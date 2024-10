XS.com คว้ารางวัลสามปีซ้อนและได้รับตำแหน่ง “โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด”

THAILAND, October 7, 2024 / Business News / -- XS .com ผู้ให้บริการทางการเงินและฟินเทคชั้นนำระดับโลกได้ประกาศถึงความภาคภูมิใจในการรับรางวัลจากงาน Middle East Financial Markets Awards ซึ่งจัดโดย Smart Vision ณ โรงแรม Atlantis The Palm อันโด่งดังในดูไบโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกนี้ได้คว้ารางวัลถึงสามปีซ้อนและยังได้รับตำแหน่ง “โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด” ซึ่งย้ำถึงความเป็นผู้นำและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเงินในงานนี้ XS.com ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับต้น ๆ ของ “100 โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เชื่อถือได้และนวัตกรรมคุณพาฟลิน่า เซโนนอส (Pavlina Zenonos) หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าที่ XS.comได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “ผู้หญิงที่มีอิธิพล 25 อันดับแรกในตลาดการเงิน” ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลของเธอนอกจากนี้คุณเดสปินา ยาโปนา (Despina Iapona) ยังได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งใน “ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 25 อันดับแรกในตลาดการเงิน” โดยได้รับการยกย่องในการมีส่วนร่วมในด้านการตลาดของเธอการได้รับการยกย่องเหล่านี้แสดงถึงความแข็งแกร่งและพรสวรรค์ของทีมงาน XS.com และตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศงานนี้ได้รวบรวมบุคคลสำคัญในตลาดการเงินตะวันออกกลางเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศในการให้บริการ ความพึงพอใจของลูกค้าและนวัตกรรมSmart Vision Group เป็นที่รู้จักในด้านความเชี่ยวชาญในภาคการเงินโดยเน้นการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ และการจัดงานชั้นนำในอุตสาหกรรมคุณโมฮัมหมัด อิบราฮิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม XS.com แสดงความขอบคุณและกล่าวว่า:“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ในงานที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงรางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างนวัตกรรม และความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อเราเราจะมุ่งมั่นสู่ความสูงใหม่ในการให้บริการตลาดการเงินทั่วโลก”ดร. โมฮัมเหม็ด เอลโนซามี ประธานและกรรมการผู้จัดการที่ Smart Vision Group ได้แสดงความคิดเห็นในการมอบรางวัลให้กับ XS.com:“ในฐานะผู้จัดงาน เรามีความยินดีที่ได้ยกย่อง XS.com ด้วยรางวัลอันทรงเกียรติเหล่านี้ ความทุ่มเทในการให้บริการที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้ในภาคบริการการเงินและฟินเทคของพวกเขาได้สร้างมาตรฐานใหม่และมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม XS.com สมควรได้รับการยอมรับนี้อย่างแท้จริงและเราขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่คู่ควรของพวกเขา”งานอันทรงเกียรตินี้ได้เน้นย้ำถึงความสำเร็จของผู้นำในอุตสาหกรรมและกำหนดมาตรฐานด้านความสำเร็จ ในขณะที่ตลาดการเงินยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยรางวัลเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปข้างหน้าเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลบริษัท XS.com XS Group (ดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘XS’ หรือ ‘XS.com’) เป็นโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียในปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ ด้วยการมีใบอนุญาตในหลายภูมิภาคและสำนักงานทั่วโลกXS.com นำเสนอบริการที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลกเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดขั้นสูง ควบคู่กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเยี่ยมคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: ผลิตภัณฑ์ของเราซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นและมีความเสี่ยงในระดับสูงคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและคุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสมาร์ทวิชั่นสมาร์ทวิชั่น (Smart Vision) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่ใหญ่ที่สุดที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดทุนระหว่างประเทศและท้องถิ่นในด้านการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ และการจัดการประชุมระดับนานาชาติสมาร์ทวิชั่น (Smart Vision) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในสามตำแหน่งสูงสุดในด้านการฝึกอบรมและนักเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและตลาดทุนในกลุ่มประเทศอาหรับ

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.