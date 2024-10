Curium Công bố Quan hệ Đối tác Chiến lược với PeptiDream nhằm phát triển Đồng vị phóng xạ trong Chuẩn trị ung thư tuyến tiền liệt tại Nhật Bản

Nội dung hợp tác bao gồm phát triển lâm sàng, hoàn thành hồ sơ pháp lý, và thương mại hóa các sản phẩm tại Nhật 177 Lu-PSMA-I&T và 64 Cu-PSMA-I&T

Lu-PSMA-I&T và Cu-PSMA-I&T Xây dựng trên nền tảng quan hệ bên vững giữa hai bên đối tác

Ở Nhật, hằng năm có khoảng 90.000 ca ung thư tuyến tiền liệt được phát hiện



PARIS, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hôm nay, Curium, công ty hàng đầu thế giới về y học hạt nhân, đã công bố đã bắt đầu quan hệ cộng tác chiến lược với PDRadiopharma Inc, một công ty con thuộc sở hữu toàn phần của PeptiDream, tập trung vào các hoạt động phát triển lâm sàng, hoàn thành hồ sơ pháp lý, và thương mại hóa các sản phẩm 177Lu-PSMA-I&T và 64Cu-PSMA-I&T tại Nhật Bản. Hai loại thuốc phóng xạ 177Lu-PSMA-I&T và 64Cu-PSMA-I&T tập trung tác động vào kháng nguyên màng đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSMA) được biểu hiện trên các tế bào ung thư tuyến tiền liệt và đang được nghiên cứu để điều trị và chẩn đoán bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Cả hai đều nhắm vào các khối u có mức độ biểu hiện PSMA cao và do đó có khả năng tạo nên cặp đồng vị phóng xa (chẩn đoán & trị liệu).

Theo các điều khoản hợp tác, Curium và PDRadiopharma sẽ cùng hợp tác trong các hoạt động phát triển lâm sàng của 177Lu-PSMA-I&T và 64Cu-PSMA-I&T tại Nhật Bản, theo đó PDRadiopharma sẽ dẫn dắt các hoạt động về hoàn thành hồ sơ pháp lý, sản xuất, thương mại hóa và phân phối tại Nhật Bản. Curium sẽ tiếp tục dẫn dắt quá trình phát triển toàn diện của hai sản phẩm thuốc này và hỗ trợ PDRadiopharma về việc chuyển giao công nghệ giúp hỗ trợ thiết lập các dây chuyền sản xuất tại Nhật Bản – bao gồm dây chuyền sản xuất Copper 64 siêu năng suất dựa trên công nghệ độc quyền của Curium.

Patrick C. Reid, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của PeptiDream cho biết: “Các loại dược phẩm phóng xạ vi điểm sẽ nhanh chóng tạo nên một cuộc cách mạng hóa cách chúng ta chẩn đoán và điều trị ung thư. Tại PeptiDream và PDRadiopharma, chúng tôi tập trung vào việc mở rộng danh mục các liệu pháp điều trị vi điểm này và chúng tôi rất vui mừng khi có thể đẩy mạnh nỗ lực trên thông qua việc hợp tác với Curium để mang các dược phẩm phóng xạ nhắm đích ung thư tuyến tiền liệt đầy hứa hẹn đến với bệnh nhân tại Nhật Bản.”

Masato Murakami, Chủ tịch PDRadiopharma & Giám đốc tiếp thị của PeptiDream cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Curium trong việc phát triển 177Lu-PSMA-I&T và 64Cu-PSMA-I&T, những sản phẩm rất hứa hẹn cho cả chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt có biểu hiện PSMA. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Curium để cung cấp hai loại thuốc cần thiết này cho các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt ở Nhật Bản nhanh nhất có thể.”

Chaitanya Tatineni, Tổng giám đốc điều hành phụ trách Thị trường Quốc tế của Curium, cho biết: “Là một công ty đổi mới toàn cầu trong lĩnh vực dược phẩm phóng xạ với dòng sản phẩm điều trị ung thư giai đoạn cuối đầy hứa hẹn, Curium rất vui mừng được hợp tác với PDRadiopharma, một công ty có hơn bốn thập kỷ kinh nghiệm tại Nhật Bản. Curium và PDRadiopharma nỗ lực tận dụng thế mạnh bổ trợ của hai bên nhằm đẩy nhanh việc phát triển các sản phẩm cải tiến, mang lại lợi ích cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt tại Nhật Bản.”

Ung thư tuyến tiền liệt vẫn đang là căn bệnh phổ biến ở Nhật Bản. Hàng năm có khoảng 90.000 – 100.000 ca mắc mới, với lượng bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng cắt tinh hoàn có tỷ lệ sống thêm là khoảng ba năm trong phạm vi thử nghiệm lâm sàng và tỷ lệ sống này ngắn hơn trên thực tế, từ đó cho thấy vẫn còn một một số nhu cầu y tế về các liệu pháp điều trị chưa được đáp ứng.

177Lu-PSMA-I&T, một loại chất ức chế PSMA liên hợp với đồng vị phóng xạ Lutetium 177, hiện đang được Curium thử nghiệm trong nghiên cứu quan trọng mang tính toàn cầu ECLIPSE Giai đoạn 3 (mã số ClinicalTrials.gov; NCT05204927). ECLIPSE là một thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm, nhãn mở, ngẫu nhiên, so sánh tính an toàn và hiệu quả của 177Lu-PSMA-I&T so với liệu pháp hormone ở các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng cắt tinh hoàn. Thử nghiệm ECLIPSE đã tuyển hơn 400 bệnh nhân tại 51 địa điểm thử nghiệm ở Hoa Kỳ và Châu Âu.

