LeddarTech Memamerkan LeddarVision di AutoSens Europe: Inovasi Berbasis AI yang Disempurnakan dengan Prosesor TI dan Kolaborasi Arm

KOTA QUEBEC, Kanada, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®Holdings Inc. (“LeddarTech”) (Nasdaq: LDTC), perusahaan perangkat lunak otomotif yang menyediakan LeddarVision™, teknologi perangkat lunak persepsi dan fusi sensor level rendah berbasis AI yang telah dipatenkan dan inovatif untuk ADAS, AD, serta penggunaan parkir, dengan bangga menyoroti kontribusi penting Texas Instruments dan Arm dalam menyempurnakan produk LeddarVision yang menggemparkan industri.

Pelanggan diajak untuk merasakan masa depan inovasi otomotif dengan demonstrator LeddarNavigator dari LeddarTech di AutoSens Europe (8-10 Oktober 2024). Demonstrasi mutakhir ini menampilkan LeddarVision, teknologi perangkat lunak persepsi dan fusi sensor berbasis AI tingkat lanjut, dan menyoroti kekuatan transformatif dari teknologi prosesor yang terdepan di industri. Berkat bantuan prosesor TDA4VE-Q1 dari Texas Instruments dan integrasi mulus prosesor otomotif Arm, teknologi perangkat lunak ini menetapkan standar baru dalam performa dan kemampuan.

Menampilkan Kontribusi Arm dan TI ke Rangkaian Produk LeddarVision:

Arm mendorong inovasi ADAS dengan platform komputasi lanjutan yang dirancang untuk mengatasi kebutuhan keselamatan dan performa dalam kasus penggunaan otomotif. Peran penting mereka dalam meningkatkan efisiensi LeddarVision sudah tidak diragukan lagi. Dengan mengoptimalkan algoritma penentu performa yang penting dalam persepsi ADAS dan stack fusi untuk CPU Arm, Arm dan LeddarTech berhasil meminimalkan hambatan komputasi serta meningkatkan efisiensi sistem secara menyeluruh menggunakan CPU Arm Cortex-A720AE.



Mari mempelajari kolaborasi inovatif ini secara lebih dekat. Studi Kasus ini memberikan contoh terperinci dalam perjalanan dua organisasi tersebut selagi mereka mendorong batas inovasi dan memelopori masa depan keselamatan otomotif.

Prosesor lini TDA4 dengan integrasi tinggi dan terjangkau dari Texas Instruments (TI) digunakan untuk solusi LeddarVision Front-Entry (LVF-E), yang menandai solusi persepsi berbasis fusi level rendah yang komprehensif pertama di pasar yang dipasang pada prosesor tunggal TDA4VE-Q1. Implementasi yang efisien di prosesor TDA4VE-Q1 menghasilkan salah satu biaya sistem terendah untuk ADAS tingkat awal L2/L2+ tanpa mengorbankan performa sistem. TDA4VE-Q1, yang melakukan proses fusi sensor level rendah, menghasilkan komputasi performa tinggi bagi algoritma visi dan pembelajaran mendalam tradisional serta akselerasi prapemrosesan visi guna menghasilkan integrasi sistem level tinggi dengan kekuatan dan biaya sistem yang rendah. Lini produk TDA4 yang kompatibel dengan pin dan perangkat lunak memungkinkan penyesuaian ke sistem dengan performa yang lebih baik atau biaya yang lebih rendah untuk penggunaan fusi sensor ADAS tunggal dan multimodal yang mutakhir.



"Dengan memanfaatkan kelebihan Texas Instruments dan Arm, kami menyempurnakan fungsi LeddarVision dan berkontribusi terhadap masa depan keselamatan dan otonomi otomotif. Kami bersama-sama membentuk kembali standar industri," terang Heinz Oyrer, Direktur Kemitraan Strategis di LeddarTech.

