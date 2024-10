Duck Creek Technologies Meluncurkan Fasilitator Pembayaran untuk Menciptakan Solusi Pembayaran Asuransi Menyeluruh

Solusi Baru yang Menyederhanakan Pembayaran Perusahaan Asuransi Memberikan Kemampuan Transaksi yang Aman sebagai Bagian dari Platform Duck Creek yang Terbukti

BOSTON, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hari ini, Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas yang menetapkan masa depan asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan umum, memperkenalkan solusi pembayaran terbaru yang berfokus pada asuransi, Duck Creek Payments Facilitator. Pada era modern ini, solusi pembayaran menyeluruh melayani berbagai pembayaran dalam asuransi dengan memberi perusahaan akses ke metode pembayaran digital untuk penagihan dan pencairan dana.



Duck Creek Payments Facilitator memberikan solusi global, dengan memadukan kemampuan waktu nyata, seperti FedNow, dengan layanan pembayaran tradisional dan fungsi Banking as a Service (BaaS), seperti transaksi melalui push-to-card atau dompet digital. Kini, perusahaan asuransi dapat menagih atau membayar pemegang polis menggunakan teknologi pembayaran apa pun di pasar yang mereka pilih.

“Dalam lanskap asuransi yang berkembang cepat saat ini, perusahaan memerlukan lebih dari sekadar solusi transaksional. Mereka memerlukan pendekatan yang aman, cepat, dan bertahan di masa depan untuk pemrosesan pembayaran global,” ujar Jess Keeney, Kepala Pejabat Produk dan Teknologi di Duck Creek Technologies. “Duck Creek Payments Facilitator memberikan hal tersebut—yang memungkinkan perusahaan asuransi menangani penyelesaian klaim instan ke pembayaran premi waktu nyata dengan mudah—semuanya dari satu solusi yang telah terbukti.”

Pembayaran Duck Creek meliputi Duck Creek Payments Facilitator dan Duck Creek Payments Orchestrator, yang diperkenalkan pada awal tahun ini. Duck Creek Payments Orchestrator dirancang untuk berintegrasi secara mulus dengan sistem perusahaan yang ada, sangat hemat waktu dan biaya integrasi perusahaan, sembari masih memungkinkan akses ke seluruh ekosistem pembayaran global.

“Saat kami terus berinovasi dan memperbanyak penawaran, fokus kami tetap pada penyelesaian tantangan terpenting yang dihadapi klien asuransi kami,” ujar Michael Jackowski, Kepala Pejabat Eksekutif Duck Creek Technologies. “Duck Creek Payments Facilitator dirancang secara khusus untuk mengatasi permintaan operasional unik perusahaan asuransi. Dengan menanamkan kemampuan ini dalam platform kami yang lebih luas, kami menawarkan perusahaan pendekatan holistik yang mendukung fleksibilitas, meningkatkan efisiensi, serta membantu klien kami memberikan pengalaman tanpa hambatan bagi pemegang polis, agen, dan vendor.”

Untuk informasi selengkapnya tentang Duck Creek Payments Facilitator, kunjungi Duck Creek Payments.

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah penyedia solusi cerdas yang menggambarkan masa depan industri asuransi properti dan kecelakaan (P&C) dan umum. Kami adalah platform tempat dibangunnya sistem asuransi modern, dengan memungkinkan industri untuk memanfaatkan kecanggihan cloud untuk menjalankan operasi yang sigap, cerdas, dan selalu aktif. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya ada untuk mendampingi individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka paling membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite), yang semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru – LinkedIn dan X.

Kontak Media:

Marianne Dempsey

duckcreek@threeringsinc.com

