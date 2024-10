Advanced Lead Acid Battery Market to Witness 6.9% CAGR Through 2034, Driven by Energy Storage Demand | Future Market Insights, Inc.

The advanced lead acid battery market in the United States is expected to grow with a CAGR of 7.1% from 2024 to 2034. The growth of the automotive sector and the increasing adoption of electric and hybrid vehicles in the United States could contribute to the demand for advanced lead-acid batteries.

NEWARK, Del, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Advanced Lead Acid Battery Market is a pivotal sector within the global energy storage industry. This market focuses on the development, production, and deployment of enhanced lead-acid batteries, which offer superior performance, longer lifespans, and improved energy efficiency compared to traditional lead-acid batteries. These batteries are widely used in industries such as automotive, energy storage systems, telecommunications, backup power, and renewable energy integration, owing to their reliability and cost-effectiveness.



As the world transitions toward cleaner energy solutions and electric mobility, the demand for advanced lead-acid batteries is increasing. These batteries play a critical role in balancing power grids, supporting renewable energy sources like solar and wind, and ensuring uninterrupted power supply in critical applications.

Market Value and Growth Projections

The global Advanced Lead Acid Battery Market is projected to experience robust growth over the next decade. In 2024, the market is estimated to be worth USD 31.9 billion. By 2034, it is expected to reach USD 62.0 billion, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 6.9% from 2024 to 2034. This growth is driven by the expanding applications of advanced lead-acid batteries in multiple sectors, the rise of renewable energy projects, and advancements in battery technology.

The automotive industry, particularly the increasing adoption of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEVs), is a key contributor to the market's growth. Additionally, the need for uninterrupted power in telecommunications and industrial sectors has spurred investment in high-performance energy storage systems, further boosting demand for advanced lead-acid batteries.

Prominent Drivers of the Advanced Lead Acid Battery Market

Increased Demand for Energy Storage Solutions: As renewable energy sources, such as wind and solar, become more integrated into power grids worldwide, energy storage solutions are essential to ensure stability and reliability. Advanced lead-acid batteries offer a cost-effective and durable solution for large-scale energy storage applications, enabling the balancing of supply and demand during peak and off-peak periods. Growth in Electric and Hybrid Vehicle Markets: The automotive industry continues to shift toward electrification, with electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEVs) gaining traction globally. Advanced lead-acid batteries provide critical functions, including start-stop systems, auxiliary power, and energy storage, for these vehicles, supporting their efficient operation. Rising Demand for Backup Power: The demand for uninterrupted power supply is rising in industries such as telecommunications, healthcare, data centers, and manufacturing. Advanced lead-acid batteries provide a reliable and cost-efficient solution for backup power, ensuring continuous operations in critical systems. Technological Advancements: Continuous research and development efforts have led to significant improvements in lead-acid battery technology, including enhanced charge efficiency, longer life cycles, and better energy density. These advancements make advanced lead-acid batteries a competitive choice for various energy storage needs.

Countries Forecast CAGRs from 2024 to 2034 United States 7.1% United Kingdom 8.0% China 7.9% Japan 8.5% South Korea 9.0%

"Advanced lead acid batteries are an enhanced version of traditional lead-acid batteries, designed to offer improved performance, durability, and efficiency. With innovations like better charge acceptance and longer cycle life, these batteries are widely used in renewable energy storage, automotive, and industrial applications. Their cost-effectiveness and reliability make them a competitive choice in the growing energy storage market," opines Nikhil Kaitwade, Associate Vice President at Future Market Insights (FMI).





Challenges Faced by the Advanced Lead Acid Battery Market

Environmental Concerns: Although lead-acid batteries are recyclable, the use of lead poses environmental and health risks if not managed properly. The disposal and recycling process requires strict adherence to environmental regulations, which can increase operational costs for manufacturers. The industry must continue to invest in sustainable practices and technologies to mitigate these challenges. Competition from Lithium-Ion Batteries: The growing popularity of lithium-ion batteries, which offer higher energy density and faster charging times, presents a significant challenge to the advanced lead-acid battery market. While advanced lead-acid batteries remain cost-effective and reliable, lithium-ion batteries are increasingly favored in electric vehicle and portable device applications. Limited Energy Density: Despite technological advancements, lead-acid batteries still have lower energy density compared to newer battery chemistries. This limitation restricts their use in applications requiring compact and lightweight energy storage solutions, such as consumer electronics and smaller EVs.



