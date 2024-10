Duck Creek Technologies lanza Payments Facilitator para crear una solución de pagos de seguros de extremo a extremo

Nueva solución simplifica los pagos de las aseguradoras ofreciendo capacidades de transacción segura como parte de la plataforma comprobada de Duck Creek

BOSTON, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, el proveedor de soluciones inteligentes que definen el futuro de los seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales, lanzó hoy su más reciente solución de pagos centrada en seguros, Duck Creek Payments Facilitator. Esta solución de pagos moderna e integral cumple los matices de los pagos dentro del sector de seguros ofreciendo a las portadoras acceso a métodos de pago digitales para recaudar y desembolsar fondos.



Duck Creek Payments Facilitator ofrece una solución global, que combina capacidades en tiempo real, como FedNow, con servicios de pagos tradicionales y funcionalidades de Banca como un Servicio (BaaS), como transacciones a través de tarjetas o billeteras digitales. Ahora las aseguradoras pueden cobrar o pagar a los asegurados utilizando cualquier tecnología de pago en el mercado de su elección.

"En el escenario de seguros de rápida evolución de hoy, las empresas requieren algo más que soluciones transaccionales. Necesitan un enfoque seguro, ágil y a prueba de futuro para el procesamiento global de pagos", dijo Jess Keeney, directora de productos y tecnología de Duck Creek Technologies. "El Facilitador de Pagos de Duck Creek ofrece exactamente eso, lo que permite a las aseguradoras gestionar sin esfuerzo los pagos de reclamos instantáneos a los pagos de primas en tiempo real, todo desde una solución única y comprobada".

Duck Creek Payments incluye, Duck Creek Payments Facilitator y Duck Creek Payments Orchestrator, lanzadas a principios de este año. Duck Creek Payments Orchestrator está diseñada para integrarse de manera transparente a los sistemas existentes de los operadores, reduciendo en gran medida los tiempos y costos de integración de los operadores, al mismo tiempo que permite el acceso a todo el ecosistema de pagos global.

"Mientras continuamos innovando y expandiendo nuestras ofertas, nuestro enfoque sigue siendo resolver los desafíos más críticos que enfrentan nuestros clientes de seguros", dijo Michael Jackowski, director ejecutivo de Duck Creek Technologies. "La solución Duck Creek Payments Facilitator está diseñada específicamente para abordar las demandas operativas únicas de las aseguradoras. Con la integración de esta capacidad a nuestra plataforma más amplia, ofrecemos a los operadores un enfoque holístico que respalda la flexibilidad, aumenta la eficacia y ayuda a nuestros clientes a ofrecer una experiencia sin fricciones para los asegurados, agentes y proveedores".

Para más información acerca de Duck Creek Payments Facilitator visite, Duck Creek Payments.

Acerca de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies es el proveedor de soluciones inteligentes que definen el futuro del sector de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales. Somos la plataforma sobre la que se construyen los sistemas de seguros modernos, lo que permite al sector capitalizar el poder de la nube para ejecutar operaciones ágiles, inteligentes y evergreen. La autenticidad, propósito y transparencia son fundamentales para Duck Creek, y creemos que los seguros deben estar disponibles para personas y empresas cuándo, dónde y cómo más los necesiten. Nuestras soluciones líderes en el mercado están disponibles de forma independiente o como suite completa, y todas están disponibles vía Duck Creek OnDemand. Para más información visite,www.duckcreek.com. Siga a Duck Creek en nuestros canales sociales para obtener información actualizada – LinkedIn y X.

