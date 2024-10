โซลูชัน 5G UPF ที่ประหยัดพลังงานของ Mavenir คว้ารางวัล Leading Lights Network Energy Efficiency

การทำงานร่วมกับ Intel และ NVIDIA ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟที่สร้างอนาคตให้กับเครือข่ายต่าง ๆ ได้รับรางวัล Leading Lights Network Energy Efficiency สำหรับโซลูชัน 5G User Plane Function (UPF) ที่ประหยัดพลังงาน



Mavenir ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอันโดดเด่นด้วยโซลูชัน UPF ซึ่งทำให้ลูกค้าของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประหยัดพลังงานได้สูง มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพที่น่าประทับใจนี้มาพร้อมกับการประหยัดพลังงานได้สูงถึง 40% แม้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มีความต้องการสูงสุด เช่น ช่วงการโหลดรับส่งข้อมูลเต็ม 100% โดยเกิดจากการใช้เทคโนโลยี NVIDIA ASAP2 Accelerated Switching & Packet Processing™ ของ Mavenir ซึ่งช่วยให้ Mavenir สามารถเร่งความเร็ว Data Plane หรือส่วนของเครือข่ายที่ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล UPF บนโซลูชัน NVIDIA ได้ และมีบทบาทสำคัญในการประหยัดพลังงาน การใช้ประโยชน์จากฟังก์ชัน Intel Infrastructure Power Manager ช่วยส่งเสริมให้ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง 62% ในระหว่างที่โหลดข้อมูล 50% และอยู่ในสถานการณ์โหลดขณะไม่ได้ใช้งาน

นวัตกรรมที่สำคัญและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถเกิดขึ้นได้จริงเมื่อมีทั้งผู้นำในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย สถาปัตยกรรมแบบเนทีฟคลาวด์ของ Mavenir ผสานรวมกับโปรเซสเซอร์ Intel Xeon Scalable รุ่นที่ 4 และเทคโนโลยีเร่งความเร็ว NVIDIA ConnectX®-6 Dx SmartNIC ได้อย่างลงตัว การผสมผสานอันทรงพลังนี้ช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สองต่อ ทั้งประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นและการประมวลผลแพ็กเก็ตที่มีสมรรถนะสูง

Ashok Khuntia ประธาน Core Networks ของ Mavenir กล่าวว่า "เราไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการประหยัดพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครือข่ายหลัก 5G ได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้น แต่ยังได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย" "รางวัลนี้ตอกย้ำถึงคุณค่าของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงของเรา 'ที่ออกแบบมาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม' ในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าและความยั่งยืนในระดับอุตสาหกรรม"

โซลูชันของ Mavenir ยังช่วยให้ใช้ UPF ที่ล้ำสมัยและปล่อยคาร์บอนน้อยได้ โดยลดเวลาแฝง ปรับปรุงการประมวลผลข้อมูลภายใน และลดต้นทุนการดำเนินงานให้เหลือน้อยที่สุด สถาปัตยกรรมเชิงนวัตกรรมที่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ ช่วยให้ลูกค้าของ Mavenir ประสบความสำเร็จในการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างมาก

รางวัล Leading Light Network Energy Efficiency นั้นมอบแก่บริษัทที่ช่วยผู้ให้บริการเครือข่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครือข่ายได้ดีเยี่ยมที่สุด โดยเลิกใช้หรือผนวกรวมโครงสร้างพื้นฐาน ใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ​​นำการดำเนินงานแบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้มากขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย The Leading Lights Awards เป็นโปรแกรมรางวัลเรือธงของ Light Reading ซึ่งได้ดำเนินมาเป็นปีที่ 20 แล้ว รางวัลดังกล่าวถือเป็นการแสดงการยอมรับบริษัทชั้นนำและผู้บริหารของบริษัทเหล่านี้ที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในอุตสาหกรรมการสื่อสารระดับโลก โดยนำเสนอภาพสรุปพิเศษของเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน บริการ และนวัตกรรมที่ช่วยทำให้ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม เคเบิล และคลาวด์โดดเด่น

รางวัล Leading Lights ประจำปี 2024 จาก Light Reading: ผู้ชนะรางวัล

คำอธิบายโซลูชันโดยย่อ: Mavenir’s User Plane Function (UPF): https://www.mavenir.com/resources/mavenirs-user-plane-function-upf/

คำอธิบายโซลูชันโดยย่อ: Mavenir เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเครือข่ายให้อยู่ในระดับสูงสุดด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® รุ่นที่ 4 แบบปรับขนาดได้สำหรับปรับใช้งาน 5G Core UPF

Converged-Packet-Core_Solution-Brief_Mavenir-Intel-SPR.pdf

Intel, โลโก้ Intel และเครื่องหมายอื่น ๆ ของ Intel ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือบริษัทในเครือ

เกี่ยวกับ Mavenir

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้งานมากกว่า 50% ของผู้ใช้ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com

