CTセミコンダクター (CT Semiconductor) 、ATPチップセミコンダクター (ATP Chip Semiconductor) チップ技術者トレーニングセンターを開設

ベトナム・ハノイ発 , Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024年10月1日、CTグループセミコンダクター (CTグループ (CT Group) の一員) のATPセミコンダクター (ATP Semiconductor) チップ技術者トレーニングセンターが正式に開設され、ハノイのホアラックハイテクパークにある国立イノベーションセンター (NIC) で業務を開始した。



NICのATPセミコンダクターチップ技術者トレーニングセンターは、CTセミコンダクターの幅広い活動の一環であり、3つのOSAT工場 (南部に2ヵ所、北部に1ヵ所) 、ホーチミン市とハノイの2ヵ所のR&Dセンター、特に、シリコンバレーとアリゾナ州フェニックスの2ヵ所のカスタマーサービスセンターの設立が含まれる。

さまざまな国の経験豊富なエンジニアが、半導体チップの組み立て、テスト、パッケージングに重点を置いた「トレーナーのトレーニング」プログラムを通じて、主要人物に専門的なトレーニングを提供する。 これらのエンジニアと電子工学科の最終学年の学生は、ATP技術を習得する準備を整えることができる。 重要な特徴の1つは、インターン生が最新のチップ検査機を実際に体験し、さまざまな種類のチップに精通することである。

この取り組みは、2024年9月21日に発布されたベトナムの半導体産業の発展戦略を概説した首相決定第1018/QD-TTg号に沿って、ベトナムに10のOSAT工場を開発する計画を実現するための実際的なステップとなっている。

CTセミコンダクターの特徴は、OSAT企業、R&D、4.0モデルでの生産に役立つATPスペシャリストトレーニングから始まる包括的な基盤を備えた独自のテクノロジーアプローチである。 この機会に、CTセミコンダクターは、センターでの研究とトレーニングをサポートすることを目的としたAMB5600半導体回路およびコンポーネントテストマシンも導入した。 これは、ベトナムのトレーニングシステムに統合された最初のチップテストマシンである。

CTセミコンダクターの責任者は次のように述べている。「ベトナムの半導体産業は、技術を習得し、世界の人材を引き付けることによってのみ持続的に発展し、単にトレンドを追ったり、報告目的でFDIを求めたりする落とし穴を避けることができます。 20年前、世界トップのチップ企業はベトナムに来るための数多くのインセンティブを受けましたが、今日、ベトナムのチップ産業は大きな進歩を遂げていません。一方、他のASEAN諸国は大幅に進歩しています。 省庁や地方自治体からの公正な支援を期待しています」。

ベトナムの半導体産業を発展させたいという願望は称賛に値するものの、依然として多くの課題に直面しており、国の持続可能な技術的未来に向けて共同の努力が必要となる。

トレーニングセンター:3rd Floor, Vietnam National Innovation Center, Hoa Lac High-Tech Park, Hanoi, Vietnam

電子メール:info@ctsemiconductor.com



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6cd87ff0-3fc3-4345-ba70-8503be6894f5

