsultinggroup.com +1 (408)-326 0303 ต่อ 100