64Cu-PSMA-I&T PET hiện đang được nghiên cứu trong 2 thử nghiệm Giai đoạn 3 đa trung tâm; SOLAR RECUR thử nghiệm hiệu suất chẩn đoán ở nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt tái phát về mặt sinh hóa (mã số ClinicalTrials.gov NCT06235099) và SOLAR STAGE thử nghiệm hiệu suất chẩn đoán ở nam giới mới được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt có nguy cơ bất lợi ở mức từ trung bình đến cao (mã số ClinicalTrials.gov; NCT06235151). Thử nghiệm SOLAR Giai đoạn 1/2 đầu tiên trên người đã đạt được các tiêu chí chính đồng thời về tỷ lệ định vị chính xác theo vùng và tỷ lệ phát hiện chính xác theo bệnh nhân ở những bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt di căn được chứng minh bằng mô học. Chụp PET/CT nhắm đích PSMA đang ngày càng trở thành một phương pháp có độ nhạy cao để phát hiện các tổn thương tái phát tại chỗ hoặc di căn trong trường hợp tái phát dựa trên các chỉ số sinh hóa, đồng thời giúp xác định vị trí ung thư tuyến tiền liệt nguyên phát.

Curium và PDRadiopharma đã tạo dựng được mối quan hệ lâu dài trong lĩnh vực dược phẩm phóng xạ.

Giới thiệu về PeptiDream Inc.

PeptiDream Inc. (Mã niêm yết trên Thị trường chính của Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo: 4587) đang dẫn đầu trong lĩnh vực hoạt động chuyển đổi các peptide vòng lớn thành một nhóm thuốc cải tiến hoàn toàn mới nhằm giải quyết các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân trên toàn thế giới. Trong lĩnh vực dược phẩm phóng xạ, thông qua công ty con thuộc sở hữu toàn phần của PeptiDream là PDRadiopharma, PeptiDream chịu trách nhiệm tiếp thị và bán một số dược phẩm phóng xạ và chẩn đoán phóng xạ đã được phê duyệt tại Nhật Bản, cũng như tận dụng công nghệ Hệ thống nền tảng khám phá peptide (PDPS) độc quyền của mình để nghiên cứu và phát triển các phương pháp xạ trị và chẩn đoán phóng xạ vi điểm tiên tiến, bao gồm cả các chương trình nội bộ thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty cũng như các chương trình hợp tác toàn cầu. Trong lĩnh vực không phải dược phẩm phóng xạ, PeptiDream cũng đang tận dụng PDPS để khám phá và phát triển một chuỗi sản phẩm phong phú và đa dạng các liệu pháp peptide thử nghiệm, các hợp chất thuốc peptide (PDC) và các hợp chất peptide đa chức năng (MPC) thông qua một mạng lưới rộng lớn các đối tác khám phá và phát triển trên toàn cầu. PeptiDream có trụ sở chính tại Kawasaki, Nhật Bản. Để biết thêm thông tin về công ty, lĩnh vực khoa học và danh mục sản phẩm của chúng tôi, vui lòng truy cập www.peptidream.com/en

Giới thiệu về PDRadiopharma

PDRadiopharma, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của PeptiDream từ năm 2022, cung cấp các loại dược phẩm phóng xạ chất lượng cao thông qua các hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất, quản lý và bán hàng với tư cách là công ty tiên phong trong lĩnh vực dược phẩm phóng xạ kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1968. Hiện tại, PDRadiopharma có 21 sản phẩm chẩn đoán phóng xạ (bao gồm cả sản phẩm SPECT và PET) và 8 sản phẩm xạ trị (3 danh mục sản phẩm) đang được lưu hành tại Nhật Bản. Ngoài ra, PDRadiopharma và PeptiDream đang phát triển một loạt các sản phẩm xạ trị và chẩn đoán phóng xạ cho cả thị trường Nhật Bản lẫn thị trường toàn cầu. Để biết thêm thông tin về PDRadiopharma, vui lòng truy cập www.pdradiopharma.com/en

Giới thiệu về Curium

Curium là công ty hàng đầu thế giới về y học hạt nhân. Chúng tôi phát triển, sản xuất và phân phối các dược phẩm phóng xạ đẳng cấp thế giới để hỗ trợ các bệnh nhân trên toàn cầu. Bề dày kinh nghiệm của chúng tôi kết hợp với cách tiếp cận tiên phong là yếu tố đảm bảo mang đến đổi mới, chất lượng xuất sắc và dịch vụ khó sánh. Với cơ sở sản xuất trải khắp Châu Âu và Hoa Kỳ, Curium cung cấp các giải pháp SPECT, PET và dược phẩm phóng xạ điều trị các bệnh đe dọa tính mạng cho hơn 14 triệu bệnh nhân mỗi năm. Tên gọi 'Curium' tôn vinh di sản của những nhà nghiên cứu vật liệu phóng xạ tiên phong Marie và Pierre Curie, những người mà nguyên tố phóng xạ curium được đặt theo tên, và qua đó cũng nhấn mạnh sự tập trung của chúng tôi vào y học hạt nhân. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập www.curiumpharma.com

