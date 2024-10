LeddarTech 在 AutoSens Europe 展会上展示 LeddarVision：借助 TI 处理器及与 Arm 的合作得到增强的人工智能驱动型创新成果

加拿大魁北克市, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®Holdings Inc. (“LeddarTech”) (Nasdaq: LDTC) 是一家汽车软件公司,为 ADAS、AD 和停车应用提供获得专利的颠覆性人工智能低级传感器融合和感知软件技术 LeddarVision™。该公司自豪地强调,Texas Instruments 和 Arm 在提升其开创性的 LeddarVision 产品方面做出了重要贡献。

LeddarTech 邀请客户在 AutoSens Europe 展会(2024 年 10 月 8 日至 10 日)上体验 LeddarNavigator 演示车,感受未来汽车创新技术的魅力。 本次最新成果的展示充分展示了该公司基于人工智能的先进传感器融合与感知软件 LeddarVision,彰显了行业领先的处理器技术所带来的变革力量。 此项软件技术依托 Texas Instruments 的 TDA4VE-Q1 处理器,并与 Arm 的汽车处理器实现了无缝集成,在性能和功能方面树立了新的标准。

Arm 和 TI 对于 LeddarVision 产品系列的贡献如下:

Arm 凭借专为满足汽车应用场景对安全性和性能双重需求的先进计算平台推动了 ADAS 创新。 这在提升 LeddarVision 效率方面发挥的关键作用显而易见。 通过优化 ADAS 感知与融合堆栈中针对 Arm CPU 的关键性能算法,Arm 和 LeddarTech 利用 Arm Cortex-A720AE CPU 成功将计算瓶颈降到了最低,并提升了系统的整体效率。





欢迎深入探究这一开创性合作。 这份案例研究详细记录了两家组织在创新前沿不断探索和引领未来汽车安全方面的非凡历程。

Texas Instruments (TI) 高度集成且具成本效益的 TDA4 系列处理器在 LeddarVision Front-Entry (LVF-E) 解决方案中得到了应用,成为了市场上首个在单个 TDA4VE-Q1 处理器上进行部署的基于低级融合的全面感知解决方案。 在 TDA4VE-Q1 处理器上的高效应用将 L2/L2+ 入门级 ADAS 系统成本降到了最低,同时又未降低系统性能。 TDA4VE-Q1 专为处理低级传感器融合而设计,拥有卓越的计算性能,不仅高效支持传统视觉与深度学习算法,还能加速视觉预处理,从而以低系统功耗和低成本实现高度系统集成。 TDA4 产品系列的引脚和软件兼容产品展现出卓越的可扩展性,能够升级至性能更高或成本更低的系统,以支持高级的单模态和多模态 ADAS 传感器融合应用。





LeddarTech 战略合作伙伴总监 Heinz Oyrer 表示:“通过充分利用 Texas Instruments 和 Arm 的技术优势,我们正持续改进 LeddarVision 的功能,为汽车安全与自动驾驶的未来贡献力量。 我们携手并进,共同致力于重塑行业标准。”

向 LeddarTech 预约在 AutoSens Europe 展会上置身 LeddarNavigator 观看现场演示,见证 LVS-2+ 和 LVF-E 等基于人工智能的低级融合 LeddarVision 产品的诸多优势。 这些解决方案的设计符合 NCAP 2025/GSR 2022 严格的五星级安全标准,并在我们设于特拉维夫、蒙特利尔和魁北克市的工厂通过了严格的研发验证。 关键性能指标可应要求提供给客户查看。

访问我们的 “LeddarNavigator Diaries” 网站,关注欧洲公路之旅。

关于 LeddarTech

LeddarTech 成立于 2007 年,是一家全球软件公司,总部位于魁北克市,在蒙特利尔和以色列特拉维夫另设研发中心,开发并提供全面的人工智能低级传感器融合和感知软件解决方案,支持 ADAS、自动驾驶 (AD) 和停车应用的部署。 LeddarTech 的汽车级软件应用先进的人工智能和计算机视觉算法来生成精确的 3D 环境模型,从而实现更好的决策和更安全的导航。 原始设备制造商和 1-2 级供应商可利用这种高性能、可扩展、低成本的技术,高效地实施汽车和越野车 ADAS 解决方案。

