LeddarTech מציגה את LeddarVision ב-AutoSens Europe: חדשנות מונעת בינה מלאכותית משופרת עם מעבדי TI ושיתוף פעולה עם Arm

LeddarTech®Holdings Inc. (לידרטק) (נאסד"ק: (LDTC, החברה המפתחת תוכנות לרכב המספקת את LeddarVision™, תוכנה טכנולוגית קניינית חדשנית מבוססת בינה מלאכותית להיתוך חיישנים ותפיסה תחושתית ברמת הבסיס עבור מערכות ADAS ו-AD ויישומי חניה, מדגישה בגאווה את התרומות הקריטיות של Texas Instruments ו-Arm לשיפור מוצרי LeddarVision פורצי הדרך שלה.



לקוחות מוזמנים לחוות את עתיד חדשנות הרכב עם הדגמות LeddarNavigator של LeddarTech ב-AutoSens Europe (8-10 באוקטובר 2024). בחלון הראווה המתקדם הזה תדגים החברה את היכולות של תוכנת היתוך החיישנים והתפיסה התחושתית מבוססת הבינה המלאכותית LeddarVision, תוך הדגשת הכוח המניע של טכנולוגיית המעבדים המובילה בתעשייה. הודות למעבד TDA4VE-Q1 של Texas Instruments ושילוב חלק של מעבדי רכב של Arm, תוכנה טכנולוגית זו מציבה סטנדרט חדש לביצועים ויכולת.

התרומות של Arm ו-TI לחבילת המוצרים של LeddarVision:

*מניעה חדשנות ADAS עם פלטפורמות מחשוב מתקדמות שנועדו לתת מענה לצורכי הבטיחות והביצועים של תרחישי שימוש ברכב. קל לזהות את תפקידה המכריע בשיפור היעילות של LeddarVision. עם מיטוב של אלגוריתמים קריטיים המגדירים את הביצועים בתוך ערמת התפיסה התחושתית וההיתוך של ADAS עבור מעבדי Arm, Arm ו- LeddarTech הצליחו לצמצם את צווארי הבקבוק החישוביים ולשפר את יעילות המערכת הכוללת באמצעות המעבד Arm Cortex-A720AE.

בחנו מקרוב את שיתוף הפעולה פורץ הדרך הזה. מקרה בוחן זה מספק תיאור מפורט של המסע של שני הארגונים כשהם מותחים את גבולות החדשנות וחלוצים בעתיד בטיחות הרכב.

*משפחת מעבדי TDA4 המשובצים והחסכוניים של Texas Instruments (TI) משמשים את הפתרון LeddarVision Front-Entry (LVF-E), פתרון התפיסה המקיף, המבוסס על היתוך ברמת הבסיס, שנפרס על מעבד TDA4VE-Q1 יחיד. היישום היעיל במעבד TDA4VE-Q1 השיג את אחת מעלויות המערכת הנמוכות ביותר עבור ADAS ברמת הכניסה +L2/L2 מבלי להקריב ביצועי מערכת. ה-TDA4VE-Q1, המבצע את עיבוד היתוך חיישנים ברמת הבסיס, מספק מחשוב עתיר ביצועים עבור אלגוריתמי ראייה מסורתיים וכן עבור אלגוריתמי לימוד מעמיק והאצה של העיבוד המוקדם של הראייה ההיקפית להשגת רמה גבוהה של אינטגרציה של המערכת בהספק ועלויות מערכת נמוכות. התקנים תואמי פינים ותוכנה במשפחת מוצרי TDA4 מאפשרים התאמה למערכות בעלות ביצועים גבוהים יותר או בעלות נמוכה יותר עבור יישומי היתוך חיישנים במערכות ADAS מתקדמות יחידות או מרובות מודלים.

"על ידי מינוף החוזקות של Texas Instruments and Arm, אנו משפרים את הפונקציונליות של LeddarVision ותורמים לעתיד הבטיחות והאוטונומיה של הרכב. יחד, אנו מעצבים מחדש את תקני התעשייה", אמר היינץ אוירר (Heinz Oyrer), מנהל שותפויות אסטרטגיות ב-LeddarTech.

