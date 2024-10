Curium ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ PeptiDream สำหรับผลิตภัณฑ์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากในญี่ปุ่น

โดยเป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาทางคลินิก การยื่นเรื่องต่อหน่วยงานกำกับดูแล และการนำ 177 Lu-PSMA-I&T และ 64 Cu-PSMA-I&T ออกสู่ตลาดในญี่ปุ่น

Lu-PSMA-I&T และ Cu-PSMA-I&T ออกสู่ตลาดในญี่ปุ่น ความร่วมมือนี้สร้างโดยใช้ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างทั้งสองบริษัทเป็นพื้นฐาน

ในญี่ปุ่น มีการวินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากรายใหม่ประมาณ 90,000 รายต่อปี



ปารีส, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium ผู้นำระดับโลกด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ประกาศในวันนี้ว่าได้ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ PDRadiopharma Inc ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ PeptiDream ถือหุ้นทั้งหมด เพื่อพัฒนาทางคลินิก การยื่นเรื่องต่อหน่วยงานกำกับดูแล และการนำ 177Lu-PSMA-I&T และ 64Cu-PSMA-I&T ออกสู่ตลาดในญี่ปุ่น ตัวกระทำสองรายการ ได้แก่ 177Lu-PSMA-I&T และ 64Cu-PSMA-I&T กำหนดเป้าหมายที่แอนติเจนเยื่อหุ้มเซลล์เฉพาะต่อมลูกหมาก (PSMA) ที่แสดงบนเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก และกำลังถูกศึกษาวิจัยเพื่อใช้ในการรักษาและวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก ทั้งสองมุ่งเป้าไปที่เนื้องอกที่มีการแสดงออกของ PSMA ในระดับสูง จึงอาจสร้างคู่เทอราโนสติกส์ (การรักษาและวินิจฉัย) ได้

ภายใต้เงื่อนไขความร่วมมือ Curium และ PDRadiopharma จะร่วมมือกันพัฒนา 177Lu-PSMA-I&T และ 64Cu-PSMA-I&T ทางคลินิกในญี่ปุ่น โดย PDRadiopharma จะเป็นผู้นำในการยื่นเรื่องขออนุญาต การผลิต การจำหน่าย และการจัดจำหน่ายในญี่ปุ่น Curium จะยังคงเป็นผู้นำในการพัฒนาตัวกระทำทั้งสองชนิดในระดับโลก และสนับสนุน PDRadiopharma ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสายการผลิตในญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงสายการผลิต Copper 64 ที่มีปริมาณงานสูงโดยอาศัยเทคโนโลยีเฉพาะของ Curium

Patrick C. Reid ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PeptiDream แสดงความคิดเห็นว่า: "สารเภสัชรังสีแบบกำหนดเป้าหมายกำลังปฏิวัติวิธีการวินิจฉัยและรักษามะเร็งอย่างรวดเร็ว ที่ PeptiDream และ PDRadiopharma เรามุ่งเน้นไปยังการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์การรักษาแบบกำหนดเป้าหมายอันทรงพลังเหล่านี้ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเร่งความพยายามเหล่านั้นโดยจับมือเป็นพันธมิตรกับ Curium เพื่อนำสารเภสัชรังสีแบบกำหนดเป้าหมายรักษามะเร็งต่อมลูกหมากที่มีแนวโน้มดีมาสู่ผู้ป่วยในญี่ปุ่น"

Masato Murakami ประธานบริษัท PDRadiopharma และประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของ PeptiDream ให้ความเห็นว่า: "เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ Curium ในการพัฒนา 177Lu-PSMA-I&T และ 64Cu-PSMA-I&T ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มดีสำหรับการวินิจฉัยและการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากที่มีการแสดงออกถึง PSMA เรามุ่งหวังที่จะร่วมงานกับ Curium เพื่อส่งมอบตัวกระทำที่จำเป็นอย่างยิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในญี่ปุ่นโดยเร็วที่สุด"

Chaitanya Tatineni ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร International Markets ของ Curium ให้ความเห็นว่า: "ในฐานะที่ Curium เป็นผู้บุกเบิกระดับโลกในด้านสารเภสัชรังสีที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์มะเร็งระยะสุดท้ายที่มีแนวโน้มดี เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับ PDRadiopharma ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าสี่ทศวรรษในญี่ปุ่น Curium และ PDRadiopharma วางแผนที่จะใช้จุดแข็งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในญี่ปุ่น”

ในญี่ปุ่น ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากยังคงมีอยู่อย่างแพร่หลาย ในแต่ละปี มีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 90,000 - 100,000 ราย โดยผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามที่ไม่ตอบสนองการรักษาด้วยฮอร์โมนมีอัตราการรอดชีวิตโดยรวมประมาณสามปีในการทดลองทางคลินิก และสั้นกว่านั้นในโลกแห่งความเป็นจริง และยังคงมีความต้องการทางการแพทย์สำหรับการบำบัดที่ไม่ได้รับการตอบสนองจำนวนมาก

177Lu-PSMA-I&T ซึ่งเป็นสารยับยั้ง PSMA ที่จับคู่กับลูทีเทียม 177 ซึ่งเป็นไอโซโทปรังสี กำลังได้รับการทดสอบโดย Curium ในการทดลอง ECLIPSE ระยะที่ 3 ที่สำคัญระดับโลก (รหัสระบุ ClinicalTrials.gov คือ NCT05204927) ECLIPSE เป็นการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มแบบเปิดหลายศูนย์ที่เปรียบเทียบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ 177Lu-PSMA-I&T กับการบำบัดด้วยฮอร์โมนในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ดื้อต่อการตัดอัณฑะที่แพร่กระจาย การทดลอง ECLIPSE มีผู้ป่วยเข้าร่วมมากกว่า 400 รายจากสถานที่ทดลอง 51 แห่งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

