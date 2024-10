XS.com Marca um Hat-Trick de Prêmios e é Coroada como “Corretora Mais Confiável”

BRAZIL, October 7, 2024 / Business News / -- A XS .com, líder global em FinTech e serviços financeiros, tem o orgulho de anunciar seu reconhecimento na Cerimônia de Premiação do Mercado Financeiro do Oriente Médio, realizada pela Smart Vision no icônico hotel Atlantis The Palm, em Dubai.A corretora global de multi-ativos conquistou um Hat-Trick de prêmios e foi coroada como "Corretora Mais Confiável", reforçando sua liderança e inovação na indústria financeira.Na cerimônia, a XS.com foi nomeada no topo da lista dos "Top 100 Corretoras Mais Confiáveis", demonstrando seu compromisso com um serviço confiável e inovador.Pavlina Zenonos, chefe de Suporte ao Cliente da XS.com, foi reconhecida como uma das “25 Mulheres Mais Influentes nos Mercados Financeiros”, refletindo sua liderança impactante.Além disso, Despina Iapona foi homenageada como uma das “25 Melhores Gerentes de Marketing em Mercados Financeiros”, reconhecendo suas contribuições no marketing.Este reconhecimento destaca a força e o talento da equipe da XS.com e ressalta seu compromisso com a excelência.O evento reuniu figuras proeminentes dos mercados financeiros do Oriente Médio, celebrando a excelência em serviço, satisfação do cliente e inovação. O Smart Vision Group é renomado por sua expertise no setor financeiro, focando no treinamento, desenvolvimento de habilidades e na organização de eventos líderes da indústria.O CEO do Grupo XS.com, Mohamad Ibrahim, expressou sua gratidão, afirmando:“Estamos profundamente honrados em receber esses prêmios prestigiosos em um evento tão respeitado. Esses reconhecimentos refletem nossa dedicação contínua à inovação e a confiança que nossos clientes depositam em nós. Continuaremos nos esforçando para alcançar novos patamares no atendimento aos mercados financeiros globais.”Dr. Mohammed Elnozamy, presidente e diretor-geral do Smart Vision Group, comentou sobre os prêmios concedidos à XS.com:“Como organizadores do evento, temos o prazer de reconhecer a XS.com com esses prêmios renomados. Sua dedicação excepcional em oferecer serviços inigualáveis no setor de serviços financeiros e fintech estabeleceu um padrão de referência e contribuiu significativamente para o avanço da indústria. A XS.com merece plenamente esse reconhecimento, e os parabenizamos por suas conquistas merecidas.”Esse encontro prestigioso destacou as conquistas dos líderes da indústria e estabeleceu um padrão de sucesso. À medida que os mercados financeiros continuam a evoluir, esses prêmios servem como um testemunho da dedicação e inovação que impulsionam o setor para frente.Resumo da Empresa XS.comO Grupo XS (operando sob a marca "XS" ou "XS.com") é uma Corretora Global de Multi-Ativos que proporciona acesso para negociar uma ampla gama de produtos financeiros.Estabelecida na Austrália em 2010, a XS.com se expandiu e tornou-se líder de mercado global no setor de FinTech, serviços financeiros e trading online, com licenças em várias jurisdições e escritórios em diferentes localidades ao redor do globo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso a liquidez institucional profunda e tecnologia de trading avançada, combinados com uma experiência de usuário eficiente, gestão de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, podendo levar à perda de todo o seu capital. Estes produtos podem não ser adequados para todos e você deve se assegurar de que entende os riscos envolvidos.Sobre a Smart VisionA Smart Vision é uma das maiores casas de expertise especializadas nos mercados de capitais internacionais e locais, atuando nas áreas de treinamento, desenvolvimento de habilidades e organização de conferências internacionais.A Smart Vision está classificada entre as três principais organizações na área de treinamento e expertise financeira no mundo árabe, no setor financeiro e nos mercados de capitais.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.