LeddarTech 负责的多项遥感创新已申请了 160 多项专利(87 项已获授予),以增强 ADAS、AD 和停车功能。 更好地了解车辆周围的情况对于使全球交通更安全、更高效、更可持续和更经济实惠至关重要:这正是 LeddarTech 追求成为最广泛采用的传感器融合与感知软件解决方案的动力所在。

在开展合作、伙伴关系和项目的过程中,LeddarTech 可能会不时通过测试车辆收集个人信息,即能够直接或间接识别公众身份的各类信息。 在软件和产品的开发与训练过程中,LeddarTech 可能会对所收集的个人信息进行处理、使用、存储和传递。 有关处理活动的更多信息,包括个人信息的收集、使用、存储和传递,以及相关的个人信息保护权利及其行使方式,请参阅 LeddarTech 隐私政策。

如需了解有关 LeddarTech 的更多信息,请访问 www.LeddarTech.com,也可关注公司 LinkedIn、Twitter (X)、Facebook 和 YouTube 账号。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述可能被视为 1995 年美国《私人证券诉讼改革法案》、1933年《证券法》第 27A 条(修订版)和 1934 年《证券交易法》第 21E 条(修订版)含义内的前瞻性陈述(这些前瞻性陈述还应包括适用加拿大证券法含义内的前瞻性陈述和前瞻性信息),包括但不限于与 LeddarTech 的预期战略、未来运营、前景、目标和财务预测以及其他财务指标有关的陈述。 前瞻性陈述通常包括具有预测性质的陈述,取决于或提及未来事件或条件,并包括诸如“可能”“将”“应该”“会”“预计”“预期”“计划”“可能”“相信”“估计”“预测”“打算”和其他类似的表达。 所有并非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。 前瞻性陈述基于当前的信念和假设,受到风险和不确定性的影响,并不是对未来业绩的保障。 由于各种因素,实际结果可能与任何前瞻性陈述中包含的结果有重大差异,这些因素包括但不限于:(i) LeddarTech 最近业务合并的预期收益可能无法实现;(ii) 与业务合并或其他和解或调查有关的股东诉讼可能导致大量辩护、赔偿和责任费用的风险;(iii) 总体经济和/或行业特定条件的变化;(iv) 业务合并可能导致的中断可能会损害 LeddarTech 的业务;(v) LeddarTech 留住、吸引和雇用关键人员的能力;(vi) 与客户、雇员、供应商或其他各方的关系可能出现不利反应或变化;(vii) 潜在的业务不确定性,包括业务合并后可能影响 LeddarTech 财务表现的现有业务关系的变化;(viii) 立法、监管和经济发展;(ix) 灾难性事件的不可预期性和严重性,包括但不限于恐怖主义行动、战争或敌对行动爆发或升级,以及任何流行疾病、大流行病或疾病爆发(包括 COVID-19),以及管理层对任何上述因素的反应;(x) 获得资本和融资的机会,以及 LeddarTech 继续遵守债务契约的能力;(xi) LeddarTech 执行其商业模式、实现设计成功和产生可观收入的能力;以及 (xii) LeddarTech 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的报告中不时详述的其他风险因素,包括在 LeddarTech 截至 2023 年 9 月 30 日的财政年度的 20-F 表格年度报告中列出的风险因素。 上述重要因素的清单并非详尽无遗。 除非适用法律要求,否则 LeddarTech 无义务修改或更新任何前瞻性陈述,或作出任何其他前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

联系人:

Daniel Aitken,LeddarTech Holdings Inc. 全球营销、传播和投资者关系副总裁,电话:+ 1-418-653-9000 分机 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 和相关标识均是 LeddarTech Holdings Inc. 及其子公司的商标或注册商标。 所有其他品牌、产品名称和标志是或可能是用于识别其各自所有者的产品或服务的商标或注册商标。

LeddarTech Holdings Inc. 是一家纳斯达克交易所上市公司,其股票代码为 “LDTC”。

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7207016b-6eb5-4c0e-8821-f52cb6a9c84b

