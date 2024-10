إكس أس دوت كوم تحصد ثلاثية من الجوائز وتُتَوج بلقب أفضل وسيط موثوق

UNITED ARAB EMIRATES, October 7, 2024 / Business News / -- حصدت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، ثلاثية من الجوائز وتم تتويجها على رأس قائمة "أفضل 100 وسيط عالمي موثوق لعام 2023" خلال حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط الذي أقيم يوم السبت 5 أكتوبر 2024.وقد نظمت هذا الحفل المميز شركة "سمارت فيجن" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية وذلك في فندق اتلانتس النخلة الشهير في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.وحصل الوسيط العالمي متعدد الأصول خلال الحفل على 3 جوائز من ضمنها لقب "أفضل وسيط موثوق"، مما يعزز من ريادته وإبداعه في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال. فقد تم اختيار "إكس أس دوت كوم" ( XS.com ) على رأس قائمة "أفضل 100 وسيط عالمي موثوق"، مما يعكس التزام الوسيط العالمي بالخدمة الموثوقة والمبتكرة.كما تم تكريم السيدة بافلينا زينونوس، رئيسة دعم قسم العملاء في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، كواحدة من "أفضل 25 امرأة مؤثرة في الأسواق المالية"، والسيدة ديسبينا إيبونا كواحدة من "أفضل 25 مدير تسويق في الأسواق المالية".ويسلط هذا التكريم الضوء على قوة وموهبة فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، ويؤكد على التزام الوسيط العالمي الحائز على جوائز متعددة بالتميز والابداع.وقد جمع الحفل شخصيات بارزة في الأسواق المالية في الشرق الأوسط، احتفالاً بالتميز في الخدمة ورضا العملاء والابتكار. وتشتهر شركة "سمارت فيجن" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية بخبرتها في القطاع المالي، مع التركيز على التدريب وتنمية المهارات وتنظيم الأحداث الرائدة في القطاع.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، السيد محمد إبراهيم: إننا نشعر بفخر كبير لتلقي هذه الجوائز المرموقة في مثل هذا الحدث المرموق.وأضاف: ان هذا التكريم يعكس التزامنا المستمر بالابتكار والثقة التي يضعها عملاؤنا فينا، وسنواصل السعي لتحقيق مستويات أعلى في خدمة الأسواق المالية على مستوى العالم.من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "سمارت فيجن" الدكتور محمد النظامي: بصفتنا منظمي حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط، يسعدنا تكريم "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، بهذه الجوائز المرموقة.وأضاف: لقد وضع تفانيهم الاستثنائي في تقديم خدمات لا مثيل لها في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية معيارًا وساهم بشكل كبير في تقدم هذا القطاع.وتابع الدكتور محمد النظامي: ان فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) يستحق هذا التقدير حقًا، ونحن نهنئهم على إنجازاتهم المستحقة.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة سمارت فيجنشركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.تصنف سمارت فيجن كواحدة من اهم الشركات في مجال التدريب والخبرة المالية للقطاع المالي وأسواق رأس المال في الوطن العربي.

