Duck Creek Technologies เปิดตัว Payments Facilitator เพื่อสร้างโซลูชันการชำระเงินประกันภัยแบบครบวงจร

โซลูชันใหม่ช่วยให้การชำระเงินของบริษัทประกันง่ายขึ้น โดยมอบความสามารถในการทำธุรกรรมที่ปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Duck Creek ที่พิสูจน์แล้ว

บอสตัน, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของการประกันภัยทรัพย์สินและวินาศภัย (P&C) รวมถึงการประกันภัยทั่วไป ได้เปิดตัวโซลูชันการชำระเงินล่าสุดที่มุ่งเน้นการประกันภัย Duck Creek Payments Facilitator โซลูชันการชำระเงินแบบครบวงจรที่ทันสมัยนี้ตอบสนองความซับซ้อนของการชำระเงินในส่วนการประกันภัย โดยให้บริษัทประกันภัยเข้าถึงวิธีการชำระเงินดิจิทัลสำหรับทั้งการเก็บและจ่ายเงิน



Duck Creek Payments Facilitator เสนอโซลูชันระดับโลก ที่นำความสามารถแบบเรียลไทม์ เช่น FedNow มารวมเข้ากับบริการการชำระเงินแบบดั้งเดิมและฟังก์ชันการทำงาน Banking as a Service (BaaS) เช่น การทำธุรกรรมผ่านการโอนเงินไปยังบัตร หรือกระเป๋าเงินดิจิทัล ตอนนี้ บริษัทประกันสามารถเก็บหรือจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีการชำระเงินใด ๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาด

"ภาพลักษณ์ของการประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ บริษัทประกันจึงต้องการมากกว่าแค่โซลูชันทางธุรกรรม โดยต้องมีวิธีการที่ปลอดภัย ยืดหยุ่น และพร้อมรับมือกับอนาคตในการประมวลผลการชำระเงินทั่วโลก" คุณ Jess Keeney ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีแห่ง Duck Creek Technologies กล่าว "Duck Creek Payments Facilitator มอบความสามารถอย่างแท้จริงที่ช่วยให้บริษัทประกันจัดการการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนในทันที และการชำระเบี้ยประกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทั้งหมดนี้ผ่านโซลูชันเดียวที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว"

Duck Creek Payments รวมถึง Duck Creek Payments Facilitator และ Duck Creek Payments Orchestrator ได้เปิดตัวเมื่อต้นปีนี้ Duck Creek Payments Orchestrator ได้รับการออกแบบมาเพื่อผสานรวมกับระบบที่บริษัทประกันมีอยู่ได้อย่างราบรื่น ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการผสานรวมของบริษัทประกันอย่างมาก ในขณะที่ยังคงเข้าถึงระบบชำระเงินทั่วโลกทั้งหมดได้

"ขณะที่เรายังสร้างนวัตกรรมและขยายข้อเสนอต่อไป สิ่งที่เรามุ่งเน้นยังคงเป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤติมากที่สุดที่ลูกค้าของเรากำลังเผชิญ" คุณ Michael Jackowski ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Duck Creek Technologies กล่าว "Duck Creek Payments Facilitator ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการเชิงปฏิบัติการเฉพาะตัวของบริษัทประกัน โดยการนำความสามารถนี้ใส่เข้าไปในแพลตฟอร์ม เรามอบแนวทางแบบองค์รวมที่สนับสนุนความยืดหยุ่น ส่งเสริมประสิทธิภาพ และช่วยให้ลูกค้าของเราส่งมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นแก่ผู้ถือกรมธรรม์ ตัวแทน และผู้ให้บริการ"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Duck Creek Payments Facilitator โปรดไปที่ Duck Creek Payments

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือแบบชุดเต็มผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Marianne Dempsey

duckcreek@threeringsinc.com

