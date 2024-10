Duck Creek Technologies משיקה את Payments Facilitator ליצירת פתרון תשלומי ביטוח מקצה לקצה

פתרון חדש זה מפשט את התשלומים של חברות הביטוח ומספק יכולות אבטוח עסקאות כחלק מפלטפורמת Duck Creek המוכחת

Duck Creek Technologies (דאק קריק טכנולוגיות), ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד ביטוחי הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי, הציגה את פתרון התשלומים ממוקד ביטוח האחרון שלה, Duck Creek Payments Facilitator. פתרון תשלומים מקצה לקצה מודרני זה מספק מענה לניואנסים של תשלומים בביטוח על ידי מתן גישה לחברות לשיטות תשלום דיגיטליות לצורך איסוף כספים וגם לחלוקתם.

Duck Creek Payments Facilitator מספק פתרון גלובלי המשלב יכולות בזמן אמת, כמו FedNow, עם שירותי תשלומים מסורתיים ופונקציונליות של 'בנקאות כשירות' כגון עסקאות באמצעות הפקדה לכרטיס או ארנקים דיגיטליים. כעת מבטחים יכולים לגבות או לשלם למבוטחים באמצעות כל טכנולוגיית תשלומים בשוק לפי בחירתם.

"בנוף הביטוח המתפתח במהירות של היום, חברות תעופה דורשות יותר מסתם פתרונות עסקאות. הם זקוקים לגישה מאובטחת, מהירה ומוכנה לעתיד לעיבוד תשלומים גלובלי", אמרה ג'ס קיני (Jess Keeney), מנהלת מוצר וטכנולוגיה ראשי ב-Duck Creek Technologies. "פתרון התשלומים Duck Creek Payments Facilitator מספק בדיוק את זה - ומאפשר למבטחים לנהל ללא מאמץ תשלומי תביעות מיידיים לתשלומי פרמיה בזמן אמת - והכל מפתרון יחיד ומוכח".

Duck Creek Payments, כולל Duck Creek Payments Facilitator ו- Duck Creek Payments Orchestrator, הוצג מוקדם יותר השנה. Duck Creek Payments Orchestrator מתוכנן להשתלב בצורה חלקה עם מערכות קיימות של חברות ביטוי, לקצר מאוד את זמני השילוב של החברות ולהקטין את העלויות, תוך שהוא מאפשר גישה לכל אקו סיסטם התשלומים הגלובלי.

"ככל שאנו ממשיכים לחדש ולהרחיב את ההיצע שלנו, המיקוד שלנו נשאר בפתרון האתגרים הקריטיים ביותר העומדים בפני לקוחות הביטוח שלנו", אמר מייקל ג'קובסקי (Michael Jackowski), מנכ"ל דאק קריק טכנולוגיות. "Duck Creek Payments Facilitator תוכנן במיוחד כדי לענות על הדרישות התפעוליות הייחודיות של חברות הביטוח. על ידי הטמעת יכולת זו בפלטפורמה הרחבה יותר שלנו, אנו מציעים לספקים גישה הוליסטית התומכת בגמישות, מגבירה את היעילות ומסייעת ללקוחותינו לספק חוויה נטולת חיכוך עבור מבוטחים, סוכנים וספקים".



אודות Duck Creek Technologies

דאק קריק טכנולוגיות - Duck Creek Technologies היא ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי. אנחנו הפלטפורמה שעליה בנויות מערכות ביטוח מודרניות, המאפשרות לתעשייה לנצל את כוחו של הענן כדי להפעיל פעולות זריזות, חכמות וירוקות עד. אותנטיות, מטרה ושקיפות הם הליבה של Duck Creek, ואנחנו מאמינים שביטוח צריך להיות שם עבור אנשים פרטיים ועסקים מתי, איפה ואיך הם הכי זקוקים לו. הפתרונות המובילים בשוק שלנו זמינים על בסיס עצמאי או כחבילה מלאה, וכולם זמינים דרך Duck Creek OnDemand. בקרו בכתובת www.duckcreek.com לקבלת מידע נוסף. עקבו אחר דאק קריק בערוצים החברתיים שלנו לקבלת המידע העדכני ביותר – לינקדאין ו-X.

