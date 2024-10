Curium מכריזה על שותפות אסטרטגית עם PeptiDream לטיפול ממוקד מטרה בסרטן הערמונית ביפן

*שיתוף פעולה שיכלול פיתוח קליני, הגשה רגולטורית ומסחור ביפן של 177Lu-PSMA-I&T ו- 64Cu-PSMA-I&T



*מתבסס על מערכת יחסים ארוכת שנים בין שתי החברות

*ביפן מאובחנים מדי שנה כ-90,000 מקרים חדשים של סרטן הערמונית

Curium (קוריום), מובילה עולמית ברפואה גרעינית, הודיעה היום כי נכנסה לשותפות אסטרטגית עם PDRadiopharma Inc, חברת בת בבעלות מלאה של PeptiDream, לפיתוח קליני, הגשה רגולטורית ומסחור ביפן של 177Lu-PSMA-I&T ו-64Cu-PSMA-I&T. שני התכשירים 177Lu-PSMA-I&T ו- 64Cu-PSMA-I&T מכוונים לאנטיגן קרום ספציפי לערמונית (PSMA) המתבטא על תאי סרטן הערמונית ונחקרים לטיפול ואבחון סרטן הערמונית. שניהם מכוונים לגידולים עם רמות גבוהות של ביטוי PSMA ובכך עשויים ליצור זוג ממוקד מטרה (טיפולי ואבחון).



על פי תנאי השותפות, Curium ו-PDRadiopharma ישתפו פעולה במשותף בפעילויות הפיתוח הקליני של 177Lu-PSMA-I&T ו-64Cu-PSMA-I&T ביפן, כאשר PDRadiopharma מובילה פעילויות הגשה, ייצור, מסחור והפצה רגולטוריות ביפן. Curium תמשיך להוביל את הפיתוח העולמי של שני התכשירים ולתמוך ב-PDRadiopharma באמצעות העברת טכנולוגיה כדי לתמוך בהקמת קווי ייצור ביפן - כולל קו ייצור נחושת 64 בתפוקה גבוהה המבוסס על הטכנולוגיה הקניינית של Curium.

פטריק ס. ריד (Patrick C. Reid), נשיא ומנכ"ל PeptiDream אמר: "תרופות רדיופרמצבטיות ממוקדות מחוללות במהירות מהפכה באופן שבו אנו מאבחנים ומטפלים בסרטן. בפפטידרים וב-PDRadiopharma אנו מתמקדים בהרחבת היקף הטיפולים הממוקדים רבי העוצמה שלנו, ואנו נרגשים להיות מסוגלים להאיץ מאמצים אלה על ידי שיתוף פעולה עם Curium כדי להביא את הטיפול בסרטן הערמונית המבטיח שלהם המתמקד בתרופות רדיופרמצבטיות לחולים ביפן".

מסאטו מורקמי (Masato Murakami), נשיא PDRadiopharma ו-CMO של PeptiDream אמר: "אנו נרגשים לשתף פעולה עם Curium בפיתוח 177Lu-PSMA-I&T ו-64Cu-PSMA-I&T, מוצרים מבטיחים ביותר הן לאבחון והן לטיפול בסרטן ערמונית המבטא PSMA. אנו מצפים לעבוד עם Curium כדי לספק את החומרים הנחוצים הללו לחולי סרטן הערמונית ביפן במהירות האפשרית".

צ'איטניה טטינני (Chaitanya Tatineni) , מנכ"לית Curium International Markets, אמרה: "כחדשנית גלובלית בתחום הרדיופרמצבטיקה עם אפשרות אונקולוגית מבטיחה בשלב מאוחר, Curium שמחה לשתף פעולה עם PDRadiopharma שיש לה יותר מארבעה עשורים של ניסיון ביפן. Curium ו-PDRadiopharma מתכננות למנף את החוזקות המשלימות שלהן כדי להאיץ את הפיתוח של מוצרים חדשניים לטובת חולי סרטן הערמונית ביפן".

סרטן הערמונית ממשיך להיות נפוץ מאוד ביפן. מדי שנה מתגלים בין 90,000 ל-100,000 מקרים חדשים, כאשר שיעור ההישרדות הכולל של חולים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס כימי הוא כשלוש שנים במסגרות של ניסויים קליניים, ואף קצר יותר בעולם האמיתי, ונותר צורך רפואי משמעותי בטיפולים שלא נענה.

177Lu-PSMA-I&T, מעכב PSMA מצומד לרדיואיזוטופ לוטיציום 177, נבדק כעת על ידי Curium בניסוי שלב 3 ECLIPSE (מזהה ClinicalTrials.gov; NCT05204927). ECLIPSE הוא ניסוי קליני אקראי רב-מרכזי, תווית פתוחה, המשווה את הבטיחות והיעילות של 177Lu-PSMA-I&T לעומת טיפול הורמונלי בחולים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס כימי . בניסוי ECLIPSE השתתפו יותר מ-400 מטופלים, ב-51 אתרי ניסוי בארצות הברית ובאירופה.

