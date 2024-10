Curium Mengumumkan Perkongsian Strategik dengan PeptiDream untuk Teranostik Kanser Prostat di Jepun

Kolaborasi untuk menyertakan pembangunan klinikal, pemfailan kawal selia dan pengkomersialan di Jepun bagi 177 Lu-PSMA-I&T dan 64 Cu-PSMA-I&T

Lu-PSMA-I&T dan Cu-PSMA-I&T Dibina berdasarkan hubungan yang sudah lama terjalin antara kedua-dua syarikat

Di Jepun, terdapat kira-kira 90,000 kes kanser prostat baharu yang didiagnosis setiap tahun



PARIS, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium, peneraju perubatan nuklear di dunia, telah mengumumkan hari ini ia telah menjalin perkongsian strategik dengan PDRadiopharma Inc, sebuah anak syarikat yang dimiliki PeptiDream sepenuhnya, bagi pembangunan klinikal, pemfailan kawal selia dan pengkomersialan di Jepun bagi 177Lu-PSMA-I&T dan 64Cu-PSMA-I&T. Kedua-dua agen tersebut, 177Lu-PSMA-I&T dan 64Cu-PSMA-I&T, menyasarkan antigen membran khusus prostat (PSMA) yang diekspresikan pada sel kanser prostat dan dalam penyelidikan untuk rawatan serta diagnosis kanser prostat. Kedua-dua agen ini menyasarkan tumor dengan tahap ekspresi PSMA yang tinggi, dengan itu berpotensi membentuk gandingan teranostik (terapeutik & diagnosis).

Di bawah syarat perkongsian, Curium dan PDRadiopharma akan membentuk usaha sama dalam aktiviti pembangunan klinikal 177Lu-PSMA-I&T dan 64Cu-PSMA-I&T di Jepun, dengan PDRadiopharma menerajui aktiviti pemfailan kawal selia, pengeluaran, pengkomersialan dan pengedaran di Jepun. Curium akan terus menerajui pembangunan global kedua-dua agen ini dan menyokong PDRadiopharma menerusi pemindahan teknologi untuk menyokong penyediaan barisan pengeluaran di Jepun - termasuklah barisan pengeluaran Kuprum 64 keupayaan celusan tinggi berdasarkan teknologi milik Curium.

Patrick C. Reid, Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif PeptiDream mengulas: “Radiofarmaseutikal bersasar semakin giat merevolusikan cara kita mendiagnosis dan merawat kanser. Di PeptiDream dan PDRadiopharma, kami menumpukan pada pengembangan perancangan terapi bersasar yang hebat ini. Kami teruja kerana kami dapat mempercepatkan usaha tersebut dengan kerjasama Curium, membawa radiofarmaseutikal penyasaran kanser prostatnya yang mempunyai masa depan cerah, kepada pesakit di Jepun."

Masato Murakami, Presiden PDRadiopharma & Ketua Pegawai Pemasaran PeptiDream mengulas: “Kami teruja untuk bekerjasama dengan Curium dalam membangunkan 177Lu-PSMA-I&T and 64Cu-PSMA-I&T, produk yang sangat menjanjikan masa depan cerah untuk diagnosis dan rawatan kanser prostat yang mengekspresikan PSMA. Kami tidak sabar untuk bekerja dengan Curium bagi menyampaikan agen yang sangat diperlukan ini kepada pesakit kanser prostat di Jepun secepat mungkin."

Chaitanya Tatineni, Ketua Pegawai Eksekutif Pasaran Antarabangsa Curium mengulas: “Sebagai penginovasi global dalam bidang radiofarmaseutikal dengan perancangan onkologi peringkat akhir yang memberikan harapan, Curium berbesar hati untuk bekerjasama dengan PDRadiopharma yang mempunyai lebih daripada empat dekad pengalaman di Jepun. Curium dan PDRadiopharma merancang untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing bagi mempercepatkan pembangunan produk inovatif demi kepentingan pesakit kanser prostat di Jepun."

Kanser prostat semakin berleluasa di Jepun. Setiap tahun, terdapat kira-kira 90,000 – 100,000 kes baharu, dengan pesakit yang menghidap kanser prostat rintang pengembirian metastatik mempunyai kadar kemandirian kira-kira tiga tahun dalam persekitaran percubaan klinikal secara keseluruhan. Mereka mempunyai kadar kemandirian yang lebih pendek dalam dunia nyata dan terdapat banyak keperluan perubatan yang belum dipenuhi bagi terapi.

177Lu-PSMA-I&T, perencat PSMA yang dikonjugat dengan radioisotop Lutetium 177, sedang diuji oleh Curium dalam percubaan ECLIPSE Fasa 3 yang amat penting di seluruh dunia (pengecam ClinicalTrials.gov; NCT05204927). ECLIPSE merupakan percubaan klinikal yang berbilang pusat, label terbuka dan dirawakkan yang membandingkan keselamatan dan keberkesanan 177Lu-PSMA-I&T dengan terapi hormon dalam kalangan pesakit yang menghidap kanser prostat rintang pengembirian metastatik. Percubaan ECLIPSE mendaftarkan lebih daripada 400 pesakit, di seluruh 51 tapak percubaan di Amerika Syarikat dan Eropah.

