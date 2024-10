Montana Technologies تعلن عن عرض تقنية AirJoule® في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) في دبي بالتعاون TenX Investment

رونان، مونتريال , Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت اليوم شركة Montana Technologies Corporation، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (AIRJ)، والمطورة لتقنية AirJoule® التحويلية لتوليد مياه الغلاف الجوي، عن تأسيس أول مكتب دولي لها في دولة الإمارات العربية المتحدة لتسريع نشر تقنية AirJoule® في المنطقة.



صرّح رئيس شركة Montana Technologies، السيد Ramdas Rao، قائلاً: "سيساعدنا إنشاء مكتب في الإمارات العربية المتحدة على تلبية الطلب المتزايد على قدرات تقنية AirJoule المتقدمة لإزالة الرطوبة وجمع مياه الغلاف الجوي من العملاء المحتملين في الأسواق سريعة النمو في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والهند. كما يُعزّز وجودنا في الإمارات جهودنا لتعزيز استراتيجياتنا العالمية في نشر هذه التقنية التحويلية."

وأضاف السيد Rao: "تُعتبر كفاءة تقنية AirJoule في توفير الأمن المائي والتبريد المريح الموفر للطاقة هي الأهم في السوق، كما تتمتع التقنية بالقدرة على دعم إزالة الكربون بشكل مسؤول، مع المساهمة في التنمية السريعة ونمو البنية التحتية الحيوية في المنطقة. حكومة الإمارات سباقة للغاية في جذب ودعم التقنيات المتطورة التي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا المحليين والاستراتيجيين، واستخدام الإمارات كمركز رئيسي لتعزيز انتشارنا الدولي."

من جهة أخرى، أعلنت شركة Montana Technologies عن توقيع مذكرة تفاهم مع TenX Investment in Energy Enterprises & Management Co. LLC، وهي شركة استثمارية متخصصة مقرها دبي تركز على دعم الاستثمارات في مجالات الطاقة والمياه. من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، تهدف TenX Investment إلى توفير الدعم التقني و اللوجستي للمكتب الإقليمي الجديد لشركة Montana Technologies في دولة الإمارات، مما يساعد في تسريع نشر تقنية AirJoule® في المنطقة.

تُعد TenX Investment شريكاً أساسياً في نجاح افتتاح المكتب الإقليمي في الإمارات، حيث تعمل على تسهيل الشراكات مع الجهات الحكومية والمحلية ودعم الجهود التسويقية التي تهدف إلى توسيع نطاق استخدام تقنية AirJoule®. يأتي هذا الدعم في إطار التزام TenX Investment بتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة والمياه في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

في هذا السياق، قال السيد Pat Eilers، الرئيس التنفيذي لشركة Montana Technologies: "تركز رؤية الإمارات 2030 بشكل كبير على الأمن المائي كأحد الجوانب الهامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تساهم قدرات تقنية AirJoule® في تعزيز الأمن المائي، ونحن متحمسون لتوسيع وجودنا في البلاد من خلال تأسيس مكتبنا الدولي، وبدعم من شريكنا الاستراتيجي TenX Investment، الذي يلعب دوراً محورياً في نجاح هذا المشروع."

بالتزامن مع تأسيس مكتبها الدولي، ستعرض Montana Technologies تقنية AirJoule® في مؤتمر ويتيكس في دبي من 1 إلى 3 أكتوبر. يوفر معرض ويتيكس، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، منصة لعرض التطورات التكنولوجية في مجالات الطاقة والمياه والموارد الطبيعية دعماً لرؤية دبي لبناء مستقبل مستدام. وتشجع الشركة الحضور في المعرض على زيارة جناحها (الجناح رقم F2-7) لمشاهدة عرض لوحدة AirJoule® لجمع المياه مباشرةً من الهواء والتخفيف من مشكلة ندرة المياه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج تقنية AirJoule® مع أنظمة التبريد بضغط البخار لتقليل استهلاك طاقة التكييف بنسبة تصل إلى 75%

Montana Technologies Corporation

Tom Divine – نائب الرئيس علاقات المستثمرين والتمويل

investors@mt.energ





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.