64Cu-PSMA-I&T PET נחקר כעת בשני ניסויים שלב 3 רב-מרכזיים; בדיקת SOLAR RECUR את ביצועי האבחון בגברים עם הישנות ביוכימית של סרטן הערמונית (מזהה ClinicalTrials.gov NCT06235099) ובדיקת שלב סולארי את ביצועי האבחון בגברים עם סרטן ערמונית בסיכון בינוני עד גבוה שאובחן לאחרונה (מזהה ClinicalTrials.gov; NCT06235151). ניסוי שלב 1/2 SOLAR הראשון בבני אדם עמד בנקודות הקצה העיקריות של שיעור לוקליזציה נכון ברמת האזור ושיעור גילוי נכון ברמת המטופל בחולים עם סרטן ערמונית גרורתי מוכח היסטולוגית. הדמיית PET/CT ממוקדת PSMA מתפתחת יותר ויותר כשיטה רגישה ביותר לאיתור נגעים חוזרים או גרורתיים מקומיים בהקשר של הישנות ביוכימית וללוקליזציה של סרטן ערמונית ראשוני.

ל- Curium ול-PDRadiopharma מערכת יחסים ארוכת שנים בתחום הרדיו-פרמצבטיקה.

אודות PeptiDream Inc



PeptiDream Inc (סימול Tokyo Stock Exchange Prime Market 4587) מובילה את הפיתוח של פפטידים מקרוציקליים לסוג חדש לגמרי של תרופות חדשניות כדי לענות על צרכים רפואיים שלא נענו ולשפר את איכות החיים של חולים ברחבי העולם. בעסקי הרדיו-פרמצבטיקה שלה, באמצעות חברת הבת בבעלות מלאה שלה PDRadiopharma, PeptiDream משווקת ומוכרת מספר תרופות רדיופרמצבטיות ורדיודיאגנוסטיקה מאושרות ביפן, כמו גם ממנפת את טכנולוגיית Peptide Discovery Platform System (PDPS) הקניינית שלה כדי לגלות ולפתח אפשרות עמוקה של רדיותרפיה ממוקדת חדשנית ורדיודיאגנוסטיקה, הכוללת הן תוכניות פנימיות בבעלות מלאה והן תוכניות שותפות גלובליות. בעסקיה הלא-רדיו-פרמצבטיים, PeptiDream ממנפת באופן דומה את PDPS כדי לגלות ולפתח אפשרויות רחבות ומגוונות של טיפולים פפטידים ניסיוניים, תרופות מצומדות פפטידים (PDC) וצימודים פפטידים רב-תפקודיים (MPC) ברשת גלובלית נרחבת של שותפי גילוי ופיתוח. המטה של PeptiDream נמצא בקוואסאקי, יפן.

למידע נוסף על החברה שלנו, מדע ומוצרים, אנא בקרו באתר www.peptidream.com/en

אודות PDRadiopharma



PDRadiopharma, חברת בת בבעלות מלאה של PeptiDream מאז 2022, מספקת תרופות רדיופרמצבטיות באיכות גבוהה באמצעות מחקר ופיתוח, ייצור, רגולציה ומכירות כחלוצה בתחום הרדיופרמצבטיקה, מאז החלה את עסקיה בשנת 1968. PDRadiopharma משווקת כיום 21 מוצרים רדיודיאגנוסטיים (הן במוצרי SPECT והן במוצרי PET) ו-8 מוצרים רדיותרפיים (3 קטגוריות מוצרים) ביפן. בנוסף, PDRadiopharma ו- PeptiDream מפתחות אפשרות רחבה של רדיותרפיה ורדיודיאגנוסטיקה הן לשוק היפני והן לשוק העולמי. לקבלת מידע נוסף על PDRadiopharma, בקרו באתר www.pdradiopharma.com/en

אודות Curium



Curium היא מובילה עולמית ברפואה גרעינית. אנו מפתחים, מייצרים ומפיצים מוצרים רדיופרמצבטיים ברמה עולמית כדי לסייע לחולים ברחבי העולם. המורשת המוכחת שלנו בשילוב עם גישה חלוצית הם סימני ההיכר לספק חדשנות, מצוינות ושירות שאין שני לו. עם מתקני ייצור ברחבי אירופה וארצות הברית, Curium מספקת פתרונות SPECT, PET ותרופות רדיופרמצבטיות טיפוליות למחלות מסכנות חיים ליותר מ-14 מיליון חולים מדי שנה. השם 'קוריום' מכבד את מורשתם של חוקרי החומרים הרדיואקטיביים החלוציים מארי ופייר קירי, שעל שמם נקרא היסוד הרדיואקטיבי קוריום ומדגיש את התמקדותנו ברפואה גרעינית. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת www.curiumpharma.com

