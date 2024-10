Mavenir 的節能 5G UPF 解決方案榮獲 Leading Lights Network Energy Efficiency獎

與 Intel 和 NVIDIA 的合作樹立了新的行業標準

李察遜,德州, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir 是構建網絡未來的雲原生網絡基礎設施供應商,因其節能的 5G「用戶平面功能」(UPF)解決方案而榮獲 Leading Lights Network Energy Efficiency獎。



Mavenir 的用戶平面功能解決方案大獲成功,為其流動網絡營運商客戶帶來顯著的節能效果、提升營運效率和效能。 即使在最苛刻的條件下(例如 100% 流量負載),亦能大幅節省 40% 的電量,這種令人驚艷的效益,部分歸功於 Mavenir 利用 NVIDIA ASAP2 Accelerated Switching & Packet Processing™ 技術,所以 Mavenir 能夠加速 NVIDIA 解決方案上的用戶平面功能資料平面,並在節能方面發揮關鍵作用。 利用 Intel 基礎架構電源管理器功能可進一步增強節能效果,在 50% 流量負載和閒置負載情況下,節能效率高達 62%。

當業界領導者運用尖端科技,就能取得大量創新成果,推動科技進步。 Mavenir 的雲原生架構可與第四代 Intel Xeon 可擴充處理器和 NVIDIA ConnectX®-6 Dx SmartNIC 加速技術無縫整合。 受惠於這種強大的組合,客戶能夠享有增強的電力效能和高效能資料包處理服務的雙重好處。

Mavenir 核心網絡總裁 Ashok Khuntia 表示:「我們不僅展示了 5G 核心網絡的顯著節能效果和經過改進的性能,而且還為節能網絡基礎設施制定了新標準。 該獎項彰顯戰略合作的價值,以及我們的『green by design』先進技術在推動整個行業進步和可持續發展方面的價值。」

採用 Mavenir 的解決方案,還可以在邊緣建立小型用戶平面功能,從而減少延遲、改善本地資料處理工作,並盡可能降低營運成本。 創新的架構與先進科技相結合,確保 Mavenir 的客戶能夠大幅節能,同時擁有出色的營運效率。

Leading Lights Network Energy Efficiency獎的獲獎者是幫助網絡營運商盡可能提高網絡能源效益的公司,透過淘汰或整合基礎設施、使用現代化軟件和設備、採用更多資料驅動的操作等方式來實現目標。 Leading Lights 獎項是 Light Reading 的旗艦級頒獎項目,現已邁進第 20 週年。 獎項旨在表彰在全球通訊行業取得傑出成就的頂尖公司及其高級行政人員,匯聚能夠協助電訊、有線和雲端供應商脫穎而出的技術、應用、服務和創新成果,盡顯非凡實力。

關於 Mavenir

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢,實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者,Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化,為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型,這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.mavenir.com

