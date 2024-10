Curium 宣布与 PeptiDream 达成战略合作，在日本开展前列腺癌诊疗一体化项目

此次合作将涵盖在日本开展的 177 Lu-PSMA-I&T 和 64 Cu-PSMA-I&T 的临床开发、监管备案及商业化进程

巴黎, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球核医学领域的领先企业 Curium 今日宣布与 PeptiDream 的全资子公司 PDRadiopharma Inc 达成战略合作,在日本开展 177Lu-PSMA-I&T 和 64Cu-PSMA-I&T 的临床开发、监管备案及商业化进程。 177Lu-PSMA-I&T 和 64Cu-PSMA-I&T 这两种药物旨在靶向前列腺特异性膜抗原 (PSMA)。该抗原在前列腺癌细胞上表达,现被用于前列腺癌的治疗与诊断研究。 这两种药物均靶向 PSMA 表达水平较高的肿瘤,因而有望形成一种治疗与诊断相结合的创新组合。

根据合作协议,Curium 与 PDRadiopharma 将在日本联合开展 177Lu-PSMA-I&T 和 64Cu-PSMA-I&T 的临床开发活动。在这一战略合作中,PDRadiopharma 将负责监管备案、生产、商业化及分销等一系列关键任务。 Curium 将继续负责这两种药物的全球开发,并通过技术转让支持 PDRadiopharma 在日本辅助建立生产线,其中包括一条基于 Curium 独有技术的高通量铜-64 生产线。

PeptiDream 总裁兼首席执行官 Patrick C. Reid 表示:“靶向放射性药物正迅速改变我们的癌症诊断和治疗方式。 在 PeptiDream 和 PDRadiopharma,我们专注于拓展这一系列强大的靶向疗法。我们非常高兴能与 Curium 合作,加速推动这方面的努力,将其极具潜力的前列腺癌靶向放射性药物带给日本的患者。”

PDRadiopharma 总裁兼 PeptiDream 首席营销官 Masato Murakami 表示:“我们很高兴能与 Curium 合作,共同开发 177Lu-PSMA-I&T 和 64Cu-PSMA-I&T。这两款产品在 PSMA 表达的前列腺癌诊断和治疗中表现出极大的潜力。 我们期待与 Curium 携手合作,力争尽快为日本前列腺癌患者提供这些亟需的药物。”

Curium 国际市场首席执行官 Chaitanya Tatineni 表示:“作为放射性药物领域的全球创新者,Curium 推出了极具前景的晚期肿瘤产品系列。我们很高兴能够与在日本拥有四十多年从业经验的 PDRadiopharma 建立合作关系。 Curium 与 PDRadiopharma 计划充分利用各自的优势,加速开发创新产品,为日本的前列腺癌患者带来福音。”

前列腺癌在日本仍然广泛存在。 日本每年新增前列腺癌病例约为 90,000 到 100,000 例,其中,转移性去势抵抗性前列腺癌患者在临床试验中的总体存活率约为三年,而在现实生活中甚至更短。这表明针对前列腺癌患者的治疗需求依然十分迫切。

177Lu-PSMA-I&T 是一种与放射性同位素铥-177 相结合的 PSMA 抑制剂,目前正由 Curium 在全球范围内实施名为 “ECLIPSE” 的关键性三期临床试验(临床试验注册号:NCT05204927)。 ECLIPSE 是一项多中心、开放标签、随机临床试验,旨在深入比较 177Lu-PSMA-I&T 与激素治疗在转移性去势抵抗性前列腺癌患者中的安全性和疗效。 ECLIPSE 试验共招募了 400 余名患者,涵盖了美国和欧洲的 51 个试验中心。

64Cu-PSMA-I&T PET 目前正在进行两项多中心三期临床试验:第一项为 SOLAR RECUR 试验,旨在测试其在生化复发前列腺癌男性患者中的诊断能力(临床试验注册号:NCT06235099);第二项为 SOLAR STAGE 试验,旨在测试其在新诊断的不良中高风险前列腺癌男性患者中的诊断能力(临床试验注册号:NCT06235151)。 首个针对人类的一期/二期 SOLAR 试验成功达成了共同主要终点,即在经组织学确诊的转移性前列腺癌患者中,区域级正确定位率和患者级正确检测率均达标。 PSMA 靶向 PET/CT 成像技术正在逐渐成为一种高灵敏度的方法,用于检测生化复发背景下的局部复发或转移病灶,同时也可用于原发性前列腺癌的定位。

Curium 与 PDRadiopharma 在放射性药物领域建立了长期合作关系。

关于 PeptiDream Inc.

PeptiDream Inc.(东京证券交易所主板市场代码:4587)正引领宏环肽向全新类别创新药物的转化,致力于解决尚未满足的医疗需求,提升全球患者的生活质量。 在其放射性药物业务中,PeptiDream 通过全资子公司 PDRadiopharma 在日本市场销售多款已获批准的放射性药物和放射性诊断产品,同时充分利用其独有的肽发现平台系统 (PDPS) 技术,致力于探索和开发一系列广泛的创新型靶向放射性治疗药物与放射性诊断产品。这些产品不仅包括完全自主研发的内部项目,还涵盖与全球合作伙伴联合开发的项目。 在其非放射性药物业务中,PeptiDream 同样充分利用其肽发现平台系统,致力于探索和开发一系列广泛而多样化的研究性肽类治疗药物、肽药物偶联物 (PDC),以及多功能肽偶联物 (MPC) 产品。 PeptiDream 总部位于日本川崎市。 如需了解有关我们公司、科学研究及产品系列的更多信息,请访问www.peptidream.com/en

关于 PDRadiopharma

PDRadiopharma 于 2022 年成为 PeptiDream 的全资子公司,自其于 1968 年开展业务以来,始终在放射性药物领域扮演着先驱的角色,专注于通过研发、生产、监管和销售提供优质放射性药物。 目前,PDRadiopharma 在日本市场上推广 21 种放射性诊断产品,覆盖 SPECT 和 PET 两大产品领域,同时还推出 8 种放射性治疗产品,涵盖三大类目。 此外,PDRadiopharma 与 PeptiDream 正在积极开发一系列广泛的放射性治疗药物和放射性诊断产品,旨在同时满足日本乃至全球市场的需求。 如需了解关于 PDRadiopharma 的更多信息,请访问 www.pdradiopharma.com/en

关于 Curium

Curium 是一家世界领先的核医学企业。 我们开发、生产并销售世界一流的放射性药物产品,从而为全球患者提供帮助。 我们将久经考验的传统与开创性的方法相结合,为患者们提供创新、卓越和无与伦比的服务。 Curium 的生产设施遍布欧美,每年为超过 1,400 万名患者提供 SPECT、PET 和治疗性放射性药物解决方案,用于治疗各种危及生命的疾病。 公司名“Curium”是为了纪念放射性物质研究的先驱 Marie Curie 和 Pierre Curie,放射性元素锔就是以他们的名字命名,这也强调了我们对核医学的专注。 如需了解更多信息,请访问 www.curiumpharma.com

