到 2030 年，全球另類投資市場有望突破 30 萬億美元 — Preqin 預測

私募股權市場的資產管理規模將增加一倍以上,而二級市場 (13.1%) 預計將在 2023 年至 2029 年預測期內實現最強勁的年化增長

倫敦, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 另類資產數據、工具和洞察的全球領導者 Preqin 最近發佈了《另類投資展展望2029》(Future of Alternatives 2029) 報告。 Preqin 預測,到 2029 年,全球另類投資產業的資產管理規模將從 2023 年底的 16.8 萬億美元增至 29.2 萬億美元。 雖然這並非官方報告預測的一部分,但分析預測,該產業的資產管理規模到 2030 年有望突破 30 萬億美元。 這意味著在 2023 年底至 2029 年預測期間,年化增長率為 9.7%,與 2017 年至 2023 年期間的 10.5% 相比有所放緩,原因是私募股權和風險投資市場的預期稍低。



私人財富和疲弱的上市變現市場預計將帶動二級市場的年化增長率達到 13.07%,預測二級市場將成為 2023 年底至 2029 年間增長最快的另類投資領域。 目前,由於投資者的投資組合面臨流動性限制,因此二級市場仍是買方市場。 Preqin 預期私人財富渠道對二級市場策略的需求會持續,原因是後者對剛接觸私募市場的投資者來說具有內在的優勢。

《另類投資展望》報告系列根據 Preqin 研究洞察團隊的數據驅動型預測模型和分析,預計全球另類投資產業的規模和增長。 報告涵蓋全球主要地區的所有另類資產類別,包括按策略分類的資產類別。

Preqin 研究洞察部全球主管 Cameron Joyce 表示:「全球另類投資市場持續快速發展,尤其是隨著個人投資者的投資渠道開放,以及私人財富管道繼續加快擴展。 雖然政策利率預期會下降,但宏觀經濟狀況可能仍會較疫情前時期更具挑戰性,我們對行業增長放緩的預測亦反映了這一點。 隨著我們邁向多極世界秩序,投資者正在應對不斷演變的地緣政治風險,而多極世界亦帶來一系列新投資機會和風險。」

私募股權市場將增長一倍以上,而私募債權表現預計將有所改善

預測私募股權仍將是最大的私募資本資產類別,Preqin 預計從 2023 年底到 2029 年,私募股權的資產管理規模將增加一倍以上,由 5.8 萬億美元增至 12.0 萬億美元,年化增長率為 12.8%。 值得注意的是,Preqin 分析師認為,到 2024 年底,該資產類別估計佔上市和私募股權市場約 6.0%。 這個百分比預計會日漸增加,當中受到多項因素的綜合影響,例如私人公司保持非上市的時間變長、私有化行動、IPO 市場不景氣,以及整體上市公司數量日漸下降等。 預計募資仍將充滿挑戰,但受惠於私人財富投資者的意欲日益增加 (他們目前對私募股權的投資相對較低),預計增長將從 2027 年開始加快。 然而,預測期內的表現預計將較以往疲軟,全球私募股權的內部回報率預計將較 2017 年至 2023 年低,由 15.5% 降至 13.4%。

同時,在不良債權的帶動下,私募債權的表現預計將有所改善。 Preqin 認為,2017 年至 2023 年整體私募債權的平均內部回報率為 8.1%,到 2023 年至 2029 年 (預測) 應會升至 12.0%,而不良債權在同期的平均內部回報率將為 13.4%。 然而,隨著全球經濟邁向相對較平穩的信貸環境,預期總體私募債權與不良債權之間的表現差異將會收窄。 整體而言,私募債權資產管理規模預計將從 2023 年底的 1.5 萬億美元增加至 2029 年的 2.6 萬億美元。

其他關鍵洞察包括:

風險投資: 從 2023 年底到 2029 年 (預測),人工智能預計將成為推動早期階段風險投資的因素之一,其年化資產管理規模增長率為 13.2%,其次是風險 (一般),增長率為 11.1%。 預測後期風險投資 (年化資產管理規模增長率為 8.1%) 將受制於具挑戰性的上市變現環境和資產估值,以及更嚴格的併購監管審查。





從 2023 年底到 2029 年 (預測),人工智能預計將成為推動早期階段風險投資的因素之一,其年化資產管理規模增長率為 13.2%,其次是風險 (一般),增長率為 11.1%。 預測後期風險投資 (年化資產管理規模增長率為 8.1%) 將受制於具挑戰性的上市變現環境和資產估值,以及更嚴格的併購監管審查。 房地產: 預計全球私人房地產資產管理規模將持續穩定增長,在 2023 年下滑 (1.6 萬億美元) 之後,於 2029 年增長至 2.7 萬億美元。 根據 Preqin 的模型預測,與 2020 年至 2023 年相比,在所有房地產策略中,增值策略於預測期內的內部收益率增幅最大,將增加 2.1 個百分點至 9.6%。





預計全球私人房地產資產管理規模將持續穩定增長,在 2023 年下滑 (1.6 萬億美元) 之後,於 2029 年增長至 2.7 萬億美元。 根據 Preqin 的模型預測,與 2020 年至 2023 年相比,在所有房地產策略中,增值策略於預測期內的內部收益率增幅最大,將增加 2.1 個百分點至 9.6%。 基礎設施: 隨著能源轉型會從 2027 年起推動募資和交易,預計 2029 年全球非上市基礎設施資產管理規模將達到 2.4 萬億美元。 但預測期後半段 (2027 年 (預測) 至 2029 年 (預測)) 的募資變得活躍,加上表現較 2017 年至 2023 年為佳,意味著資產管理規模將繼續增長,並在 2029 年底 (預測) 達到房地產領域的 88.0%。





隨著能源轉型會從 2027 年起推動募資和交易,預計 2029 年全球非上市基礎設施資產管理規模將達到 2.4 萬億美元。 但預測期後半段 (2027 年 (預測) 至 2029 年 (預測)) 的募資變得活躍,加上表現較 2017 年至 2023 年為佳,意味著資產管理規模將繼續增長,並在 2029 年底 (預測) 達到房地產領域的 88.0%。 對沖基金:預計到 2029 年,全球對沖基金資產管理規模將超過 5.7 萬億美元,但預測資金外流將影響以表現為基礎的增長。 在所有另類資產類別中,對沖基金在 2023 年底至 2029 年期間的預測年化增長率最低,只有 4.0%。



