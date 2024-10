Lingokids lanza la nueva serie animada educativa “Baby Bot’s Backyard Tales”

La nueva serie enseña lecciones de valores sobre bondad, compasión, creatividad y honestidad a través de episodios divertidos

LOS ANGELES, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lingokids, la app número 1 de aprendizaje infantil, ha anunciado hoy el lanzamiento de su nueva serie animada, “Baby Bot’s Backyard Tales”. Esta nueva serie de la galardonada empresa de aprendizaje invita a los espectadores a unirse al querido personaje Baby Bot y a sus amigos en varias aventuras mágicas en el jardín de su casa. Cada episodio está diseñado para involucrar a los niños con humor y juego en la adquisición de importantes lecciones de valores como la bondad, compasión, creatividad y honestidad.



“Estamos encantados de dar la bienvenida a ‘Baby Bot’s Backyard Tales’ al universo Lingokids. Esta entretenida serie para ver en familia ofrece una forma encantadora de aprender juntos y reforzar los lazos familiares”, comentó Cristóbal Viedma, fundador y CEO de Lingokids. “Esta nueva serie reafirma nuestro compromiso de crear contenido educativo que fomente habilidades socioemocionales claves para el desarrollo cognitivo de los niños, permitiendo que prosperen ahora y en el futuro.”

La serie cuenta yc con tres episodios cautivadores, diseñados para abordar temas comunes de desarrollo socioemocional y lecciones de vida como:

The Mysterious Magic Stick: Una historia sobre la honestidad y el respeto por las pertenencias de los demás. The Best Nest in the World: Una exploración de la empatía y la apreciación de las diferencias. Bee-YOU-tiful!: Una conmovedora historia sobre la positividad corporal y la autoaceptación.



"Baby Bot's Backyard Tales" se encuentra disponible en la app de Lingokids, donde los usuarios disfrutan de estrenos anticipados de nuevos episodios por una semana antes de que se suban al canal oficial de YouTube de la compañía.

Sobre Lingokids

Lingokids es la app de aprendizaje infantil de inglés para niños de 2 a 8 años ganadora del Premio a Mejor Learning App Original en 2022 y 2023 por KidScreen Awards. Desarrolló un método único de enseñanza, llamado Playlearning™️: más de 1,600 actividades para aprender inglés y desarrollar habilidades académicas y socioemocionales mientras juegan y se divierten. 95 millones de familias de todo el mundo confían en Lingokids como la herramienta ideal de aprendizaje en casa. La aplicación está valorada con 5 estrellas por más de 850,000 familias y está disponible en dispositivos iOS, Android y Amazon.

