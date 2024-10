マベニア (Mavenir) のEnergy-Efficient 5G UPFソリューションがLeading Lights Network Energy Efficiency Awardを受賞

インテル (Intel) およびNVIDIAとのコラボレーションにより、新たな業界標準が確立

テキサス州リチャードソン発 , Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ネットワークの未来を構築するクラウドネイティブ ネットワーク・インフラストラクチャプロバイダーであるマベニアが、Energy-Efficient 5G User Plane Function (UPF) ソリューションでLeading Lights Network Energy Efficiency Awardを受賞した。



マベニアは、モバイルネットワークオペレーターの顧客に大幅なエネルギー節約、運用効率、パフォーマンスの向上をもたらし、UPFソリューションで目覚ましい成功を収めている。 100%のトラフィック負荷などの最も要求の厳しい状況下でも40%という大幅な電力節約が実現するこの優れた効率性は、マベニアによるNVIDIA ASAP2 Accelerated Switching & Packet Processing™テクノロジーの活用による部分が多く、このテクノロジーにより、マベニアはNVIDIAソリューション上のUPFデータプレーンを高速化し、電力節約に重要な役割を果たす。 インテル® Infrastructure Power Manager (Intel Infrastructure Power Manager) 機能を活用することで、さらに電力節約が強化され、トラフィック負荷が50%の場合とアイドル負荷の場合で最大62%の節約が実現する。

業界リーダーと最先端のテクノロジーが融合することで、大幅なイノベーションと技術の進歩を実現する。 マベニアのクラウドネイティブ・アーキテクチャは、第4世代インテル® Xeon®Scalable ProcessorsおよびNVIDIA ConnectX®-6 Dx SmartNICアクセラレーション テクノロジーとシームレスに統合される。 この強力な組み合わせにより、顧客は電力効率の向上と高性能パケット処理という2つのメリットを享受することができる。

マベニアのコアネットワーク担当社長アショク・クンティア (Ashok Khuntia) は以下のように述べている。「当社は5Gコアネットワークの大幅なエネルギー節約とパフォーマンスの向上を実証しただけでなく、エネルギー効率の高いネットワークインフラストラクチャの新しい標準も確立しました。 この賞は、業界全体の進歩と持続可能性を推進する上で、戦略的コラボレーションと当社の『グリーン・バイ・デザイン』先進技術の統合の価値を強調するものです」。

マベニアのソリューションは、エッジでのフットプリントの小さいUPFも可能にし、レイテンシの削減、ローカルデータ処理の改善、運用コストの最小化を実現する。 革新的なアーキテクチャと先進技術の組み合わせにより、マベニアの顧客は大幅なエネルギー節約と運用効率を実現できる。

Leading Lights Network Energy Efficiency Awardは、インフラストラクチャの廃止または統合、最新のソフトウェアと機器の使用、よりデータ主導の運用の採用などにより、ネットワーク・オペレーターがネットワークのエネルギー効率を最も向上できるよう支援した企業に贈られる。 Leading Lights Awardsは今年で20年目を迎えるライト・リーディング (Light Reading) の主力賞プログラムである。 この賞は、世界の通信業界における優れた業績を挙げたトップ企業とその幹部を表彰するもので、通信、ケーブル、クラウドプロバイダーの卓越性を支えるテクノロジー、アプリケーション、サービス、イノベーションの優れたスナップショットを提示する。

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築えしており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120か国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

