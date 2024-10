LeddarTech Mempamerkan LeddarVision di AutoSens Europe: Inovasi Pacuan AI Dipertingkat Dengan Pemproses TI dan Kerjasama Arm

BANDARAYA QUEBEC, Kanada, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®Holdings Inc. (“LeddarTech”) (Nasdaq: LDTC), sebuah syarikat perisian automotif yang menyediakan teknologi perisian gabungan dan lakuran sensor tahap rendah berasaskan AI rintangan yang dipatenkan, LeddarVision™, untuk aplikasi ADAS, AD dan meletak kenderaan, dengan bangganya mewara-warakan sumbangan penting Texas Instruments dan Arm dalam mempertingkatkan produk LeddarVision yang paling canggih.

Pelanggan dijemput untuk merasai pengalaman masa depan inovasi automotif dengan penunjuk cara LeddarNavigator LeddarTech di AutoSens Europe (8-10 Oktober 2024). Pameran terkini tersebut memaparkan perisian gabungan sensor dan persepsi berasaskan AI termaju syarikat, LeddarVision, serta menonjolkan kuasa perubahan bagi teknologi pemproses peneraju industri. Didayakan oleh pemproses TDA4VE-Q1 Texas Instruments dan menyepadukan dengan lancar pemproses automotif Arm, teknologi perisian ini menetapkan standard baharu dalam prestasi dan keupayaan.

Menampilkan Sumbangan Arm dan TI kepada Rangkaian Produk LeddarVision:

Arm memacu inovasi ADAS dengan platform pengiraan lanjutan yang direka untuk menangani keperluan keselamatan dan prestasi bagi kes penggunaan automotif. Peranan pentingnya dalam meningkatkan kecekapan LeddarVision adalah jelas. Dengan mengoptimumkan algoritma penentu prestasi kritikal dalam persepsi ADAS dan timbunan gabungan untuk CPU Arm, Arm dan LeddarTech telah berjaya meminimumkan kesesakan pengkomputeran dan meningkatkan kecekapan sistem keseluruhan menggunakan CPU Arm Cortex-A720AE.



Ketahui lebih lanjut mengenai kerjasama perintis ini. Kajian Kes ini memberi keterangan terperinci tentang perjalanan kedua-dua organisasi ketika ia melangkah lebih jauh dalam inovasi dan merintis masa depan keselamatan automotif.

Texas Instruments' (TI) pemproses keluarga TDA4 yang bersepadu dan berkesan kos tahap tertinggi digunakan untuk penyelesaian LeddarVision Front-Entry (LVF-E), yang menandakan tahap rendah menyeluruh pertama ke pasaran - penyelesaian persepsi berasaskan gabungan yang digunakan pada pemproses TDA4VE-Q1 tunggal. Pelaksanaan yang cekap pada pemproses TDA4VE-Q1 mencapai salah satu kos sistem terendah untuk ADAS peringkat permulaan L2/L2+ tanpa mengorbankan prestasi sistem. TDA4VE-Q1, melaksanakan pemprosesan gabungan sensor peringkat rendah, menyediakan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk penglihatan tradisional dan juga algoritma pembelajaran mendalam serta pecutan pra-pemprosesan penglihatan untuk mencapai tahap penyepaduan sistem yang tinggi pada kuasa dan kos sistem yang rendah. Ahli serasi pin dan perisian dalam kumpulan produk TDA4 membolehkan kebolehskalaan kepada sistem berprestasi tinggi atau kos yang lebih rendah untuk aplikasi gabungan sensor ADAS tunggal dan berbilang mod termaju.



“Dengan memanfaatkan kekuatan Texas Instruments dan Arm, kami meningkatkan kefungsian LeddarVision dan menyumbang kepada masa depan keselamatan dan autonomi automotif. Kami membentuk semula piawaian industri sebagai satu pasukan,” kata Heinz Oyrer, Pengarah Perkongsian Strategik di LeddarTech.

