다크호스 컨설팅 그룹 (Dark Horse Consulting Group), 바이오테크로직 (BioTechLogic) 전격 인수

회사 통합으로 바이오제약 산업 전반에 걸쳐 전략적 자문과 운영, 기술 컨설팅 제공

캘리포니아주 월넛 크리크, 애리조나주 케이브 크리크, 보스턴, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세포 및 유전자 치료(이하 CGT) 분야의 전략 및 운영 컨설팅 기업인 Dark Horse Consulting Group (다크호스컨설팅그룹, 이하 ‘DHC’)이 기술 운영, 제조, 품질 및 규제 CMC 컨설팅 분야의 선구자인 바이오테크로직(BioTechLogic, Inc.)을 인수한다고 발표했다. DHC의 성장 국면에 있어 중요한 이정표가 될 것으로 보이는 이번 인수는 두 기관의 상호 보완적 강점을 결합하는 한편 CGT 선두주자로서의 입지를 더욱 공고히 가져 갈 것으로 전망된다.



DHC는 북미와 유럽, 아시아 태평양 지역에서 사업을 영위하고 있으며 CGT 분야에 있어선 전 세계적으로 독보적인 전문성을 인정받고 있다. 이제 다크호스 컨설팅 그룹의 사업부로 편입된 바이오테크로직은 CGT를 비롯해 기타 생물학적 제제 및 백신 분야의 첨단 치료법에 대한 공정 개발 및 제조, 기술 운영, 품질 시스템, CMC 규제에 대한 전문 컨설팅 제공으로 명성을 구축한 기업이다.

DHC의 설립자 겸 CEO인 Anthony Davies는 “바이오테크로직을 다크호스 컨설팅 그룹 가족으로 맞게 되어 매우 기쁘다.”고 밝히며 “이번 인수를 통해 고객 기반을 전통적인 생물학적 제제 및 백신 개발 영역으로 확장하는 한편 CGT 고객을 대상으로 비용, 일정, 리소스의 효율성 추구를 더욱 최적화할 수 있게 되었다. DHC의 '화이트 글러브' (white glove) 전략 자문 서비스와 바이오테크로직이 보유한 운영 전문성 및 기술 서비스를 결합하게 되어 기대감이 크다.”고 소감을 밝혔다.

DHC에 투자한 유명 사모펀드 기관인 WestView Capital Partners (이하 '웨스트뷰')는 이번 인수 추진 과정에서 핵심적 역할을 담당했다. 웨스트뷰의 파트너이자 DHC 이사회 이사인 Greg Thomas는 “바이오테크로직이 DHC와 합치게 되면서 바이오제약 컨설팅 분야의 새로운 강자가 탄생하게 되었다. 아울러 첨단 치료법에 대해 특히 우선순위를 두고 여기에 집중할 수 있게 될 것으로 본다.”고 전망하였다.

바이오테크로직의 공동 창립자인 Peter Dellva, Patrick Giljum, Tracy TreDenick는 “우리 팀 전체가 적극 협력에 나서기를 고대하고 있다.”며 “DHC와 힘을 합침으로써 다양한 첨단 치료법과 바이오 치료제의 시장 출시는 물론 궁극적으로 미충족 의료 수요가 있는 환자 지원의 가능성이 더욱 높아질 것이다.”라며 양사 합병의 의의를 밝혔다.

이번 인수합병 계약에서 Fenwick & West LLP가 DHC를 대리했으며 Kilpatrick Townsend & Stockton LLP가 바이오테크로직을 대리하였다.

Dark Horse Consulting Group 소개

다크호스 컨설팅 그룹 (Dark Horse Consulting Group, 이하 DHC)은 미국, 영국, 싱가포르에 지사를 두고 있는 글로벌 기업으로, 뛰어난 컨설팅 전문성을 활용해 세포 및 유전자 치료법 개발에 더욱 속도를 내기 위해 2014년에 설립됐다. DHC는 개발, 제조, 규정 준수, 품질, 규제, 모델링 및 비즈니스 전략을 아우르는 총체적 전문 지식을 바탕으로 다양한 고객의 니즈 해결에 나서고 있다.

BioTechLogic, Inc. 소개

바이오테크로직 (BioTechLogic)은 바이오의약품 제조 및 CMC 컨설팅 부문 주요 기업으로 Peter Dellva, Patrick Giljum, Tracy TreDenick 세 명이 2003년 공동으로 설립하였다. 현장 및 실무 경험이 풍부한 바이오테크로직 컨설팅 팀은 고객사인 바이오제약 업체가 기술, 제조, 분석 및 규제 리소스의 보강과 최적화를 통해 제품을 보다 빠르고 성공적으로 시장에 출시할 수 있도록 지원하고 있다.

WestView Capital Partners 소개

웨스트뷰 캐피털 파트너스는 사업 확장으로 자본이 필요한 성장형 기업에 투자 (growth equity firm)하는 사모펀드 기관으로 주로 미들 마켓 성장 기업 투자에 주력하며 5개 펀드를 통해 27억 달러 규모의 자본을 운용 중이다. 웨스트뷰는 기존 경영진과 협력해 비즈니스 서비스, IT 서비스, 의료 기술 및 아웃소싱, 소프트웨어, 성장 산업 등 여러 분야에서 소수 지분 및 과반 지분 매입을 통한 자본 재조정, 사업 확대를 위한 성장 자본, 기업 결합이나 인수합병 등의 거래를 지원하고 있다.

언론 문의: contactus@darkhorseconsultinggroup.com +1 (408)-326 0303 Ext. 100

