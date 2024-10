Verizon continúa los esfuerzos de ayuda por el huracán Helene con un apoyo total de $325,000

La donación ayudará a las comunidades más afectadas por el huracán Helene

ALPHARETTA, Ga., Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A la luz del huracán Helene y la devastación masiva que dejó, Verizon está reforzando su compromiso con las comunidades a las que presta sus servicios donando un total de $325,000 directamente a organizaciones locales que trabajan en las áreas impactadas. Mientras tantas personas trabajan para reconstruir sus hogares,, esta donación está destinada a apoyar los esfuerzos locales, no sólo durante los próximos días, sino también en las próximas semanas y meses.



"Brindamos nuestro apoyo inquebrantable a los afectados por el huracán Helene y queremos que sepan que Verizon está aquí para ayudarlos", dijo la presidenta de Atlantic South Market, Leigh Anne Lanier. “Estamos comprometidos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para brindarle los recursos necesarios. Esperamos que esta donación brinde un apoyo significativo durante un momento tan trágico y ayude a facilitar el camino hacia la recuperación”.

Las contribuciones de Verizon incluyen:

Brittany Pruitt Fletcher, presidenta y directora ejecutiva de United Way de Carolina del Norte : “Estamos inmensamente agradecidos con Verizon por su generosa donación de $100,000 para apoyar los esfuerzos de recuperación a través del UW Helps NC Fund. Esta asociación nos permite abordar las necesidades urgentes de nuestras comunidades afectadas por el huracán Helene, proporcionando recursos esenciales como alimentos, refugio y necesidades básicas. Juntos, podemos lograr un impacto significativo al ayudar a quienes han sido desplazados y luchan por reconstruir sus vidas”.

Georgia Mjartan, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Comuitaria de Carolina Central : “Es increíble ver cómo, en tiempos de crisis, nuestra comunidad responde con una generosidad abrumadora, desde los socorristas hasta los vecinos que ayudan a otros vecinos. Al contribuir al Fondo One SC, todos podemos apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales que realizan el trabajo de primera línea de recuperación del huracán Helene.”

Thomas Mantz, presidente y director ejecutivo de Feeding Tampa Bay: "Mientras Tampa Bay atraviesa las secuelas del huracán Helene, Feeding Tampa Bay continuará evaluando y respondiendo a las necesidades de quienes han perdido tanto. No podemos hacer este importante trabajo solos. Gracias, Verizon, por colaborar con nosotros al donar generosamente $25,000 que ayudarán directamente a los afectados por la tormenta.”

Josie Tamayo, directora ejecutiva de Volunteer Florida: "Volunteer Florida está profundamente agradecido con Verizon por su generoso apoyo y donación al Fondo de Desastres de Florida en respuesta al huracán Helene. Con la colaboración de nuestros valiosos socios comerciales, su compromiso ayudará a brindar servicios críticos y recursos a los afectados, asegurando que las comunidades tengan el apoyo que necesitan para reconstruir y recuperarse”.

Amy Breitmann, presidenta y directora ejecutiva del Banco de Alimentos Golden Harvest : “Estamos increíblemente agradecidos con Verizon por su generoso apoyo después del huracán Helene. Su rápida acción y generosidad están marcando una verdadera diferencia, ayudándonos a entregar alimentos y agua a las familias que más lo necesitan durante este momento difícil.”

Apoyando a los clientes de Verizon

Verizon anunció previamente planes para ayudar a los clientes en Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur afectados por el huracán Helene, elminando el costo por al uso de llamadas, mensajes de texto y datos nacionales de pospago. El uso de los clientes de Florida y Georgia no se aplicará del 26 de septiembre al 5 de octubre. Para Carolina del Norte y del Sur, las fechas son del 28 de septiembre al 5 de octubre. Esto brindará alivio a los miles de clientes que dependen de sus dispositivos móviles,ahora más que nunca, durante este momento especialmente desafiante.

Verizon está comprometido a a mantener conectados a suss clientes y socios de seguridad pública. Nuestros equipos están trabajandohasta que la conectividad se restablezca por completo para todos, pero todavía queda una enorme cantidad de trabajo por delante. Los trabajos de restauración de la red continúan, ya que muchos de los cables que conectan los sitios celulares con el resto de la red han resultado dañados o se han quedado sin energía. Los equipos están trabajando para restaurar esas conexiones a los sitios celulares lo más rápido posible. Hemos desplegado agresivamente activos móviles temporales para restaurar la conectividad en toda la región para ayudar en los esfuerzos de recuperación y las operaciones de emergencia, y continuaremos haciéndolo. Además, se están llevando a cabo operaciones masivas de reabastecimiento de combustible para garantizar que aquellos sitios sin energía comercial permanezcan en servicio para los clientes y socorristas de Verizon.

Más información

Visite el Centro de recursos de emergencia en línea de Verizon, verizon.com/about/news/emergency-resource-center , para obtener más detalles sobre las capacidades de respuesta de emergencia de Verizon.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se formó en 2000 y es uno de los principales proveedores de servicios de tecnología y comunicaciones del mundo. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de 134 mil millones de dólares en 2023. La compañía ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus redes y plataformas galardonadas, satisfaciendo la demanda de movilidad de los clientes. conectividad de red confiable y seguridad.

