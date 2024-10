Dark Horse Consulting Group Memperoleh BioTechLogic, Inc.

Organisasi yang digabungkan untuk menawarkan khidmat nasihat strategik, operasi dan perundingan teknikal merentasi industri biopharma

WALNUT CREEK, California dan CAVE CREEK, Arizona dan BOSTON, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dark Horse Consulting Group (“DHC”), yang sudah lama menjadi pemimpin global dalam perundingan strategik dan operasi dalam bidang terapi sel dan gen ( “CGT”), dengan sukacitanya mengumumkan pemerolehan BioTechLogic, Inc. (“BioTechLogic”), pelopor yang diiktiraf dalam operasi teknikal, pembuatan, kualiti dan perundingan CMC kawal selia. Pemerolehan strategik ini menandakan peristiwa penting dalam pertumbuhan DHC, menggabungkan kekuatan pelengkap kedua-dua pasukan sambil mengukuhkan lagi kedudukan DHC di barisan hadapan CGT.



DHC—dengan operasi di Amerika Utara, Eropah dan APAC—diiktiraf kerana kedalaman kepakaran CGT yang tiada tandingannya di seluruh dunia. BioTechLogic (kini merupakan bahagian Dark Horse Consulting Group) telah memperoleh reputasi cemerlangnya dengan menawarkan perundingan khusus dalam pembangunan proses dan pembuatan, operasi teknikal, sistem kualiti dan kawal selia CMC untuk CGT dan terapi lanjutan yang lain dalam biologi dan vaksin.

"Kami mengalu-alukan BioTechLogic dengan penuh rasa gembira ke Dark Horse Consulting Group," kata Anthony Davies, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif DHC. “Pemerolehan ini membolehkan kami meluaskan pangkalan pelanggan kami ke dalam domain pembangunan biologi dan vaksin tradisional sambil mengoptimumkan lagi kecekapan kos, garis masa dan sumber untuk pelanggan CGT kami. Kami teruja untuk menggabungkan perkhidmatan nasihat strategik DHC yang dilaksanakan dengan penuh teliti dengan kepakaran operasi dan perkhidmatan teknikal BioTechLogic yang penting.”

WestView Capital Partners (“WestView”), sebuah firma ekuiti swasta yang terkemuka dengan pelaburan pertumbuhan dalam DHC, memainkan peranan yang penting dalam memudahkan pemerolehan ini. "Menggabungkan BioTechLogic dengan DHC akan mewujudkan kuasa besar dalam ruang perundingan biopharma sambil mengekalkan tumpuan kritikal pada terapi lanjutan," kata Greg Thomas, Rakan Kongsi di WestView dan Pengarah Lembaga DHC.

"Seluruh pasukan kami tidak sabar-sabar untuk bekerjasama," kata Peter Dellva, Patrick Giljum dan Tracy TreDenick, tiga Rakan Kongsi Pengasas BioTechLogic. “Menggabungkan kuasa dengan DHC akan menjadikan kemungkin untuk menyokong memasarkan pelbagai jenis terapi lanjutan dan bioterapi ke pasaran dan akhirnya kepada pesakit yang mempunyai keperluan perubatan yang tidak dipenuhi lebih besar.”

DHC telah diwakili oleh Fenwick & West LLP. BioTechLogic telah diwakili oleh Kilpatrick Townsend & Stockton LLP.

Perihal Dark Horse Consulting Group

Dark Horse Consulting Group, sebuah syarikat global dengan pejabat di A.S., U.K., dan Singapura telah ditubuhkan pada tahun 2014 dengan tujuan mempercepatkan terapi sel dan gen melalui kepakaran perundingan yang tiada tandingannya. Pengetahuan kolektif DHC merangkumi pembangunan, pembuatan, pematuhan, kualiti, kawal selia, pemodelan dan strategi perniagaan, menangani pelbagai keperluan pelanggan.

Perihal BioTechLogic, Inc.

BioTechLogic, sebuah firma perunding pembuatan biofarmaseutikal dan CMC terkemuka telah diasaskan pada tahun 2003 oleh Peter Dellva, Patrick Giljum dan Tracy TreDenick. Pasukan perunding BioTechLogic, kaya dengan pengalaman praktikal dan langsung, secara pasti dapat membantu pelanggan biopharma membawa produk mereka ke pasaran dengan cepat dan berjaya dengan menambah dan mengoptimumkan sumber teknikal, pembuatan, analisis dan kawal selia organisasi.

Perihal WestView Capital Partners

WestView Capital Partners, sebuah firma ekuiti pertumbuhan yang berpangkalan di Boston memberi tumpuan kepada syarikat pertumbuhan pasaran pertengahan dan menguruskan modal $2.7 bilion merentasi lima dana. WestView bekerjasama dengan pasukan pengurusan sedia ada untuk menaja permodalan semula minoriti dan majoriti, modal pertumbuhan dan transaksi penyatuan dalam beberapa sektor termasuk perkhidmatan perniagaan, perkhidmatan IT, teknologi penjagaan kesihatan dan penyumberan luar, perisian serta pertumbuhan industri.

Pertanyaan Media: contactus@darkhorseconsultinggroup.com +1 (408)-326 0303 Ext. 100

