IL DAC E I LEADER GLOBALI CHIEDONO UN MAGGIORE ACCESSO ALLE INNOVAZIONI E AI TRATTAMENTI PER L'ALZHEIMER E LA DEMENZA

I Media Sono Stati Invitati A Coprire L'evento Sulla Salute Del Cervello A Margine Della Riunione Ministeriale Del G7 Sulla Salute

I Media Sono Stati Invitati A Coprire L'evento Sulla Salute Del Cervello A Margine Della Riunione Ministeriale Del G7 Sulla Salute” — Davos Alzheimer's Collaborative

ANCONA, ANCONA, ITALY, October 3, 2024 / EINPresswire.com / -- COSA: L'Alzheimer's Collaborative (DAC) di Davos , con l'European Brain Council, la Global CEO Initiative on Alzheimer's Disease, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer e Fondazione Prada, ospiterà un evento collaterale della Riunione Ministeriale sulla Salute del G7 incentrato su Alzheimer, demenza e salute del cervello: "Advancing Global Collaboration for Dementia and Healthy Aging". I media sono invitati a partecipare alla discussione di alto livello, che affronterà i modi per accelerare la collaborazione sulla ricerca e la preparazione sanitaria e l'accesso a trattamenti e innovazioni, per adempiere all'impegno del G8 del 2013 di fermare l'Alzheimer entro il 2025.DOVE: Seeport Hotel, Rupi di Via XXIX Settembre 12, Ancona (AN), 60122, ItaliaCHI: L'evento riunirà ministri della salute globale e altri leader della salute globale ed esperti di demenza, tra cui il vice segretario generale dell'OCSE per la salute Yoshiki Takeuchi, il direttore delle politiche sanitarie del Tony Blair Institute for Global Change Charlotte Refsum, la co-presidente della task force per la demenza del Regno Unito Hilary Evans, la coordinatrice della Casa Bianca per la sicurezza sanitaria globale Stephanie Psaki e il consigliere giapponese per la pianificazione delle politiche sulla demenza Yoshimasa Tosaka. Tra gli altri relatori e partecipanti ci saranno l'ambasciatrice globale della demenza e sostenitrice dei pazienti Helen Rochford-Brennan, rappresentanti dei Ministeri della Salute del G7, funzionari italiani, organizzazioni internazionali tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, leader del settore di Biogen, Eli Lilly e Novo Nordisk e della società civile. I relatori saranno disponibili per interviste, così come il presidente fondatore del DAC George Vradenburg.QUANDO: martedì 8 ottobre, 13:00 – 17:00 CET13:00 – 13:10 CEST (10 minuti)Indirizzo di benvenuto• George Vradenburg, Presidente della Davos Alzheimer's Collaborative13:10 – 13:50 CEST (40 minuti)La risposta dell'Italia all'impatto dell'Alzheimer e della salute del cervelloModera Giancarlo Comi, Fondazione Prada· Beatrice Lorenzin, Senatrice della Repubblica Italiana· Robert Nisticò, Agenzia Italiana del Farmaco· Annarita Patriarca, Membro della Camera dei Deputati· Patrizia Spadin, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer13:50 – 14:15 CEST (25 minuti)Discorso di apertura• Yoshiki Takeuchi, Vice Segretario Generale, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico14:15 – 14:40 CEST (25 minuti)Discorsi programmatici• Stephanie Psaki, Coordinatrice degli Stati Uniti per la Sicurezza Sanitaria Globale, Casa Bianca14:40 – 14:50 CEST (10 minuti)ROMPERE14:50 – 15:30 CEST (40 minuti)I progressi in via di sviluppo per sostenere coloro che vivono con o sono a rischio di demenza· Presentazione: Alessandro Padovani, Società Italiana di NeurologiaGuidare l'implementazione delle innovazioni emergenti per migliorare l'individuazione, la diagnosi e l'assistenzaModerato da Phyllis Ferrell, Advisor, Davos Alzheimer's Collaborative· Massimo Filippi, Università Vita-Salute San Raffaele· Alessandro Padovani, Società Italiana di Neurologia· Robert Perneczky, Ospedale universitario Ludwig-Maximilians di Monaco di Baviera· Zivjena Vucetic, Beckman Coulter15:30 – 16:10 CEST (40 minuti)Progressi dal Comunicato del G8 del 2013Moderato da Drew Holzapfel, Chief Operating Officer, Davos Alzheimer's Collaborative· Howard Bergman, Piano per la demenza in Canada· Hilary Evans, Presidente della Missione per la Demenza nel Regno Unito· Helen Rochford-Brennan, ambasciatrice globale della demenza e sostenitrice dei pazienti· Yoshimasa Toosaka, Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare, Giappone16:10 – 16:50 CEST (40 minuti)Definire le opportunità per un'azione globaleModerato da George Vradenburg, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Davos Alzheimer's Collaborative• Frédéric Destrebecq, Consiglio europeo del cervello• Chris Lynch, Alzheimer's Disease International• Charlotte Refsum, Istituto Tony Blair per il cambiamento globale• Wade Shen, Agenzia per i progetti di ricerca avanzata per la salute16:50 – 17:00 CEST (10 minuti)Indirizzo di chiusura• George Vradenburg, Presidente della Davos Alzheimer's CollaborativePERCHÉ: Con l'avvicinarsi del 2025, il DAC è incoraggiato dai progressi compiuti nella diagnosi precoce, nella diversificazione della ricerca e nelle terapie modificanti la malattia, ma lancia l'allarme sull' urgente necessità di un accesso equo per tutte le persone, ovunque, e di maggiori investimenti su scala globale per affrontare l'entità di questa malattia in crescita. La popolazione mondiale sta invecchiando rapidamente, rendendo l'Alzheimer, la demenza e la salute del cervello tra le sfide sanitarie globali più urgenti, con oltre mezzo miliardo di persone che si prevede saranno affette da demenza entro il 2050.MAGGIORI INFORMAZIONI: Registrati all'evento collaterale Alzheimer's Collaborative di Davos alla riunione ministeriale della salute del G7 del 2024 e scopri di più sul DAC a davosalzheimerscollaborative.org

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.