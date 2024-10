Duck Creek Technologies Melancarkan Fasilitator Pembayaran untuk Mencipta Penyelesaian Pembayaran Insurans Hujung-Ke-Hujung

Penyelesaian Baharu Memudahkan Pembayaran Pembawa Insurans dengan Menyediakan Keupayaan Transaksi yang Selamat Sebagai Sebahagian daripada Platform Duck Creek yang Terbukti

BOSTON, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia penyelesaian pintar yang mentakrifkan masa depan insurans hartanah dan kemalangan (P&C) serta insurans am, hari ini memperkenalkan penyelesaian pembayaran tertumpu insurans terbarunya, Duck Creek Payments Facilitator. Penyelesaian pembayaran moden hujung ke hujung ini memenuhi nuansa pembayaran dalam insurans dengan menyediakan pembawa akses kepada kaedah pembayaran digital untuk mengumpul dan mengeluarkan dana.



Duck Creek Payments Facilitator menyediakan penyelesaian global, menggabungkan keupayaan masa nyata, seperti FedNow, dengan perkhidmatan pembayaran tradisional dan fungsi Perbankan sebagai Perkhidmatan (BaaS), seperti transaksi melalui tolak ke kad atau dompet digital. Kini penanggung insurans boleh mengutip atau membayar kepada pemegang polisi menggunakan mana-mana teknologi pembayaran dalam pasaran pilihan mereka.

“Dalam landskap insurans yang berkembang pesat hari ini, pembawa memerlukan lebih daripada sekadar penyelesaian transaksi. Mereka memerlukan pendekatan yang selamat, tangkas dan kalis masa depan untuk pemprosesan pembayaran global,” kata Jess Keeney, Ketua Pegawai Produk dan Teknologi di Duck Creek Technologies. “Duck Creek Payments Facilitator menyampaikan perkara itu—membolehkan penanggung insurans menguruskan pembayaran tuntutan segera kepada pembayaran premium masa nyata dengan mudah—semuanya daripada satu penyelesaian tunggal yang terbukti.”

Duck Creek Payments yang merangkumi Duck Creek Payments Facilitator dan Duck Creek Payments Orchestrator, telah diperkenalkan pada awal tahun ini. Duck Creek Payments Orchestrator adalah direka bentuk untuk menyepadukan dengan lancar sistem sedia ada pembawa dan mengurangkan masa dan kos penyepaduan pembawa dengan banyak, sambil masih membenarkan akses kepada keseluruhan ekosistem pembayaran global.

“Sambil kami terus berinovasi dan mengembangkan penawaran kami, tumpuan kami kekal pada menyelesaikan cabaran paling kritikal yang dihadapi oleh pelanggan insurans kami,” kata Michael Jackowski, Ketua Pegawai Eksekutif Duck Creek Technologies. “Duck Creek Payments Facilitator direka khusus untuk menangani permintaan operasi unik pembawa insurans. Dengan membenamkan keupayaan ini ke dalam platform kami yang lebih luas, kami menawarkan pembawa pendekatan holistik yang menyokong fleksibiliti, meningkatkan kecekapan dan membantu pelanggan kami memberikan pengalaman yang lancar untuk pemegang polisi, ejen dan vendor."

Untuk maklumat lanjut mengenai Duck Creek Payments Facilitator layari Duck Creek Payments.

Perihal Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ialah penyedia penyelesaian pintar yang mentakrifkan masa depan industri insurans hartanah dan kemalangan (P&C) serta insurans am. Kami adalah platform yang membolehkan sistem insurans moden dibina, membolehkan industri memanfaatkan kuasa awan untuk menjalankan operasi yang tangkas, pintar dan malar hijau. Ketulenan, tujuan dan ketelusan adalah teras Duck Creek dan kami percaya insurans harus ada untuk individu dan perniagaan pada bila-bila masa, di mana-mana dan apa jua cara mereka memerlukannya. Penyelesaian peneraju syarikat kami tersedia secara kendiri atau secara suit lengkap dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Layari www.duckcreek.com untuk mengetahui lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran sosial kami untuk maklumat terkini – LinkedIn dan X.

