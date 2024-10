LeddarTech 於 AutoSens Europe 展示以人工智能驅動，獲 TI 處理器及 Arm 合作強化的創新產品 LeddarVision

魁北克市,加拿大, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®Holdings Inc. (「LeddarTech」)(Nasdaq:LDTC)是一家為先進駕駛輔助系統(ADAS)、自動駕駛(AD)及泊車應用提供獲專利的顛覆性人工智能低層傳感器融合和感知軟件技術 LeddarVision™ 的汽車軟件公司,重點強調 Texas Instruments 及 Arm 在提升其突破性 LeddarVision 產品方面的關鍵貢獻。

於 2024 年 10 月 8 日至 10 日舉行的 AutoSens Europe 中,LeddarTech 將邀請客戶出席 LeddarNavigator 的示範環節,體驗汽車創新技術的未來。 這項頂尖技術的示範,展現了該公司先進、以人工智能(AI)為基礎的傳感器融合及感知軟件 LeddarVision,並突顯了行業領先處理器技術的變革力量。 透過 Texas Instruments 的 TDA4VE-Q1 處理器驅動,並以無縫方式與 Arm 的汽車處理器作整合,此軟件技術為性能及功能樹立了全新標準。

Arm 及 TI 對 LeddarVision 系列產品的貢獻如下:

Arm 透過先進的運算平台推動 ADAS 創新,旨在滿足汽車使用案例的安全及性能需求。 它們在提高 LeddarVision 效率方面的關鍵作用顯而易見。 透過為 Arm 中央處理器完善 ADAS 感知和融合堆棧中定義關鍵性能的演算法,Arm 和 LeddarTech 採用 Arm Cortex-A720AE 中央處理器 成功地盡量減低了運算時的樽頸狀況,並提高了整體系統效率。





進一步了解這項突破性的合作。 本案例研究詳述了兩個機構在突破創新界限及為汽車安全拓展未來方面的歷程。

LeddarVision Front-Entry 解決方案(LVF-E)使用 Texas Instruments(TI)高度整合及具成本效益的 TDA4 系列處理器 ,標誌著市場上首個部署於單一 TDA4VE-Q1 處理器上,全面以低層融合為基礎的感知解決方案。 在不犧牲系統性能的情況下,於 TDA4VE-Q1 處理器上有效執行實現了 L2/L2+ 入門級 ADAS 的最低系統成本之一。 TDA4VE-Q1 執行低層傳感器融合處理,為傳統視覺和深度學習演算法提供高效能運算及加速視覺預先處理,以低系統功耗和成本實現高水平的系統整合。 TDA4 產品系列的針腳及軟件兼容程度可擴展至更高性能或更低成本的系統,以實現先進的單一和多模態 ADAS 傳感器融合應用。





LeddarTech 策略合作夥伴關係總監 Heinz Oyrer 表示:「透過善用 Texas Instruments 及 Arm 的優勢,我們正提升 LeddarVision 的功能,並且為汽車安全和自動駕駛的未來作出貢獻。 讓我們攜手同心,一起重塑行業標準。」

與 LeddarTech 預約會面,於 AutoSens Europe 觀看 LeddarNavigator 的現場示範,見證以人工智能為基礎的 LeddarVision 低層融合產品,包括 LVS-2+ 及 LVF-E 的優勢。 這些解決方案的設計,旨在滿足 NCAP 2025/GSR 2022 嚴格的五星級安全標準,並且經由本公司位於特拉維夫、滿地可及魁北克市的設施通過嚴謹的研發作出認證。 關鍵性能指標可按要求提供予客戶參閱。

請瀏覽我們的「LeddarNavigator 日誌」網頁,關注歐洲公路之旅行程。

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年,是一家全球軟件公司,總部位於魁北克市,在滿地可和以色列特拉維夫設有研發中心,開發並提供全面、以人工智能為基礎的低層傳感器融合和感知軟件解決方案,支援 ADAS、自動駕駛 (AD) 和泊車應用的部署。 LeddarTech 的汽車級軟件應用先進的人工智能和電腦視覺算法來生成準確的環境 3D 模型,從而實現更好的決策和更安全的導航。 OEM 和 1-2 級供應商可利用這種高性能、可擴展、低成本的技術,高效地實施汽車和越野車 ADAS 解決方案。

