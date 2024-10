FinTech Costa Rica 2024: Un Éxito en la Innovación Financiera

Organizado por ASOCOMI y CAMTIC, El Summit FinTech 2024 analizó tendencias en tecnología financiera, regulaciones, y oportunidades para la inclusión financiera.

La próxima edición será en marzo de 2025, con nuevos invitados locales e internacionales que aportarán herramientas clave para seguir impulsando la inclusión financiera y la innovación tecnológica” — Bernardo Arce, Presidente de ASOCOMI y CEO de Rayo Financial Services

SAN JOSé, SAN JOSé, COSTA RICA, October 7, 2024 / EINPresswire.com / -- Durante los últimos cuatro días de agosto, San José fue el escenario del Summit FinTech 2024 , un evento clave en el sector financiero y tecnológico de Costa Rica. Organizado por ASOCOMI (Asociación Costarricense de Microfinanzas) y CAMTIC (Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación), contó con Rayo Financial Multiservices como patrocinador premium, mientras que Transcomer, Prosoft, Wink y Ridivi fueron los patrocinadores black de esta importante cumbre.Según el portal oficial del Summit FinTech 2024, este fue un “evento dedicado a destacar y promover el uso de la tecnología como herramienta para la inclusión financiera y la dinamización de la economía, además de fortalecer el conocimiento y las tendencias clave para la toma de decisiones”. Durante la jornada, se analizaron las últimas tendencias mundiales en tecnología financiera y se evaluaron las oportunidades que estas ofrecen tanto a las instituciones financieras como a los consumidores.Uno de los puntos clave del evento fue la discusión sobre las regulaciones aplicables a la tecnología financiera, un tema de suma importancia para asegurar que el entorno sea seguro y propicio para la innovación. Al final del día, se realizó un análisis concluyente de lo aprendido y se delinearon los próximos pasos a seguir.El evento, bajo el lema “La tecnología financiera como herramienta para la inclusión”, fue la ocasión perfecta para que las marcas participantes se expusieran ante una audiencia de alto perfil, reafirmando la relevancia de este encuentro para el desarrollo del sector FinTech en Costa Rica.El Summit FinTech 2024 contó con cientos de asistentes, y la participación de importantes figuras del sector, como:Bernardo Arce, Rayo Financial ServicesSalvador Chang, Crypto EconomíaFernando Paulín, Cofundador de TrullyVinicio Chaves, Profesional en CiberseguridadJuan Carlos Izaguirre, Experto en Finanzas Digitales Responsables, CGAPStephan Turcios, Fundador y CEO de RIDIVINancy Quirós Aguilar, Co-Fundadora de IFEBCarlos Meléndez Alfaro, Co-Fundador de ProsoftMariana Abarca, Gerente de Recursos Humanos de Microsoft CRCarlo Blasio, Director de Venture Capital en InstacreditJavier Cascante Elizondo, Moderador del eventoMarjorie Sibaja, Moderadora del eventoWilberth Quesada, Facilitador del eventoLa exitosa realización del Summit FinTech 2024 ha posicionado a Costa Rica como un referente en la región en cuanto a innovación financiera. Se espera que la próxima edición tenga lugar en marzo de 2025, con nuevos invitados tanto locales como internacionales, quienes aportarán herramientas y conocimientos clave para continuar impulsando la inclusión financiera y la innovación tecnológica.Sobre FinTech Costa Rica:FinTech Costa Rica es una plataforma que busca conectar a los actores clave del sector financiero con la tecnología para fomentar la innovación y el desarrollo de soluciones financieras modernas. A través de eventos y talleres, FinTech Costa Rica apoya el crecimiento de un ecosistema financiero inclusivo y accesible en el país.

