XS.com remporte un triplé de récompenses et est couronné 'Meilleur Courtier de Confiance'

FRANCE, October 7, 2024 / Business News / -- XS .com, le leader mondial en FinTech et services financiers, est fier d'annoncer sa reconnaissance lors de la cérémonie des Middle East Financial Markets Awards, organisée par Smart Vision à l'emblématique hôtel Atlantis The Palm, à Dubaï.Le courtier mondial multi-actifs a réalisé un triplé de récompenses et a été couronné « Meilleur Courtier de Confiance », renforçant ainsi son leadership et son innovation dans l'industrie financière.Lors de la cérémonie, XS.com a été classé en tête de la liste des « 100 Meilleurs Courtiers de Confiance », mettant en avant son engagement envers un service fiable et innovant.Pavlina Zenonos, responsable du support client chez XS.com, a été reconnue comme l'une des « 25 Femmes Influentes dans les Marchés Financiers », reflétant son leadership impactant.De plus, Despina Iapona a été honorée en tant que l'une des « 25 Meilleurs Responsables Marketing dans les Marchés Financiers », reconnaissant ses contributions en marketing.Cette reconnaissance souligne la force et le talent de l'équipe XS.com et réaffirme son engagement envers l'excellence.L'événement a rassemblé des figures éminentes des marchés financiers du Moyen-Orient, célébrant l'excellence en matière de service, de satisfaction client et d'innovation. Le Smart Vision Group est réputé pour son expertise dans le secteur financier, axé sur la formation, le développement des compétences et l'organisation d'événements de premier plan dans l'industrie.Mohamad Ibrahim, PDG du groupe XS.com, a exprimé sa gratitude en déclarant :« Nous sommes profondément honorés de recevoir ces prestigieuses récompenses lors d'un événement aussi reconnu. Ces distinctions reflètent notre engagement continu envers l'innovation et la confiance que nos clients nous accordent. Nous continuerons à viser de nouveaux sommets dans notre service aux marchés financiers à l'échelle mondiale. »Dr. Mohammed Elnozamy, Président et Directeur Général du Smart Vision Group, a commenté la remise des prix à XS.com :« En tant qu'organisateurs d'événements, nous sommes ravis de reconnaître XS.com avec ces récompenses prestigieuses. Leur dévouement exceptionnel à fournir des services inégalés dans le secteur des services financiers et de la FinTech a établi un standard et a contribué de manière significative à l'avancement de l'industrie. XS.com mérite vraiment cette reconnaissance, et nous les félicitons pour leurs réalisations bien méritées. »Cette réunion prestigieuse a mis en lumière les réalisations des leaders de l'industrie et a établi un repère pour le succès. Alors que les marchés financiers continuent d'évoluer, ces récompenses témoignent du dévouement et de l'innovation qui propulsent l'industrie vers l'avenir.Revue de XS CompanyLe groupe XS (opérant sous la marque "XS" ou "XS.com") est un courtier mondial multi-actifs offrant l'accès à un large éventail de produits financiers.Établi en 2010 en Australie, XS.com est devenu un leader mondial dans les domaines de la FinTech, des services financiers et du trading en ligne. Il possède des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans le monde entier.XS.com offre aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, combiné à une expérience utilisateur efficace, une gestion des relations de haute qualité et un excellent support client.Avertissement sur les risques: Nos produits sont tardés sur marge et comportent un niveau de risque élevé, avec la possibilité de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde, et vous devez vous assurer de bien comprendre les risques encourus.À propos de Smart VisionSmart Vision est l'une des plus grandes sociétés d'expertise spécialisée dans les marchés de capitaux internationaux et locaux, dans le domaine de la formation, du développement des compétences et de l'organisation de conférences internationales.Smart Vision se classe parmi les trois meilleures dans le domaine de la formation et de l'expertise financière dans le monde arabe, en ce qui concerne le secteur financier et les marchés de capitaux.

