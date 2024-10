Foran supermarkedshylderne i højst 20 sekunder; det fremgår af Made in Nature-konferencen

Så længe tænker den gennemsnitlige forbruger maksimalt over beslutningen om at købe et produkt, selv når det drejer sig om økologisk frugt og grøntsager

FERRARA, Italien, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den gennemsnitlige tid en forbruger tilbringer foran hylderne er overraskende kort: mellem 4 og 20 sekunder. Det afslørede professor Vincenzo Russo, en ekspert i neuromarketing og forbrugerpsykologi ved IULM Universitetet i Milano, ved konferencen Organic Fruit and Vegetables and Neuromarketing: Understanding Consumers in a Changing World arrangeret af CSO Italy. Det fremhæver, hvor hurtige og instinktive købsbeslutninger er, primært drevet af følelser over forstanden.



‘Forbrugeren vælger ikke rationelt – det er følelser, der er den primære drivkraft i købsbeslutninger; beslutninger der tages på brøkdele af millisekunder,’ forklarede professor Russo. Hastigheden, hvormed dette valg træffes, gør det afgørende, at produktet formår at kommunikere sine værdier effektivt, før beslutningen baseres udelukkende på pris eller vane, og dermed risikerer at sænke den opfattede værdi af økologiske produkter.

Hvor vigtig følelsesmæssig involvering er, fremgår også af sammenhængen mellem hukommelse og følelser. Russo understregede, hvordan amygdala, som er ansvarlig for at håndtere følelser, og hippocampus, som er ansvarlig for dannelsen af langtidshukommelse, samarbejder om at skabe mindeværdige indkøbsoplevelser. ‘Det er dette overlap mellem følelser og hukommelse, der har afgørende betydning for vores evne til at huske et produkt eller et brand og dermed vælge det igen i fremtiden,’ afsluttede lektoren.

På trods af udfordringen med den korte eksponeringstid for produkter på hylderne, lover forbrugstallene for økologisk frugt og grønt, som blev præsenteret af CSO Italy under begivenheden, godt for fremtiden. I Italien er økologisk frugt og grønt tilbage på bordene: i 2023 indtog 80% af italienerne mindst én portion økologisk frugt og grønt; et resultat der viser den voksende interesse hos forbrugerne for sund og bæredygtig mad.

Selvom der var et lille fald på 8% sammenlignet med året før, hvor salget var på 500.000 ton, ser udsigterne for 2024 lovende ud: tallene for første halvdel af året viser en stigning i volumen på 5% og udgifterne på 7%. ‘Den aftagende inflation har givet familierne mulighed for igen at nærme sig indkøb af økologisk frugt og grønt,’ sagde Sarah Bellentani fra CSO Italy. ‘Det bliver interessant at se, om den positive tendens vil fortsætte i anden halvdel af året og dermed yderligere konsolidere den økologiske del.’

Den økologiske sektor har derfor stadig et væsentligt potentiale for vækst, med 20 procent af de italienske husholdninger som et potentielt marked, der kan erobres. Hvordan kan man erobre denne del af markedet og yderligere konsolidere økologisk succes? På scenen diskuterede professor Russo sammen med Vincenzo Finelli, General Manager for Orogel Fresco, Mauro Laghi, General Manager for Alegra Group, og Paolo Pari, direktør for Almaverde Bio, behovet for at udvikle nye markedsføringsstrategier, der tager højde for de følelsesmæssige påvirkninger, og dermed er i stand til at fange opmærksomheden i de få, afgørende sekunder, hvor forbrugeren står foran hylden.

Konferencen Organic Fruit and Vegetables and Neuromarketing er en del af Made in Nature-projektet, et program, der skal fremme og information om økologisk frugt og grønt i Italien, Frankrig, Tyskland og Danmark, udviklet af CSO Italy og finansieret af Den Europæiske Union med bidrag fra førende italienske virksomheder såsom Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel og Veritas Biofrutta.

