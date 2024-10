ExxonMobil מכריזה על השקת Signature Polymers

פורטפוליו מיתוג חדש המתמקד במתן שירות מהשורה הראשונה ובשותפות בתעשיית הפולימרים

ExxonMobil הכריזה על Signature Polymers, גישה חדשה לשירות ושותפות עם לקוחות ועם שרשרת הערך הרחבה יותר. שאיפת המיתוג המוצהרת של Signature Polymers היא הפיכת החברה לשותפה הגלובלית המוערכת ביותר בתעשייה באמצעות שירות משופר ושותפות. ExxonMobil תציג תוכניות חדשות המעניקות השראה והסברים לאופן שבו היא ממקמת מוצרים ומספקת תמיכה כדי לעזור ללקוחות לחדש, לתכנן אסטרטגיה ולצמוח. גישה זו תאפשר ללקוחות להיות בטוחים יותר בעמידה באתגרים המורכבים של שרשרת הערך על ידי הסרת המורכבות ועם השראה של שיתוף פעולה משופר.

נקודות מרכזיות:

*מוצרי הפוליאולפינים משולבים כעת תחת פורטפוליו מיתוג יחיד, Signature Polymers.

*מספר יוזמות חדשות ותוכניות מחוזקות כדי להפגין את המחויבות הזו ללקוחות. כולל:

התחייבויות מבוססת ללקוחות כדי לחזק את הגישה המשופרת לשירות לקוחות ולשרשרת הערך הרחבה יותר.

אירועי PolyView חדשים כדי להקל על הדיאלוג בתעשייה באמצעות שיתוף תובנות שוק וכינוס של שרשרת הערך הרחבה יותר.

תקנון של ארכיטקטורת המוצר של פולימרים חתומים וקביעת שמות פשוטה יותר כדי לשפר את הניווט בפורטפוליו ושל בחירת המוצרים.

Signature Polymers Academy חדשה המתמקדת בהעברת הדרכה וסדנאות ללקוחותינו בשווקי מפתח.

"אנו גאים בהיסטוריה הארוכה שיש לנו עם הלקוחות שלנו בשווקים ברחבי העולם", אמר ג'והאן רוברטס (Juhan Robberts), סגן נשיא בכיר, ExxonMobil. "כאשר התעשייה שלנו מתמודדת עם אתגרים הולכים וגדלים, אנו מאמינים שהמעמד שלנו כספקית פוליאולפינים גלובלית מובילה מעמיד אותנו בעמדה ייחודית לספק רמת שירות ושותפות חדשה ללקוחותינו. אנו מספקים רמה גבוהה יותר של חוויית לקוח ומשיקים את מבנה המותג החדש שלנו כמחויבות להבטחה זו לספק שירות משופר ושותפות".

כדי לצייד טוב יותר את חברי הצוות שישמשו כשותפים, כל עובדי Signature Polymers רשומים להכשרה מקיפה כדי לזהות שיטות והזדמנויות להקשיב, ללמוד ולשתף פעולה כדי לענות בסופו של דבר על צרכי הלקוחות ולשפר את חוויית הלקוח.

קבוצת ה-Signature Polymers מספקת פלטפורמות כדי להקל על שיתוף פעולה וחילופי רעיונות. אירועי PolyView חדשים ובלעדיים נועדו להגביר את הדיאלוג בין המובילים בתעשייה ולהפגיש מומחים מכל שרשרת הערך כדי להתמודד עם האתגרים וההזדמנויות בתעשיית הפלסטיק.

כתוצאה ממשוב מהתעשייה, פורטפוליו הפוליאולפינים של ExxonMobil מאורגן כעת בהתאם להנחיות ולחשיבה של לקוחות.

"המוצרים שלנו ממוקמים כעת תחת מותג אחד, Signature Polymers," אמרה אלישה קראון (Alechia Crown), מנהלת מותג גלובלי, ExxonMobil. "במהלך השנה הקרובה נשנה חלק מהמותגים ושמות המדרג שלנו כדי לשקף טוב יותר את התכונות והיתרונות שהם מספקים. יהיו לנו פחות מותגים, אבל משמעותיים יותר. הפולימרים האיכותיים שלנו לא משתנים, רק השמות".

Signature Polymers Academy החדשה שמה לה למטרה לספק הזדמנויות הדרכה וסדנאות ללקוחות ולעובדיהם. פורומים אלו נועדו לשמש ככאלה שיאפשרו לשותפות לבנות קשרים ויכולות מפתח לקידום העסק שלהן.

לקבלת מידע נוסף על תוכנית המותג Signature Polymers של ExxonMobil, עברו אל exxonmobilchemical.com/sp. כדי להירשם לאחד משמונת הסמינרים המקוונים העולמיים הקרובים שלהם, בקרו כאן .

אודות ExxonMobil Signature Polymers

למידע נוסף על האופן שבו ExxonMobil Signature Polymers יכולה לשתף איתך פעולה, בקרו בכתובת exxonmobilchemical.com/sp או עקבו אחרינו ב לינקדאין .

