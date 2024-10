La solución de eficacia energética 5G UPF de Mavenir gana el Premio Leading Lights a la Eficacia Energética de Red

La colaboración con Intel y NVIDIA establece un nuevo estándar de la industria

RICHARDSON, Texas, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa de la nube que construye el futuro de las redes, ganó el Premio Leading Lights a la Eficacia Energética de Red por su solución de función de plano de usuario (UPF) 5G de eficacia energética.



Al ofrecer ahorros sustanciales de energía, eficacia operativa y rendimiento optimizado para sus clientes operadores de redes móviles, Mavenir ha demostrado un éxito notable con su solución UPF. Con un importante ahorro de energía del 40% incluso en las condiciones más exigentes, como una carga de tráfico del 100%, esta impresionante eficacia se debe en parte a la implementación de la tecnología NVIDIA ASAP2 Accelerated Switching & Packet Processing™ por parte de Mavenir, que permite que Mavenir acelere el plano de datos UPF- en las soluciones NVIDIA y juega un rol fundamental en la conservación de energía. Aprovechar la funcionalidad de Intel Infrastructure Power Manager mejora aún más el ahorro de energía, alcanzando hasta un 62% durante escenarios de carga de tráfico y carga inactiva del 50%.

Se pueden lograr innovaciones sustanciales y avances tecnológicos cuando se unen líderes de la industria y tecnologías de punta. La arquitectura nativa de la nube de Mavenir se integra de manera transparente con los procesadores escalables Intel Xeon de cuarta generación y la tecnología de aceleración NVIDIA ConnectX®-6 Dx SmartNIC. Esta potente combinación permite que los clientes disfruten de los beneficios duales de una mayor eficacia energética y procesamiento de paquetes de alto rendimiento.

"No solo hemos demostrado importantes ahorros de energía y mejoras de rendimiento para las redes centrales 5G, sino que también hemos establecido un nuevo estándar para la infraestructura de red de eficacia energética", dijo Ashok Khuntia, presidente de redes centrales de Mavenir. "Este premio subraya el valor de las colaboraciones estratégicas y la integración de nuestras tecnologías avanzadas ‘verdes por diseño’ para impulsar el progreso y la sostenibilidad en toda la industria".

La solución de Mavenir también permite una pequeña huella UPF en el borde, reduciendo la latencia, mejorando el procesamiento de datos locales y minimizando los costos operativos. La arquitectura innovadora, junto con tecnologías avanzadas, garantiza que los clientes de Mavenir puedan lograr ahorros significativos de energía y eficacias operativas.

El Premio Leading Lights a la Eficacia Energética de Red se otorga a la empresa que ayuda a un operador de red a mejorar la eficacia energética de sus redes mediante retiro o consolidación de infraestructura, uso de software y equipos modernos, adopción de operaciones más basadas en datos y más. Los Leading Lights Awards son el programa de premios insignia de Light Reading, ahora en su vigésimo año. Reconoce a las principales empresas y a sus ejecutivos por sus logros sobresalientes en la industria global de las comunicaciones, presentando una visión general excepcional de tecnología, aplicaciones, servicios e innovación que ayudan a los proveedores de telecomunicaciones, cable y nube a destacar.

Notas para el editor:

Leading Lights de Light Reading 2024: Los ganadores

Resumen de la solución: User Plane Function (UPF) de Mavenir: https://www.mavenir.com/resources/mavenirs-user-plane-function-upf/

Resumen de la solución: Mavenir maximiza la eficacia energética de la red con procesadores escalables Intel® Xeon® de cuarta generación para implementaciones 5G Core UPF

Converged-Packet-Core_Solution-Brief_Mavenir-Intel-SPR.pdf

Intel, el logotipo de Intel, y otras marcas Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias.

Acerca de Mavenir

Mavenir está construyendo hoy el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN y disruptor comprobado de la industria, las galardonadas soluciones de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50 % de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en, https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37c62051-8f34-4fa9-b7f6-657fc20d7ff1

