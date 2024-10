Le projet Falco Horne 5 devant le BAPE

Ressources Falco termine le processus des audiences publiques

MONTRÉAL, 04 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») tient à remercier la population, les organismes et les entreprises ayant participé aux audiences du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) qui se sont terminées le 3 octobre au sein de la communauté Anishinabeg de la Première Nation de Long Point. Lors de cette seconde partie des audiences, les participants ont été nombreux à exprimer leur point de vue sur le projet Falco Horne 5.



Plus de 90 mémoires ont été déposés à la commission d’enquête, qui offre aux participants l'occasion de faire entendre leurs voix et de partager leurs perspectives. Falco se réjouit du soutien et de l'adhésion exprimés par les participants envers le projet, tout en tenant compte des préoccupations soulevées et des recommandations formulées. Falco salue également le climat respectueux et constructif dans lequel s’est déroulée la seconde partie des audiences, reflet de l'engagement collectif pour l'avenir de Rouyn-Noranda.

À terme, cet exercice a permis de cadrer les défis et les opportunités associés au projet, et Falco prendra le temps d’analyser l’ensemble des mémoires. Par la suite, Falco réunira le comité consultatif pour discuter des enjeux soulevés et identifier collectivement des pistes de solution afin de bonifier son projet pour permettre un développement harmonieux.

Falco a proposé plusieurs initiatives novatrices qui permettront une planification rigoureuse, visant à minimiser toute pression supplémentaire sur le milieu environnant. Falco a constaté que son approche proactive et collaborative a été bien accueillie, et que plusieurs se mobilisent déjà pour participer à la réflexion. Prenant ses responsabilités au sérieux, Falco est déterminée à répondre aux attentes exprimées, notamment en ce qui concerne l’environnement, le développement social et économique de Rouyn-Noranda et sera prête à livrer un projet qui respectera ses engagements.

Hélène Cartier, vice-présidente, environnement, développement durable et relations avec les communautés, a déclaré : « Des préoccupations tout à fait légitimes ont été partagées et nous sommes en mode écoute afin d’optimiser notre projet. Nous avons senti la volonté de la collectivité de se préparer à l’arrivée du projet et de profiter des prochaines années pour préparer progressivement le milieu d’accueil. Nous remercions chaleureusement les nombreux participants présents tout au cours de ce processus. Nous tenons également à remercier monsieur Joseph Zayed, président, ainsi que monsieur Martin Lessard et madame Geneviève Meloche commissaires, dont la contribution, le professionnalisme, l’expertise et l’écoute doivent être soulignés. ».

Luc Lessard, président et chef de la direction a déclaré : « L’information reçue des participants sera traitée par Falco avec la plus grande considération et il n’y a aucun doute que celle-ci sera bénéfique pour le projet et l'ensemble des communautés. Nous tenons à remercier nos employés et consultants pour leur soutien et travail exceptionnels dans le cadre de ce processus. Nous sommes convaincus que le projet Falco Horne 5 sera une opportunité extraordinaire de croissance, de développement et de diversification pour la région. Le projet Falco Horne 5 a le potentiel d’agir comme levier économique, mais aussi comme levier social au bénéfice de la communauté de Rouyn-Noranda ».

Le rapport du BAPE doit être transmis au ministre pour le 26 décembre 2024 et sa publication est prévue pour la mi-janvier 2025.

À propos de Falco

Ressources Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi-Témiscamingue. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 16,7 % dans la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514 261-3336

info@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations sont basées sur les informations dont dispose actuellement la Société et la Société ne fournit aucune garantie que les résultats réels répondront aux attentes de la direction. La survenance de tels événements ou la réalisation de telles déclarations est soumise à un certain nombre de facteurs de risque identifiés dans les documents d’information continue de Falco disponibles sur www.sedarplus.com. Bien que Falco estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s’appliquent qu’à la date de ce communiqué de presse, et aucune garantie ne peut être donnée que de tels événements se produira dans les délais divulgués ou pas du tout. Sauf lorsque la loi applicable l’exige, Falco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.