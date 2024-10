Nüline Distribution devient le distributeur officiel de Studio Roof au Canada

MONTRÉAL, 03 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nüline Distribution, un chef de file dans la distribution de meubles et de produits de décoration modernes, est fière d'annoncer son partenariat avec Studio Roof, la célèbre marque néerlandaise reconnue pour ses designs colorés et respectueux de l'environnement. Cette collaboration représente une opportunité importante pour les détaillants et les musées canadiens d'enrichir leur offre avec des œuvres d'art uniques inspirées de la nature.



Studio Roof est connu pour transformer des cartons recyclés en d'étonnantes œuvres d'art tridimensionnelles qui capturent la beauté de la nature. Qu'il s'agisse d'insectes aux formes complexes ou d'oiseaux et de fleurs colorés, leurs créations ajoutent une touche ludique à n'importe quel intérieur tout en favorisant la durabilité environnementale. Chaque produit reflète l'engagement de Studio Roof à reconnecter les gens avec la nature, ce qui en fait un choix idéal pour les consommateurs soucieux du design.

En tant que distributeur exclusif de Studio Roof au Canada, Nüline Distribution vise à rendre ces produits captivants accessibles à un plus large public. « Nous sommes ravis de nous associer à Studio Roof et de présenter leurs designs novateurs aux détaillants canadiens », a déclaré Romaric Durand, directeur général de Nüline Distribution. « Leur engagement en faveur du développement durable et de la créativité artistique correspond parfaitement à notre vision, qui est de proposer des options de décoration respectueuses de l'environnement. »

Ce partenariat offre aux détaillants canadiens une occasion unique d'attirer les clients avec des produits qui inspirent la créativité et la curiosité. La collection de Studio Roof comprend une gamme d'articles qui conviennent aux maisons familiales, aux espaces de travail créatifs et aux environnements éducatifs, ce qui les rend parfaits pour les musées qui cherchent à améliorer leurs boutiques de cadeaux.

Nüline Distribution invite les détaillants à explorer les possibilités d'intégrer les designs extraordinaires de Studio Roof à leur inventaire. En proposant ces pièces durables et créatives, ils peuvent favoriser un lien plus profond entre les consommateurs et le monde naturel.

À propos de Nüline Distribution

Nüline Distribution est un distributeur de premier plan de produits de décoration intérieure. Avec un portefeuille diversifié de marques (Fatboy, Newgarden, TOOU Design, Basil Bangs, The Line), Nüline Distribution vise à fournir aux détaillants et aux consommateurs des options de décoration et d'ameublement uniques.

À propos de Studio Roof

Studio Roof est une marque néerlandaise réputée pour son engagement en faveur du développement durable et de la créativité. Ses créations vibrantes, inspirées de la nature, sont fabriquées à partir de matériaux recyclés et imprimées avec des encres végétales, ce qui donne des œuvres d'art étonnantes qui inspirent l'imagination et célèbrent la beauté du monde naturel.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Service clientèle

Courriel : info@nulinedistribution.com

Site web : nulinedistribution.com

Salle d'exposition : 5780 rue Paré, Ville Mont-Royal (QC)

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f8d9beb-96ea-40c5-b934-1ce779e22948/fr

