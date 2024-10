XS.com Gana Tres Premios y es Coronado como el 'Broker Más Confiable'

MEXICO, October 7, 2024 / Business News / -- XS .com, el líder global en FinTech y servicios financieros, anuncia con orgullo su reconocimiento en la Ceremonia de Premios de los Mercados Financieros del Medio Oriente, organizada por Smart Vision en el icónico hotel Atlantis The Palm, en Dubái.El broker global de múltiples activos ha logrado un triplete de premios y ha sido coronado como el "Broker Más Confiable", reforzando su liderazgo e innovación en la industria financiera.Durante la ceremonia, XS.com fue nombrado en la cima de los "100 Brokers Más Confiables", demostrando su compromiso con un servicio confiable e innovador.Pavlina Zenonos, Jefa de Atención al Cliente de XS.com, fue reconocida como una de las "25 Mujeres Más Influyentes en los Mercados Financieros", reflejando su liderazgo impactante.Además, Despina Iapona fue honrada como una de las “25 Gerentes de Marketing Más Destacadas en los Mercados Financieros”, reconociendo sus contribuciones al marketing.Este reconocimiento destaca la fortaleza y el talento del equipo de XS.com y subraya su compromiso con la excelencia.El evento reunió a figuras prominentes en los mercados financieros del Medio Oriente, celebrando la excelencia en el servicio, la satisfacción del cliente y la innovación. Smart Vision Group es conocido por su experiencia en el sector financiero, enfocándose en la capacitación, el desarrollo de habilidades y la organización de eventos líderes en la industria.El CEO del Grupo XS.com, Mohamad Ibrahim, expresó su gratitud, afirmando:"Estamos profundamente honrados de recibir estos prestigiosos premios en un evento tan respetado. Estos reconocimientos reflejan nuestra dedicación continua a la innovación y la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. Continuaremos esforzándonos por alcanzar mayores logros en el servicio a los mercados financieros a nivel global".El Dr. Mohammed Elnozamy, Presidente y Director General de Smart Vision Group, comentó sobre la premiación de XS.com:"Como organizadores del evento, estamos complacidos de reconocer a XS.com con estos prestigiosos premios. Su dedicación excepcional a proporcionar servicios incomparables en el sector de los servicios financieros y FinTech ha marcado un referente y ha contribuido significativamente al avance de la industria. XS.com merece verdaderamente este reconocimiento y les felicitamos por sus merecidos logros."Esta prestigiosa reunión destacó los logros de los líderes de la industria y estableció un estándar de éxito. A medida que los mercados financieros continúan evolucionando, estos premios son un testimonio de la dedicación e innovación que impulsan el avance de la industria.Revisión de la Empresa XS.comEl Grupo XS (operando bajo la marca "XS" o "XS.com") es un broker global de múltiples activos que ofrece acceso a una amplia gama de productos financieros.Fundado en Australia en 2010, XS.com se ha convertido en un líder global en las industrias fintech, de servicios financieros y de trading online, con licencias en varias jurisdicciones y oficinas en todo el mundo.XS.com ofrece a traders, inversores institucionales y brokers de todo el mundo acceso a una liquidez institucional profunda y tecnología de trading avanzada, combinada con una experiencia de usuario eficiente, gestión de relaciones de alta calidad y un excelente soporte al cliente.Advertencia de Riesgo: Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo. Es posible perder todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos, y usted debe asegurarse de entender los riesgos involucrados.Acerca de Smart VisionSmart Vision es una de las casas de experiencia más grandes especializadas en los mercados de capitales locales e internacionales, en el ámbito de la capacitación, desarrollo de habilidades y organización de conferencias internacionales.Smart Vision se clasifica entre las tres principales entidades en el campo de la capacitación y la experiencia financiera en el mundo árabe, dentro del sector financiero y los mercados de capitales.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.