64Cu-PSMA-I&T PET sedang diselidik dalam 2 percubaan Fasa 3 berbilang pusat; SOLAR RECUR menguji prestasi diagnosis dalam kalangan lelaki dengan perulangan biokimia kanser prostat (pengecam ClinicalTrials.gov NCT06235099) dan SOLAR STAGE yang menguji prestasi diagnosis dalam kalangan lelaki yang baru didiagnosis menghidap kanser prostat risiko sederhana hingga tinggi yang teruk (pengecam ClinicalTrials.gov; NCT06235151). Percubaan pertama SOLAR Fasa 1/2 terhadap manusia memenuhi peringkat akhir utama bersama bagi kadar penyetempatan pembetulan tahap bahagian dan kadar pengesanan yang betul tahap pesakit dengan kanser prostat metastatik yang terbukti secara histologi. Pengimejan PET/CT yang menyasarkan PSMA semakin berkesan sebagai kaedah yang sangat sensitif untuk mengesan lesi perulangan setempat atau metastatik dalam konteks perulangan biokimia dan bagi penyetempatan kanser prostat utama.

Curium dan PDRadiopharma mempunyai hubungan yang sudah terjalin lama dalam bidang radiofarmaseutikal.

Perihal PeptiDream Inc.

PeptiDream Inc. (Pasaran Utama Bursa Saham Tokyo 4587) menerajui penterjemahan peptida makrosilik kepada kelas baharu perubatan inovatif untuk menangani keperluan perubatan yang belum dipenuhi dan menambah baik kualiti kehidupan pesakit di seluruh dunia. Dalam perniagaan radiofarmaseutikal, menerusi anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya, PDRadiopharma, PeptiDream memasarkan dan menjual sebilangan radiofarmaseutikal dan radiodiagnosis yang diluluskan di Jepun, serta memanfaatkan Sistem Platform Penemuan Peptida (PDPS) miliknya untuk meneroka dan membangunkan perancangan mendalam radioterapeutik dan radiodiagnosis bersasar yang inovatif, merentasi program dalaman dan program kerjasama global yang ia miliki sepenuhnya. Dalam perniagaan bukan radiofarmaseutikal, PeptiDream juga memanfaatkan PDPS untuk meneroka dan membangunkan perancangan yang meluas dan pelbagai bagi terapeutik peptida percubaan, konjugat ubat peptida (PDC) dan konjugat peptida berbilang fungsi (MPC) di serata rangkaian rakan kongsi penemuan dan pembangunan global yang meluas. PeptiDream beribu pejabat di Kawasaki, Jepun. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang syarikat, sains dan perancangan kami, sila layari www.peptidream.com/en

Perihal PDRadiopharma

PDRadiopharma, sebuah anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh PeptiDream sejak tahun 2022, telah memberikan radiofarmaseutikal yang berkualiti tinggi menerusi penyelidikan dan pembangunan, pengeluaran, pengawalseliaan serta penjualan sebagai pelopor dalam bidang radiofarmaseutikal, sejak PDRadiopharma memulakan perniagaannya pada tahun 1968. Pada waktu ini, PDRadiopharma memasarkan 21 produk radiodiagnosis (menjangkau kedua-dua produk SPECT dan PET) dan 8 produk radioterapeutik (3 kategori produk) di Jepun. Selain daripada itu, PDRadiopharma dan PeptiDream sedang membangunkan perancangan radioterapeutik dan radiodiagnosis yang meluas bagi pasaran Jepun dan global. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang PDRadiopharma, sila layari www.pdradiopharma.com/en

Perihal Curium

Curium ialah peneraju dunia dalam perubatan nuklear. Curium membangunkan, mengeluarkan dan mengedarkan produk radiofarmaseutikal bertaraf dunia untuk membantu pesakit di seluruh dunia. Legasi Curium yang telah terbukti digabungkan dengan pendekatan perintisnya merupakan ciri utama untuk menyampaikan inovasi, kecemerlangan dan perkhidmatan yang tiada tandingnya. Dengan kemudahan pembuatan di seluruh Eropah dan Amerika Syarikat, Curium menyampaikan penyelesaian SPECT, PET dan radiofarmaseutikal terapeutik untuk penyakit yang mengancam nyawa kepada lebih 14 juta pesakit setiap tahun. Nama ‘Curium’ memberikan penghormatan kepada legasi penyelidik bahan radioaktif perintis Marie dan Pierre Curie, yang mana unsur radioaktif kurium dinamakan sempena nama mereka dan menekankan tumpuan Curium pada perubatan nuklear. Untuk mengetahui lebih lanjut, layari www.curiumpharma.com

