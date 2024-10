Penyelesaian UPF 5G Cekap Tenaga Mavenir Memenangi Anugerah Leading Light Network Energy Efficiency

Kerjasama dengan Intel dan NVIDIA menetapkan standard industri baharu

RICHARDSON, Texas, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian jati awan yang membina masa depan rangkaian, telah memenangi Anugerah Leading Light Network Energy Efficiency untuk penyelesaian Fungsi Satah Pengguna (UPF) 5G Cekap Tenaga.



Menyampaikan penjimatan tenaga yang besar, kecekapan operasi dan prestasi yang dipertingkatkan untuk pelanggan pengendali rangkaian mudah alih mereka, Mavenir telah menunjukkan kejayaan yang luar biasa dengan penyelesaian UPF tersebut. Dengan penjimatan kuasa 40% yang ketara walaupun dalam keadaan yang paling mencabar, seperti beban trafik 100%, kecekapan yang mengagumkan ini sebahagiannya disebabkan oleh penggunaan teknologi NVIDIA ASAP2 Accelerated Switching & Packet Processing™ oleh Mavenir yang membolehkan ia mempercepatkan UPF - satah data pada penyelesaian NVIDIA dan memainkan peranan penting dalam penjimatan kuasa. Memanfaatkan fungsi Pengurus Kuasa Infrastruktur Intel meningkatkan lagi penjimatan kuasa, mencapai sehingga 62% ketika 50% beban trafik dan senario beban melahu.

Inovasi yang besar dan kemajuan teknologi boleh direalisasikan apabila peneraju industri dan teknologi yang termaju bersatu. Seni bina jati awan Mavenir disepadukan dengan lancar dengan Pemproses Boleh Skala Intel Xeon Generasi Ke-4 dan teknologi pecutan NVIDIA ConnectX®-6 Dx SmartNIC. Gabungan berkuasa ini membolehkan pelanggan menikmati faedah berganda iaitu kecekapan kuasa yang dipertingkatkan dan pemprosesan paket berprestasi tinggi.

"Kami bukan sahaja menunjukkan penjimatan tenaga dan peningkatan prestasi yang ketara untuk rangkaian teras 5G tetapi juga telah menetapkan standard baharu untuk infrastruktur rangkaian cekap tenaga," kata Ashok Khuntia, Presiden, Rangkaian Teras, Mavenir. “Anugerah ini menekankan nilai kerjasama strategik dan penyepaduan teknologi termaju ‘hijau melalui reka bentuk’ kami dalam memacu kemajuan dan kemampanan seluruh industri.”

Penyelesaian Mavenir juga membolehkan jejak kecil UPF di pinggir, mengurangkan kependaman, menambah baik pemprosesan data setempat dan meminimumkan kos operasi. Seni bina yang inovatif, digandingkan dengan teknologi canggih, memastikan pelanggan Mavenir dapat mencapai penjimatan tenaga dan kecekapan operasi yang ketara.

Anugerah Leading Lights Network Energy Efficiency diberikan kepada syarikat yang telah membantu pengendali rangkaian meningkatkan kecekapan tenaga rangkaiannya dengan lebih baik dengan menghentikan atau menyatukan infrastruktur, menggunakan perisian dan peralatan moden, mengguna pakai lebih banyak operasi yang dipacu data dan banyak lagi. Anugerah Leading Light ialah program anugerah terbaik Light Reading, kini memasuki tahun ke-20. Ia mengiktiraf syarikat terkemuka dan eksekutif mereka untuk pencapaian cemerlang dalam industri komunikasi global, mempamerkan gambaran teknologi, aplikasi, perkhidmatan dan inovasi yang luar biasa yang membantu penyedia telekomunikasi, kabel dan awan untuk menonjol.