Buat janji temu dengan LeddarTech di AutoSens Europe untuk melihat demonstrasi LeddarNavigator secara langsung dan menyaksikan manfaat produk LeddarVision fusi level rendah berbasis AI, termasuk LVS-2+ dan LVF-E. Solusi ini dirancang untuk memenuhi standar keselamatan NCAP 2025/GSR 2022 bintang 5 paling ketat dan divalidasi melalui penelitian dan pengembangan yang ketat di fasilitas kami di Tel Aviv, Montreal, dan Kota Quebec. Pelanggan dapat meninjau indikator kinerja utama sesuai permintaan.

Ikuti perjalanan jauh kami di Eropa pada situs “LeddarNavigator Diaries” kami.

Tentang LeddarTech

Perusahaan perangkat lunak global ini didirikan pada tahun 2007 dan berkantor pusat di Kota Quebec dengan pusat Litbang tambahan di Montreal dan Tel Aviv, Israel. LeddarTech mengembangkan dan menyediakan solusi perangkat lunak persepsi dan fusi sensor level rendah berbasis AI yang memungkinkan penggunaan aplikasi ADAS, mengemudi otonom (AD), dan parkir. Perangkat lunak kelas otomotif dari LeddarTech menerapkan AI canggih dan algoritma visi komputer untuk menghasilkan model lingkungan 3D yang akurat guna mencapai pengambilan keputusan yang lebih baik dan navigasi yang lebih aman. Teknologi berperforma tinggi, dapat diskalakan, dan hemat biaya ini tersedia untuk pemasok OEM dan Tingkat 1-2 agar secara efisien mengimplementasikan solusi ADAS otomotif dan kendaraan off-road.

LeddarTech merupakan pencipta beberapa inovasi pengindraan jauh, dengan lebih dari 160 permohonan paten (87 dikabulkan) yang menyempurnakan kemampuan ADAS, AD, dan parkir. Pemahaman yang lebih baik tentang kendaraan sangat penting dalam mewujudkan mobilitas global yang lebih aman, lebih efisien, berkelanjutan, dan terjangkau: Ini yang mendorong LeddarTech untuk berupaya menjadi solusi perangkat lunak fusi sensor dan persepsi yang paling luas diadopsi.

Dalam cakupan kolaborasi, kemitraan, dan proyek, dari waktu ke waktu LeddarTech dapat mengumpulkan informasi pribadi yang berkaitan dengan kendaraan uji, yaitu informasi yang secara langsung atau tidak langsung mengidentifikasi anggota masyarakat. Informasi pribadi yang dikumpulkan dapat diproses, digunakan, disimpan, dan disampaikan oleh LeddarTech dalam cakupan pengembangan dan pelatihan perangkat lunak serta produk kami. Untuk informasi lebih lanjut seputar aktivitas pemrosesan, yang meliputi pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan penyampaian informasi pribadi, serta hak perlindungan informasi pribadi terkait dan cara melaksanakannya, bacalah Kebijakan Privasi LeddarTech.