הזמינו פגישה עם LeddarTech ב-AutoSens Europe להדגמה חיה ב-LeddarNavigator כדי לראות מקרוב את היתרונות של היתוך החיישנים מבוסס הבינה המלאכותית ברמת הבסיס של LeddarVision, כולל +LVS-2 ו-LVF-E. פתרונות אלו מתוכננים כדי לעמוד בתקני הבטיחות המחמירים NCAP 2025/GSR 2022 ברמת 5 כוכבים ומאומתים באמצעות מחקר ופיתוח קפדניים במתקנינו בתל אביב, מונטריאול וקוויבק סיטי. מדדי ביצועים מרכזיים זמינים ללקוחות לבדיקה לפי דרישה.

עקבו אחר מסע הכביש האירופי באתר "LeddarNavigator Diaries" שלנו.

אודות לידרטק

LeddarTech לידרטק היא חברת תוכנה גלובלית שנוסדה בשנת 2007 ומשרדיה הראשיים נמצאים בקוויבק סיטי עם מרכזי מו"פ נוספים במונטריאול, טורונטו ותל אביב. LeddarTech מפתחת ומספקת פתרונות תפיסה מקיפים המאפשרים פריסה של יישומי ADAS ונהיגה אוטונומית (AD). התוכנה של LeddarTech ברמת כלי-רכב מיישמת אלגוריתמים של בינה מלאכותית וראייה ממוחשבת כדי ליצור מודלים תלת-ממדיים מדויקים ביותר של הסביבה, ומאפשרת קבלת החלטות טובה יותר וניווט בטוח יותר. טכנולוגיה זו, בעלת ביצועים גבוהים, מדרגית וחסכונית ממונפת על-ידי יצרני ציוד מקורי (OEM) וספקי Tier 1-2 ליישום יעיל של פתרונות רכב ADAS ולרכבי שטח.

LeddarTech אחראית לכמה חידושים בתחום החישה מרחוק, עם יותר מ-160 בקשות לפטנטים (87 אושרו) המשפרים את יכולות ADAS ו-AD. תפיסה אמינה היא קריטית בהפיכת הניידות הגלובלית לבטוחה יותר, יעילה יותר, בת-קיימא ומשתלמת: זה מה שמניע את LeddarTech להפוך לפתרון התוכנה הנפוץ ביותר למיזוג חיישנים ותפיסה.

LeddarTech עשויה, במסגרת שיתופי פעולה, שותפויות ופרויקטים, מעת לעת, לאסוף באמצעות רכבי מבחן מידע אישי, כלומר מידע המזהה במישרין או בעקיפין את הציבור. מידע אישי שנאסף עשוי להיות מעובד, להשתמש, מאוחסן ומועבר על ידי LeddarTech במסגרת פיתוח והדרכה של התוכנה והמוצרים שלנו. למידע נוסף על פעילויות העיבוד, הכוללות איסוף, שימוש, אחסון ותקשורת של המידע האישי, כמו גם הזכויות הקשורות להגנה על מידע אישי וכיצד לממש אותן, אנא עיין במדיניות הפרטיות של LeddarTech.

מידע נוסף על LeddarTech נגיש בכתובת www.LeddarTech.com ובלינקדאין, טוויטר ((X, פייסבוק ויוטיוב.