LeddarTech 負責的多項遙感創新已申請了 160 多項專利(87 項已獲授予),以增強 ADAS、AD 和泊車功能。 為使全球的汽車機動性更安全、更有效率、可持續發展並且價格可負擔,對周圍環境更靈敏的感知能力至關重要,正是這一點推動 LeddarTech 成為被最廣泛採用的傳感器融合與感知軟件解決方案。

LeddarTech 可能會在共同合作、夥伴關係和項目範圍內,不時透過測試車輛收集個人資料,即是直接或間接識別公眾身份的資訊。 LeddarTech 可能會將收集得來的個人資訊,在軟件及產品開發和培訓的範圍內作處理、使用、儲存及交流用途。 如欲進一步了解處理活動,包括個人資料收集、使用、儲存和交流,以及相關個人資料的保護權利和行使權利的方式,請參閱 LeddarTech 的私隱政策 。

有關 LeddarTech 的更多資訊,請瀏覽 www.LeddarTech.com 以及關注 LinkedIn、Twitter(X)、Facebook 和 YouTube。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述可能被視為《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》、經修訂的《1933 年證券法》第 27A 條及經修訂的《1934 年證券交易法》第 21E 條所指的前瞻性陳述(前瞻性陳述也包括適用加拿大證券法所指的前瞻性陳述和前瞻性資訊),當中包括但不限於有關 LeddarTech 的預期策略、未來營運、前景、目標和財務預測及其他財務指標相關的陳述。 前瞻性陳述通常包括具有預測性質的陳述,取決於或提及未來事件或條件,並包括例如「可能」、「將」、「應該」、「會」、「預計」、「預期」、「計劃」、「可能」、「相信」、「估計」、「預測」、「打算」和其他類似的表達。 並非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。 前瞻性陳述乃基於當前的信念和假設,受到風險和不確定性的影響,並非對未來業績的保障。 實際結果可能因各種因素而與任何前瞻性陳述中的內容有重大差異,當中包括但不限於:(i) LeddarTech 近期業務合併的預期利益無法實現的可能性;(ii) 與業務合併有關的股東訴訟或其他和解或調查可能會導致重大辯護、賠償或責任成本的風險;(iii) 一般經濟和 / 或特定行業條件的變化;(iv) 業務合併可能帶來的干擾,可能會損害 LeddarTech 的業務;(v) LeddarTech 保留、吸引和僱用關鍵人員的能力;(vi) 與客戶、僱員、供應商或其他各方的關係可能出現不利反應或變化;(vii) 在可能影響 LeddarTech 財務業績的業務合併後,潛在的業務不確定性,包括現有業務關係的變化;(viii) 立法、監管和經濟發展;(ix) 災難性事件的不可預期性和嚴重性,包括但不限於恐怖主義行動、戰爭或敵對行動的爆發或升級和任何流行疾病、疫情或疾病爆發(包括 COVID-19),以及管理層對上述任何因素的反應;(x) 獲得資本和融資的機會,以及 LeddarTech 繼續遵守債務契約的能力;(xi) LeddarTech 執行其商業模式、在設計上取得勝利及產生有意義收益的能力;及 (xii) LeddarTech 向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的報告中不時詳述的其他風險因素,包括截至 2023 年 9 月 30 日財政年度結束,LeddarTech 在 20-F 表格年度報告中所包含的風險因素。 上述重要因素的列述並非詳盡無遺。 除非適用法律要求,否則 LeddarTech 並無義務修改或更新任何前瞻性陳述,或作出任何其他前瞻性陳述,無論是由於新資訊、未來事件或其他原因亦然。

聯絡人:

Daniel Aitken,LeddarTech Holdings Inc. 全球營銷、傳訊及投資者關係副總裁,電話:+ 1-418-653-9000,內線 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 和相關標誌是 LeddarTech Holdings Inc. 及其子公司的商標或註冊商標。 所有其他品牌、產品名稱和標記是或可能是商標或註冊商標,用於識別其各自所有者的產品或服務。

LeddarTech Holdings Inc. 是一間於 Nasdaq(納斯達克)上市的公司,股票代號為「LDTC」。

