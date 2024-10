ダークホース・コンサルティング・グループ (Dark Horse Consulting Group) がバイオテックロジック (BioTechLogic, Inc.) を買収

統合組織はバイオ医薬品業界全体にわたって戦略アドバイザリー、運用、技術コンサルティングを提供

カリフォルニア州ウォルナットクリーク、 アリゾナ州ケイブクリーク、 およびボストン発, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 細胞および遺伝子治療 (「CGT」) の分野における戦略および運用コンサルティングの長年にわたるグローバルリーダーであるダークホース・コンサルティング・グループ (「DHC」) が、技術運用、製造、品質、規制CMCコンサルティングの先駆者として認められているバイオテックロジック (「BioTechLogic」) の買収を発表した。 この戦略的買収はDHCの成長における重要な節目であり、両チームの補完的な強みを組み合わせると同時に、CGTの先駆者としてのDHCの地位をさらに強化するものである。



北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域において事業を展開するDHCは、世界中で比類のないCGTの専門知識で知られている。 バイオテックロジック (現在はダークホース・コンサルティング・グループの一部門) は、CGTや生物製剤およびワクチンのその他の先進療法に関するプロセス開発と製造、技術運用、品質システム、CMC規制に関する専門コンサルティングを提供することで、その優れた評判を獲得してきた。

DHCの創設者兼最高経営責任者 (CEO) であるアンソニー・デイビス (Anthony Davies) は以下のように述べている。「バイオテックロジックをダークホース・コンサルティング・グループに迎えることができ光栄です。 今回の買収により、当社の顧客基盤を従来の生物製剤およびワクチン開発の領域に拡大するとともに、CGTのお客様のコスト、スケジュール、リソースの効率をさらに最適化することができます。 DHCの「ホワイトグローブ (white glove) 」戦略アドバイザリーサービスと、バイオテックロジックの優れた運用専門知識および技術サービスを組み合わせることができることを嬉しく思います」。

DHCへの成長投資を行っている著名なプライベートエクイティ会社であるウェストビュー・キャピタル・パートナーズ (WestView Capital Partners) (「WestView」) が、この買収の促進に重要な役割を果たした。 ウェストビューのパートナーでDHCの取締役であるグレッグ・トーマス (Greg Thomas) は以下のように述べている。「バイオテックロジックとDHCの統合により、先進的治療法に重点を置きながら、バイオ医薬品コンサルティング分野で強力な存在が誕生するでしょう」。

「チーム全体で協力していきたいと思います」とバイオテックロジックの3人の創設パートナーであるピーター・デルバ (Peter Dellva)、パトリック・ギルジュム (Patrick Giljum)、トレイシー・トレデニック (Tracy TreDenick) は同意した。 「DHCとの統合により、さまざまな先進的治療法やバイオ医薬品を市場に投入し、最終的には医療ニーズが満たされていない患者に届けることをサポートする可能性がさらに高まります」。

DHCはフェンウィック&ウェストLLP (Fenwick & West LLP) が代理人を務めた。 バイオテックロジックはキルパトリック・タウンセンド&ストックトンLLP (Kilpatrick Townsend & Stockton LLP) が代理人を務めた。

ダークホース・コンサルティング・グループについて

米国、英国、シンガポールにオフィスを構えるグローバル企業であるダークホース・コンサルティング・グループは、比類のないコンサルティング専門知識を通じて細胞および遺伝子治療を促進することを目的として2014年に設立された。 DHCの総合的な知識は、開発、製造、コンプライアンス、品質、規制、モデリング、ビジネス戦略に及び、多様なクライアントのニーズに対応している。

バイオテックロジックについて

バイオ医薬品製造およびCMCコンサルティングのリーディング ファームであるバイオテックロジックは、2003年にピーター・デルバ、パトリック・ギルジュム、トレイシー・トレデニックによって設立された。 実践的で現場の経験が豊富なバイオテックロジックのコンサルティングチームは、組織の技術、製造、分析、規制リソースを増強および最適化することで、バイオ医薬品クライアントが製品を迅速かつ成功裏に市場に投入できるよう確実に支援する。

ウェストビュー・キャピタル・パートナーズについて

ボストンを拠点とする成長エクイティファームであるウェストビュー・キャピタル・パートナーズは、中規模市場の成長企業に焦点を当てており、5つのファンドで27億米ドル (約3,963億8,430万円) の資本を管理している。 ウェストビューは、既存の管理チームと提携して、ビジネスサービス、ITサービス、ヘルスケアテクノロジーとアウトソーシング、ソフトウェア、成長産業など、いくつかの分野で、少数および多数株主による資本再編、成長資本、統合取引を支援している。

報道担当者向け問い合わせ先: contactus@darkhorseconsultinggroup.com +1 (408)-326 0303 内線 100

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.