הצהרות צופות פני עתיד

הצהרות מסוימות הכלולות בהודעה לעיתונות זו עשויות להיחשב כהצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה בניירות ערך פרטיים בארה"ב משנת 1995, סעיף 27A לחוק ניירות ערך משנת 1933, כפי שתוקן, וסעיף 21E לחוק הבורסה לניירות ערך משנת 1934, כפי שתוקן (אשר הצהרות צופות פני עתיד כוללות גם הצהרות צופות פני עתיד ומידע צופה פני עתיד כמשמעותם בחוקי ניירות הערך הקנדיים החלים), כולל, אך לא רק, הצהרות הנוגעות לאסטרטגיה הצפויה של LeddarTech, פעולות עתידיות, סיכויים, יעדים ותחזיות פיננסיות ומדדים פיננסיים אחרים. הצהרות צופות פני עתיד כוללות בדרך כלל הצהרות שהן חזויות מטבען ותלויות או מתייחסות לאירועים או תנאים עתידיים, וכוללות מילים כגון "עשוי", "יהיה", "צריך", "יהיה", "מצפה", "צפוי", "מתכנן", "סביר", "מאמין", "מעריך", "פרויקט", "מתכוון" וביטויים דומים אחרים בין היתר. הצהרות שאינן עובדות היסטוריות הן הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על אמונות והנחות נוכחיות הכפופות לסיכונים ואי ודאויות ואינן ערבויות לביצועים עתידיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלה הכלולות בכל הצהרה צופה פני עתיד כתוצאה מגורמים שונים, כולל, ללא הגבלה: (i) האפשרות כי היתרונות הצפויים של השילוב העסקי האחרון של LeddarTech לא יתממשו; (ii) הסיכון שהתדיינות משפטית של בעלי מניות בקשר לשילוב העסקים או להסדרים או חקירות אחרים עלולה לגרום לעלויות משמעותיות של הגנה, שיפוי וחבות; (iii) שינויים בתנאים כלכליים כלליים ו/או ספציפיים לתעשייה; (iv) שיבושים אפשריים משילוב העסקים שעלולים לפגוע בעסקי LeddarTech; (v) היכולת של LeddarTech לשמור, למשוך ולהעסיק אנשי מפתח; (vi) תגובות שליליות פוטנציאליות או שינויים ביחסים עם לקוחות, עובדים, ספקים או צדדים אחרים; (vii) אי ודאות עסקית פוטנציאלית, לרבות שינויים בקשרים עסקיים קיימים בעקבות שילוב העסקים העלולים להשפיע על הביצועים הפיננסיים של LeddarTech לידרטק; (viii) התפתחויות חקיקתיות, רגולטוריות וכלכליות; (ix) בלתי צפויים וחומרתם של אירועים קטסטרופליים, כולל, אך לא רק, מעשי טרור, התפרצות או הסלמה של מלחמה או מעשי איבה וכל מגיפה, מגיפה או התפרצות מחלה (כולל COVID-19), כמו גם תגובת ההנהלה לכל אחד מהגורמים הנ"ל; (x) גישה להון ולמימון ויכולתה של LeddarTech לשמור על עמידה בהתחייבויות חוב; (xi) יכולתה של LeddarTech להוציא לפועל את המודל העסקי שלה, להשיג ניצחונות עיצוביים ולייצר הכנסות משמעותיות; ו-(xii) גורמי סיכון אחרים כמפורט מעת לעת בדוחות של LeddarTech שהוגשו לרשות ניירות ערך האמריקאית ("SEC"), לרבות גורמי הסיכון הכלולים בדוח השנתי של LeddarTech על גבי טופס 20-F לשנת הכספים שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2023. הרשימה לעיל של גורמים חשובים אינה ממצה. למעט כנדרש על פי החוק החל, LeddarTech אינה מתחייבת לתקן או לעדכן כל הצהרה צופה פני עתיד, או לבצע הצהרות צופות פני עתיד אחרות, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת.

למידע נוסף:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Holdings Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

אתר קשרי משקיעים: investors.LeddarTech.com

איש קשר לקשרי משקיעים: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

איש קשר במדיה הפיננסית: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision וסמלי לוגו קשורים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של LeddarTech Inc. וחברות הבנות שלה. כל שאר המותגים, שמות המוצרים והסימנים הם או עשויים להיות סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים המשמשים לזיהוי מוצרים או שירותים של בעליהם בהתאמה.

LeddarTech Holdings Inc. היא חברה ציבורית הנסחרת בנאסד"ק תחת הסימול “LDTC”.

תמונת יח"צ הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7207016b-6eb5-4c0e-8821-f52cb6a9c84b

