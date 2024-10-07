XS.com 荣获多项大奖，荣耀加冕为“最值得信赖的经纪商”
Business News/ -- XS.com，全球领先的金融科技和金融服务提供商，欣然宣布在由Smart Vision主办的中东金融市场颁奖典礼上获得的殊荣，这场盛会在迪拜著名的棕榈岛亚特兰蒂斯酒店（Atlantis The Palm hotel）隆重举行。
这家全球多资产经纪商一举斩获多项大奖，并被评选为“最值得信赖的经纪商”，进一步巩固其在金融行业中的领导地位与创新实力。
在本次颁奖典礼上，XS.com在“最值得信赖的100强经纪商”名单中位居榜首，彰显了其始终如一的可靠服务和创新能力。
XS.com客户支持主管Pavlina Zenonos被评为“金融市场最具影响力的25位女性” 之一，充分体现了她的卓越领导力。
此外，Despina Iapona也因其在营销方面的贡献，被评选为“金融市场25佳营销经理” 之一。
这一系列荣誉凸显了XS.com团队的实力与人才，彰显了他们对卓越的坚定追求。
此次活动汇聚了中东金融市场的领军人物，旨在表彰那些在服务、客户满意度和创新领域表现卓越的公司和个人。作为主办方，Smart Vision集团以其在金融领域的专业知识闻名，专注于培训、技能开发和组织行业领先的活动。
XS.com集团首席执行官Mohamad Ibrahim对此十分感激，他表示：
“我们非常荣幸能够在这样一个备受瞩目的盛会上获得这些殊荣。这些荣誉不仅反映了我们对创新的持续追求，也证明了客户对我们的信任。我们将继续努力，在全球范围内为金融市场提供更优质的服务。”
Smart Vision集团董事长兼董事总经理Mohammed Elnozamy博士就XS.com获奖一事表示：
“作为活动主办方，我们很高兴XS.com能够获得这些荣誉奖项。他们在金融服务和金融科技领域提供的卓越服务，为行业树立了标杆，并对行业的进步做出了重要贡献。XS.com无疑是当之无愧的获奖者，我们对他们的杰出成就表示热烈祝贺。”
这一盛大的颁奖典礼不仅表彰了行业领袖们的成就，并为成功树立了标杆。随着金融市场的不断发展，这些奖项无疑是推动行业向前发展的创新动力和不懈追求的有力证明。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的专业机构之一，专注于从事全球和本地资本市场领域的培训、技能开发以及组织国际会议。
在阿拉伯地区的金融行业以及资本市场，Smart Vision在培训以及专业领域名列前茅。
XS Editorial Team
这家全球多资产经纪商一举斩获多项大奖，并被评选为“最值得信赖的经纪商”，进一步巩固其在金融行业中的领导地位与创新实力。
在本次颁奖典礼上，XS.com在“最值得信赖的100强经纪商”名单中位居榜首，彰显了其始终如一的可靠服务和创新能力。
XS.com客户支持主管Pavlina Zenonos被评为“金融市场最具影响力的25位女性” 之一，充分体现了她的卓越领导力。
此外，Despina Iapona也因其在营销方面的贡献，被评选为“金融市场25佳营销经理” 之一。
这一系列荣誉凸显了XS.com团队的实力与人才，彰显了他们对卓越的坚定追求。
此次活动汇聚了中东金融市场的领军人物，旨在表彰那些在服务、客户满意度和创新领域表现卓越的公司和个人。作为主办方，Smart Vision集团以其在金融领域的专业知识闻名，专注于培训、技能开发和组织行业领先的活动。
XS.com集团首席执行官Mohamad Ibrahim对此十分感激，他表示：
“我们非常荣幸能够在这样一个备受瞩目的盛会上获得这些殊荣。这些荣誉不仅反映了我们对创新的持续追求，也证明了客户对我们的信任。我们将继续努力，在全球范围内为金融市场提供更优质的服务。”
Smart Vision集团董事长兼董事总经理Mohammed Elnozamy博士就XS.com获奖一事表示：
“作为活动主办方，我们很高兴XS.com能够获得这些荣誉奖项。他们在金融服务和金融科技领域提供的卓越服务，为行业树立了标杆，并对行业的进步做出了重要贡献。XS.com无疑是当之无愧的获奖者，我们对他们的杰出成就表示热烈祝贺。”
这一盛大的颁奖典礼不仅表彰了行业领袖们的成就，并为成功树立了标杆。随着金融市场的不断发展，这些奖项无疑是推动行业向前发展的创新动力和不懈追求的有力证明。
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XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
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Smart Vision 是全球最大的专业机构之一，专注于从事全球和本地资本市场领域的培训、技能开发以及组织国际会议。
在阿拉伯地区的金融行业以及资本市场，Smart Vision在培训以及专业领域名列前茅。
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