64Cu-PSMA-I&T PET ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยในระยะที่ 3 จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การทดสอบ SOLAR RECUR เป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการวินิจฉัยในผู้ชายที่มีมะเร็งต่อมลูกหมากที่กลับมาเป็นซ้ำทางชีวเคมี (รหัสระบุ ClinicalTrials.gov คือ NCT06235099) และการทดสอบ SOLAR STAGE เป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการวินิจฉัยในผู้ชายที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูง (รหัสระบุ ClinicalTrials.gov คือ NCT06235151) การทดลอง SOLAR ระยะ 1/2 ในมนุษย์ครั้งแรกพบจุดสิ้นสุดร่วมหลัก ได้แก่ อัตราการระบุตำแหน่งที่ถูกต้องในระดับบริเวณและอัตราการตรวจจับที่ถูกต้องในระดับผู้ป่วยในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากแพร่กระจายที่ได้รับการพิสูจน์ทางเนื้อเยื่อวิทยา การถ่ายภาพด้วย PET/CT ที่กำหนดเป้าหมายที่ PSMA กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในฐานะที่เป็นวิธีการที่มีความละเอียดอ่อนสูงในการตรวจจับรอยโรคที่เกิดซ้ำในบริเวณเดิมหรือแพร่กระจายในบริบทของการเกิดซ้ำทางชีวเคมี และเพื่อระบุตำแหน่งของมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นหลัก

Curium และ PDRadiopharma มีความสัมพันธ์กันมายาวนานในสาขาสารเภสัชรังสี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

PeptiDream Inc.

Yuko Okimoto ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ

info@peptidream.com

PDRadiopharma Inc.

Noriko Tanaka ฝ่ายกิจการทั่วไป

s-info-hq@pdradiopharma.com

Curium

Ross Bethell

รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการสื่อสารระดับโลก

communications@curiumpharma.com

เกี่ยวกับ PeptiDream Inc.

PeptiDream Inc. (ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว 4587) เป็นผู้นำในการแปลงเปปไทด์แมโครไซคลิกเป็นยาประเภทใหม่ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลก ในธุรกิจสารเภสัชรังสี PeptiDream ทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเภสัชรังสีและรังสีวินิจฉัยที่ได้รับการรับรองจำนวนหนึ่งในญี่ปุ่นผ่านบริษัทในเครือ PDRadiopharma ที่ PeptiDream ถือหุ้นทั้งหมด รวมถึงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Peptide Discovery Platform System (PDPS) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเพื่อค้นพบและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์รังสีบำบัดและรังสีวินิจฉัยที่มุ่งเป้าหมายที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมทั้งโปรแกรมภายในที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมดและโปรแกรมที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทอื่นในระดับโลก ในธุรกิจที่ไม่ใช่สารเภสัชรังสี PeptiDream ได้ใช้ประโยชน์จาก PDPS ในลักษณะที่คล้ายกันเพื่อค้นพบและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางและหลากหลายของการรักษาด้วยเปปไทด์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย คอนจูเกตของยาเปปไทน์ (PDC) และคอนจูเกตของเปปไทด์ที่มีหน้าที่หลากหลาย (MPC) ในเครือข่ายพันธมิตรด้านการค้นพบและพัฒนาในระดับโลก PeptiDream มีสำนักงานใหญ่ในเมืองคาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท วิทยาศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดไปที่ www.peptidream.com/en/en

เกี่ยวกับ PDRadiopharma

PDRadiopharma ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ PeptiDream ตั้งแต่ปี 2022 ได้จัดหาผลิตภัณฑ์สารเภสัชรังสีคุณภาพสูงผ่านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การควบคุมดูแล และการจำหน่ายในฐานะผู้บุกเบิกในด้านสารเภสัชรังสีตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 1968 ปัจจุบัน PDRadiopharma จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางรังสีวินิจฉัย 21 รายการ (ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ SPECT และ PET) และผลิตภัณฑ์ทางรังสีบำบัด 8 รายการ (3 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์) ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ PDRadiopharma และ PeptiDream กำลังพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์รังสีบำบัดและรังสีวินิจฉัยที่หลากหลายสำหรับตลาดทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PDRadiopharma โปรดไปที่ www.pdradiopharma.com/en

เกี่ยวกับ Curium

Curium เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เราพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเภสัชรังสีระดับโลกเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วโลก มรดกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราที่ผสมผสานกับแนวทางการบุกเบิกนั้นถือเป็นจุดเด่นในการนำเสนอนวัตกรรม ความเป็นเลิศ และบริการที่ไม่มีใครเทียบได้ Curium นำเสนอโซลูชัน SPECT, PET และสารเภสัชรังสีเพื่อรักษาโรคสำหรับโรคที่คุกคามถึงชีวิตแก่ผู้ป่วยมากกว่า 14 ล้านคนต่อปี โดยมีโรงงานผลิตทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกา ชื่อ 'Curium' ถือเป็นการยกย่องต่อสิ่งที่สืบทอดมาจากนักวิจัยด้านวัสดุกัมมันตภาพรังสีรุ่นบุกเบิกที่ชื่อว่า Marie และ Pierre Curie ซึ่งต่อมาได้ตั้งชื่อคูเรียมธาตุกัมมันตภาพรังสีและได้เน้นย้ำถึงการมุ่งเน้นไปที่เวชศาสตร์นิวเคลียร์ของเรา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ www.curiumpharma.com