Key Players in the Advanced Lead Acid Battery Market

Amara Raja

Chaowei Power Holdings Limited

Coslight Technology International Group Co. Ltd

Crown Battery

East Penn Manufacturing

Enersys

Exide Industries Ltd

Hitachi Chemical Energy Technology

GS Yuasa International Ltd

Furukawa Battery Co. Ltd

Advanced Lead Acid Battery Market Regional Analysis

The Advanced Lead Acid Battery Market is witnessing strong growth across key regions, with varying levels of market maturity and adoption:

North America: North America, particularly the United States, remains a major market for advanced lead-acid batteries due to the high demand for energy storage systems and backup power solutions. The region is also experiencing increased adoption of electric vehicles, further driving market growth. Europe: Europe is a key market, driven by stringent environmental regulations and the region's focus on transitioning to renewable energy sources. Governments and organizations are investing heavily in renewable energy projects and grid stability, creating opportunities for advanced lead-acid batteries in energy storage applications. Asia-Pacific: The Asia-Pacific region is expected to witness the fastest growth in the Advanced Lead Acid Battery Market. Countries such as China, Japan, and India are leading the charge in adopting advanced energy storage solutions to support the rapid expansion of renewable energy and the growing electric vehicle market. Industrial applications and backup power requirements are also driving demand in this region. Latin America & Middle East and Africa: These regions are emerging markets for advanced lead-acid batteries, with increasing investments in renewable energy projects and infrastructure development. As these regions continue to modernize their energy grids and transportation systems, the demand for cost-effective and reliable energy storage solutions is expected to rise.

Advanced Lead Acid Battery Market

By Type:

Motive

Stationary

By Construction Method:

Valve Regulated Lead Acid (VRLA) Battery

Flooded Battery

Others



By End-Use Industry:

Automotive and Transportation

Energy and Power

Industrial

Residential

Commercial

Others

By Region:

North America

Latin America

Western Europe

Eastern Europe

South Asia and Pacific

East Asia

Middle East and Africa



Le marché des batteries plomb-acide avancées est un secteur essentiel de l'industrie mondiale du stockage d'énergie. Ce marché se concentre sur le développement, la production et le déploiement de batteries plomb-acide améliorées, qui offrent des performances supérieures, une durée de vie plus longue et une efficacité énergétique améliorée par rapport aux batteries plomb-acide traditionnelles. Ces batteries sont largement utilisées dans des secteurs tels que l'automobile, les systèmes de stockage d'énergie, les télécommunications, l'alimentation de secours et l'intégration des énergies renouvelables, en raison de leur fiabilité et de leur rentabilité.

Alors que le monde évolue vers des solutions énergétiques plus propres et la mobilité électrique, la demande de batteries plomb-acide avancées augmente. Ces batteries jouent un rôle essentiel dans l'équilibrage des réseaux électriques, le soutien des sources d'énergie renouvelables comme le solaire et l'éolien, et la garantie d'une alimentation électrique ininterrompue dans les applications critiques.

Valeur marchande et projections de croissance

Le marché mondial des batteries au plomb-acide avancées devrait connaître une croissance robuste au cours de la prochaine décennie. En 2024, le marché est estimé à 31,9 milliards USD . D'ici 2034, il devrait atteindre 62,0 milliards USD , ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 ​​% de 2024 à 2034. Cette croissance est tirée par l'expansion des applications des batteries au plomb-acide avancées dans de nombreux secteurs, l'essor des projets d'énergie renouvelable et les progrès de la technologie des batteries.

L'industrie automobile, en particulier l'adoption croissante des véhicules électriques (VE) et des véhicules électriques hybrides (VEH), contribue largement à la croissance du marché. En outre, le besoin d'une alimentation électrique ininterrompue dans les secteurs des télécommunications et de l'industrie a stimulé les investissements dans les systèmes de stockage d'énergie à haute performance, ce qui a encore accru la demande de batteries plomb-acide avancées.

Principaux moteurs du marché des batteries plomb-acide avancées

Demande accrue de solutions de stockage d'énergie : à mesure que les sources d'énergie renouvelables, telles que l'éolien et le solaire, s'intègrent de plus en plus dans les réseaux électriques du monde entier, les solutions de stockage d'énergie sont essentielles pour garantir la stabilité et la fiabilité. Les batteries plomb-acide avancées offrent une solution rentable et durable pour les applications de stockage d'énergie à grande échelle, permettant d'équilibrer l'offre et la demande pendant les périodes de pointe et les périodes creuses. Croissance des marchés des véhicules électriques et hybrides : L'industrie automobile continue de s'orienter vers l'électrification, les véhicules électriques (VE) et les véhicules électriques hybrides (VEH) gagnant du terrain à l'échelle mondiale. Les batteries plomb-acide avancées assurent des fonctions essentielles, notamment les systèmes start-stop, l'alimentation auxiliaire et le stockage d'énergie, pour ces véhicules, contribuant ainsi à leur fonctionnement efficace. Demande croissante en alimentation de secours : la demande en alimentation électrique ininterrompue augmente dans des secteurs tels que les télécommunications, la santé, les centres de données et la fabrication. Les batteries plomb-acide avancées offrent une solution fiable et économique pour l'alimentation de secours, garantissant un fonctionnement continu des systèmes critiques. Progrès technologiques : Les efforts continus de recherche et développement ont conduit à des améliorations significatives de la technologie des batteries plomb-acide, notamment une efficacité de charge améliorée, des cycles de vie plus longs et une meilleure densité énergétique. Ces avancées font des batteries plomb-acide avancées un choix compétitif pour divers besoins de stockage d'énergie.