Informasi tambahan tentang LeddarTech dapat diakses di www.LeddarTech.com dan LinkedIn, Twitter (X), Facebook, dan YouTube.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan tertentu yang dimuat dalam Siaran Pers ini dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan dalam konteks Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta AS Tahun 1995, Pasal 27 A dari Undang-Undang Sekuritas Tahun 1933, sebagaimana diubah, dan Pasal 21E dari Undang-Undang Pasar Modal Tahun 1934, sebagaimana diubah, (yang mana pernyataan berwawasan ke depan juga mencakup pernyataan berwawasan ke depan dan informasi berwawasan ke depan dalam konteks undang-undang sekuritas Kanada), termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan yang berkaitan dengan strategi yang diperkirakan, operasi di masa depan, prospek, tujuan, dan proyeksi keuangan, serta metrik keuangan lainnya dari LeddarTech. Pernyataan berwawasan ke depan secara umum mencakup pernyataan yang sifatnya prediktif dan tergantung pada atau merujuk ke peristiwa atau kondisi di masa mendatang, dan mencakup kata-kata seperti antara lain “mungkin,” “akan,” “seharusnya,” “akan,” “berharap,” “memperkirakan,” “merencanakan,” “kemungkinan besar,” “meyakini,” “mengestimasikan,” “memproyeksikan,” “bermaksud,” dan ungkapan serupa lainnya. Pernyataan yang bukan merupakan fakta historis merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan berdasarkan keyakinan dan asumsi saat ini yang melibatkan risiko dan ketidakpastian serta tidak dijamin akan terlaksana di masa mendatang. Hasil sebenarnya dapat memiliki perbedaan penting dari hasil yang terkandung dalam pernyataan berwawasan ke depan sebagai hasil dari berbagai faktor, termasuk, tanpa batasan: (i) kemungkinan bahwa manfaat yang diperkirakan dari gabungan usaha LeddarTech baru-baru ini tidak akan terwujud; (ii) risiko terkait litigasi pemilik saham sehubungan dengan penggabungan atau penyelesaian usaha atau penyelidikan dapat menimbulkan biaya pembelaan, ganti rugi, dan tanggung jawab yang signifikan; (iii) perubahan kondisi ekonomi umum dan/atau industri tertentu; (iv) kemungkinan gangguan dari gabungan usaha yang dapat membahayakan bisnis LeddarTech; (v) tanggung jawab LeddarTech untuk mempertahankan, menarik, dan merekrut personel utama; (vi) potensi reaksi negatif atau perubahan terhadap hubungan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, atau pihak lainnya; (vii) potensi ketidakpastian bisnis, termasuk perubahan terhadap hubungan bisnis yang sudah ada setelah penggabungan usaha yang dapat memengaruhi kinerja keuangan LeddarTech; (viii) perkembangan undang-undang, peraturan, dan ekonomi; (ix) sifat tidak diprediksi dan tingkat keparahan peristiwa bencana, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tindakan terorisme, pecahnya perang atau permusuhan dan wabah epidemi, pandemi, atau penyakit (termasuk COVID-19), serta respons manajemen terhadap semua faktor yang disebutkan di atas; (x) akses ke modal dan pembiayaan serta kemampuan LeddarTech untuk mempertahankan kepatuhan terhadap kontrak utang; (xi) kemampuan LeddarTech untuk melaksanakan model bisnisnya, mencapai kesuksesan desain, dan menghasilkan pendapatan yang bermakna; dan (xii) faktor risiko lainnya sebagaimana dijelaskan dari waktu ke waktu dalam laporan LeddarTech yang diserahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ("SEC"), termasuk faktor risiko yang terkandung dalam Laporan Tahunan LeddarTech di Form 20-F untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 September 2023. Daftar faktor penting yang tercantum di atas tidak lengkap. Kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku, LeddarTech tidak memiliki kewajiban apa pun untuk merevisi atau memperbarui pernyataan berwawasan ke depan, atau membuat pernyataan berwawasan ke depan lainnya, baik dikarenakan adanya informasi baru, peristiwa di masa mendatang, maupun lainnya.

Kontak:

Daniel Aitken, Wakil Presiden, Pemasaran Global, Komunikasi dan Hubungan Investor, LeddarTech Holdings Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 ekst. 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Situs web hubungan investor: investors.LeddarTech.com

Kontak hubungan investor: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

Kontak media finansial: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com



Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision, dan logo terkait merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari LeddarTech Holdings Inc. dan anak perusahaannya. Semua merek, nama produk, dan logo lainnya adalah atau mungkin merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan masing-masing pemiliknya.

LeddarTech Holdings Inc. adalah perusahaan publik yang terdaftar dalam Nasdaq dengan kode saham "LDTC".

Foto yang menyertai pengumuman ini dapat diakses di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7207016b-6eb5-4c0e-8821-f52cb6a9c84b