Tempah janji temu dengan LeddarTech di AutoSens Europe untuk demonstrasi langsung dalam LeddarNavigator dan saksikan faedah gabungan peringkat rendah berasaskan AI Produk LeddarVision, termasuk LVS-2+ dan LVF-E. Penyelesaian ini direka bentuk untuk memenuhi piawaian keselamatan NCAP 2025/GSR 2022 5 bintang yang ketat dan disahkan melalui penyelidikan dan pembangunan yang rapi di kemudahan Tel Aviv, Montreal dan Bandaraya Quebec kami. Penunjuk prestasi utama tersedia untuk semakan pelanggan atas permintaan.

Ikuti kembara jalan raya Eropah di laman "LeddarNavigator Diaries" kami.

Perihal LeddarTech

Sebuah syarikat perisian global yang diasaskan pada tahun 2007 dan beribu pejabat di Bandaraya Quebec dengan pusat R&D tambahan di Montreal dan Tel Aviv, Israel, LeddarTech membangunkan dan menyediakan penyelesaian perisian gabungan sensor dan persepsi peringkat rendah berasaskan AI yang komprehensif yang membolehkan penggunaan ADAS, aplikasi meletak kenderaan dan pemanduan autonomi (AD). Perisian gred automotif LeddarTech menggunakan AI termaju dan algoritma penglihatan komputer untuk menjana model 3D yang tepat bagi persekitaran untuk mencapai pembuatan keputusan yang lebih baik dan navigasi yang lebih selamat. Teknologi berprestasi tinggi, boleh skala dan berkesan kos ini tersedia untuk OEM dan pembekal Tahap 1-2 untuk melaksanakan penyelesaian ADAS kenderaan automotif dan luar jalan raya dengan cekap.

LeddarTech bertanggungjawab ke atas beberapa inovasi penderiaan jauh, dengan lebih 160 permohonan paten (87 diluluskan) untuk meningkatkan keupayaan ADAS, AD dan meletak kenderaan. Kesedaran yang lebih baik berkaitan kenderaan adalah sangat penting dalam menjadikan mobiliti global lebih selamat, lebih cekap, mampan dan mampu milik: inilah yang mendorong LeddarTech berusaha untuk menjadi penyelesaian perisian gabungan sensor dan persepsi yang paling banyak diterima pakai.

LeddarTech mungkin, dalam skop kerjasama, perkongsian dan projek, dari semasa ke semasa, mengumpul maklumat peribadi kenderaan ujian, iaitu, maklumat yang secara langsung atau tidak langsung mengenal pasti identiti orang awam. Maklumat peribadi yang dikumpulkan mungkin diproses, digunakan, disimpan dan disampaikan oleh LeddarTech dalam skop pembangunan dan latihan perisian dan produk kami. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang aktiviti pemprosesan yang termasuk pengumpulan, penggunaan, penyimpanan dan penyampaian maklumat peribadi serta hak perlindungan maklumat peribadi yang berkaitan dan cara melaksanakannya, sila rujuk Dasar Privasi LeddarTech.

Maklumat tambahan tentang LeddarTech boleh diakses di www.LeddarTech.com dan di LinkedIn, Twitter (X), Facebook dan YouTube.

Hubungi:

Daniel Aitken, Naib Presiden, Pemasaran Global, Komunikasi dan Hubungan Pelabur, LeddarTech Holdings Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 samb. 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Laman web hubungan pelabur: investors.LeddarTech.com

Untuk hubungan pelabur, hubungi: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

Maklumat hubungan media kewangan: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com



Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision dan logo berkaitan ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar bagi LeddarTech Holdings Inc. dan anak syarikatnya. Semua jenama lain, nama produk dan tanda ialah atau mungkin menjadi tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar yang digunakan untuk mengenal pasti produk atau perkhidmatan pemilik masing-masing.

LeddarTech Holdings Inc. ialah syarikat awam yang disenaraikan di Nasdaq di bawah simbol penanda "LDTC."

Foto yang mengiringi pengumuman ini boleh didapati di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7207016b-6eb5-4c0e-8821-f52cb6a9c84b