« Les batteries plomb-acide avancées sont une version améliorée des batteries plomb-acide traditionnelles, conçues pour offrir des performances, une durabilité et une efficacité améliorées. Grâce à des innovations telles qu'une meilleure acceptation de la charge et une durée de vie plus longue, ces batteries sont largement utilisées dans le stockage d'énergie renouvelable, l'automobile et les applications industrielles. Leur rentabilité et leur fiabilité en font un choix compétitif sur le marché croissant du stockage d'énergie », estime Nikhil Kaitwade , vice-président associé chez Future Market Insights (FMI).

Défis rencontrés par le marché des batteries plomb-acide avancées

Préoccupations environnementales : Bien que les batteries au plomb soient recyclables, l’utilisation du plomb présente des risques pour l’environnement et la santé si elle n’est pas gérée correctement. Le processus d’élimination et de recyclage exige le strict respect des réglementations environnementales, ce qui peut augmenter les coûts opérationnels des fabricants. L’industrie doit continuer à investir dans des pratiques et des technologies durables pour atténuer ces défis. Concurrence des batteries lithium-ion : La popularité croissante des batteries lithium-ion, qui offrent une densité énergétique plus élevée et des temps de charge plus rapides, représente un défi de taille pour le marché des batteries plomb-acide avancées. Alors que les batteries plomb-acide avancées restent rentables et fiables, les batteries lithium-ion sont de plus en plus privilégiées dans les applications de véhicules électriques et d'appareils portables. Densité énergétique limitée : malgré les avancées technologiques, les batteries plomb-acide ont toujours une densité énergétique inférieure à celle des batteries plus récentes. Cette limitation limite leur utilisation dans les applications nécessitant des solutions de stockage d'énergie compactes et légères, telles que l'électronique grand public et les petits véhicules électriques.



Principaux acteurs du marché des batteries plomb-acide avancées

Amara Raja

Chaowei Power Holdings Limited

Groupe international de technologie Coslight Co. Ltd

Batterie de la Couronne

Fabrication à l'est de la Pennsylvanie

Enersys

Exide Industries Ltd

Technologie de l'énergie chimique Hitachi

GS Yuasa International Ltd

Batterie Furukawa Co. Ltd

Analyse régionale du marché des batteries au plomb avancées

Le marché des batteries au plomb avancées connaît une forte croissance dans les régions clés, avec différents niveaux de maturité et d'adoption du marché :

Amérique du Nord : L'Amérique du Nord, et notamment les États-Unis, reste un marché majeur pour les batteries plomb-acide avancées en raison de la forte demande de systèmes de stockage d'énergie et de solutions d'alimentation de secours. La région connaît également une adoption croissante des véhicules électriques, ce qui stimule encore davantage la croissance du marché. Europe : L'Europe est un marché clé, porté par des réglementations environnementales strictes et par l'accent mis par la région sur la transition vers des sources d'énergie renouvelables. Les gouvernements et les organisations investissent massivement dans les projets d'énergie renouvelable et la stabilité du réseau, créant ainsi des opportunités pour les batteries plomb-acide avancées dans les applications de stockage d'énergie. Asie-Pacifique : La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des batteries plomb-acide avancées. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde sont en tête de peloton en matière d'adoption de solutions de stockage d'énergie avancées pour soutenir l'expansion rapide des énergies renouvelables et le marché croissant des véhicules électriques. Les applications industrielles et les besoins en énergie de secours stimulent également la demande dans cette région. Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique : ces régions sont des marchés émergents pour les batteries plomb-acide avancées, avec des investissements croissants dans les projets d'énergie renouvelable et le développement des infrastructures. À mesure que ces régions continuent de moderniser leurs réseaux énergétiques et leurs systèmes de transport, la demande de solutions de stockage d'énergie rentables et fiables devrait augmenter.

Marché des batteries au plomb avancées

Par type :

Motif

Stationnaire

Par méthode de construction :

Batterie plomb-acide à régulation de soupape (VRLA)

Batterie inondée

Autres



Par industrie d'utilisation finale :

Automobile et transport

Energie et électricité

Industriel

Résidentiel

Commercial

Autres

Par région :

Amérique du Nord

l'Amérique latine

Europe de l'Ouest

Europe de l'Est

Asie du Sud et Pacifique

Asie de l'Est

Moyen-Orient et Afrique



