ExxonMobil anuncia lanzamiento de Signature Polymers

SPRING, Texas, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ExxonMobil anuncia hoy el lanzamiento de Signature Polymers, un nuevo enfoque de servicio y asociación con los clientes y la cadena de valor más amplia. La ambición confirmada de la marca Signature Polymers es convertirse en el socio global más valioso del sector a través de asociaciones y servicios mejorados. ExxonMobil presentará nuevos programas que inspirarán e informarán la forma en que posiciona los productos y ofrece apoyo para ayudar a los clientes a innovar, crear estrategias y crecer. Este enfoque permitirá que los clientes tengan más confianza para enfrentar los complejos desafíos de la cadena de valor eliminando la complejidad e inspirando mayor colaboración.



Puntos principales:

Los productos de poliolefina ahora se combinan bajo una sola marca de portafolio, Signature Polymers.

Varias iniciativas nuevas y programas fortalecidos para demostrar este compromiso con los clientes, algunos ejemplos incluyen: Estableció compromisos con los clientes para respaldar el enfoque mejorado para servir a los clientes y la cadena de valor más amplia. Nuevos eventos "PolyView" para facilitar el diálogo del sector a través de compartir perspectivas del mercado y reunir la cadena de valor más amplia. Estandarización de la arquitectura de productos de polímeros exclusivos simplificados para mejorar la navegación del portafolio y selección de productos. Una nueva Signature Polymers Academy centrada en ofrecer capacitación y talleres para nuestros clientes en los principales mercados.



"Estamos orgullosos de la larga historia que tenemos con nuestros clientes en mercados en todo el mundo", dijo Juhan Robberts, vicepresidente sénior de ExxonMobil. "A medida que nuestro sector enfrenta desafíos cada vez mayores, creemos que nuestra posición como proveedor líder mundial de poliolefinas nos coloca en una posición única para ofrecer un nuevo nivel de servicio y asociación a nuestros clientes. Estamos elevando nuestra experiencia del cliente y lanzando nuestra nueva estructura de marca como un compromiso con esta promesa de ofrecer asociaciones y servicios mejorados".

Con el objetivo de preparar mejor a los miembros del equipo para que actúen como como socios, todos los empleados de Signature Polymers están inscritos en una capacitación completa para reconocer métodos y oportunidades para escuchar, aprender y colaborar a fin de satisfacer las necesidades y mejorar la experiencia del cliente.

El grupo Signature Polymers ofrece plataformas para facilitar colaboración e intercambio de ideas. Los nuevos y exclusivos eventos del sector PolyView están diseñados para aumentar el diálogo entre los líderes de la industria y reunir a expertos de toda la cadena de valor para abordar los desafíos y oportunidades en el sector del plástico.

Como resultado del feedback del sector, la cartera de poliolefinas de ExxonMobil ahora está organizada de acuerdo con una mentalidad de cliente basada en beneficios.

"Nuestros productos ahora están posicionados bajo una sola marca, Signature Polymers", dijo Alechia Crown, gerente de marca global de ExxonMobil. "Durante el próximo año, haremos la transición de algunas de nuestras marcas y nombres de grado para reflejar mejor los atributos y beneficios que ofrecen. Tendremos menos marcas, y marcas más significativas. Nuestros polímeros de alta calidad no están cambiando, solo los nombres".

Una nueva Signature Polymers Academy tiene como objetivo ofrecer oportunidades de capacitación y talleres para los clientes y sus empleados. Estos foros están destinados a servir como facilitadores para que los socios creen asociaciones y capacidades importantes para promover su negocio.

Para más información acerca del programa de marca Signature Polymers de ExxonMobil, visite exxonmobilchemical.com/sp. Para inscribirse en uno de sus ocho próximos seminarios web en todo el mundo, visite aquí.

Acerca de ExxonMobil Signature Polymers

Para más información acerca de cómo ExxonMobil Signature Polymers puede se asociar con usted, visite, exxonmobilchemical.com/sp o síganos en LinkedIn.

